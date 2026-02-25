Αφθώδης πυρετό: Ανακριτές ΤΑΕ Λάρνακας τρέχουν να εντοπίσουν από πού ξεκίνησε ο ιός

Πληροφορίες του ΚΥΠΕ από την Αστυνομία αναφέρουν ότι οι ανακριτές της υπόθεσης λαμβάνουν δεκάδες καταθέσεις από διάφορα άτομα μεταξύ των οποίων και κτηνοτρόφοι, που ενδεχομένως να γνωρίζουν από που προήλθε στις ελεύθερες περιοχής, ο ιός του αφθώδους πυρετού.

Ακόμα καταθέσεις θα δώσουν και οι ιδιώτες κτηνίατροι των κτηνοτροφικών μονάδων, οι οποίοι αναμένεται να αναφέρουν στους ανακριτές εάν και πότε εντόπισαν συμπτώματα του ιού, καθώς και άλλοι επαγγελματίες υγείας των ζώων που ενδεχομένως να πρόσφεραν υπηρεσίες στα μολυσμένα κτηνοτροφικά υποστατικά.

Τις έρευνες της ανακριτικής ομάδας του ΤΑΕ Λάρνακας συνδράμουν οι εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις που γίνονται σε κρούσματα καθώς και η προμήθεια ζωοτροφών στις κτηνοτροφικές μονάδες όπου έχει εντοπιστεί ο ιός.

Υπενθυμίζεται ότι αρχικά τις έρευνες για το ζήτημα ανέλαβε ο Αστυνομικός Σταθμός Ορόκλινης, ωστόσο όταν επεκτάθηκε η διασπορά του αφθώδους πυρετού, το Αρχηγείο Αστυνομίας έδωσε οδηγίες για σύσταση ανακριτικής ομάδας στο ΤΑΕ Λάρνακας.