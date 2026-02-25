Αστυνομικοί σε «ασυλία» μετά την αφυπηρέτηση; Τι συζήτησε η Επιτροπή Νομικών προκαλώντας αντιδράσεις!

Σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίασης της Επιτροπής, ο Νίκος Λοϊζίδης, Πρόεδρος του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος της Συντεχνίας «Ισότητα», εξήγησε ότι υποβλήθηκαν δύο εισηγήσεις. Όπως είπε, η πρώτη εισήγηση ήταν να μην ξεκινά πειθαρχική διαδικασία όταν υπάρχει ποινική υπόθεση εναντίον αστυνομικού, ενώ η δεύτερη «ήταν να μη σταματάει η πειθαρχική διαδικασία, μέχρι να πεθάνει ο αστυνομικός».

Ο κ. Λοϊζίδης εξέφρασε χαρά επειδή οι Βουλευτές Πανίκος Λεωνίδου, Άριστος Δαμιανού, Νίκος Τορναρίτης και Κωστής Ευσταθίου οι οποίοι είναι νομικοί, όπως σημείωσε, «ξεκαθάρισαν» τόσο στη Νομική Υπηρεσία όσο και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης όσο και στην Αστυνομία ότι δεν μπορεί κάποιος υπάλληλος όταν αφυπηρετήσει, να του επιβληθεί ποινή μετά από 2 ή 3 χρόνια, «αφού δεν θα έχει καμία συνέπεια». Επεσήμανε ότι αυτό είναι και σε αντίθεση με τις υποδείξεις της GRECO ότι πρέπει να εκδικάζονται γρήγορα οι πειθαρχικές διώξεις εναντίον αστυνομικών. «Ευτυχώς έκαναν δεύτερες σκέψεις στην Επιτροπή Νομικών και το δεύτερο σκέλος έχει προς το παρόν προσπεραστεί», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση σχετικά με την κατ’ άρθρον συζήτηση στην Επιτροπή Νομικών για τις κάμερες στις στολές των αστυνομικών, ο κ. Λοϊζίδης είπε ότι η συντεχνία «Ισότητα» κατέθεσε τις εισηγήσεις της από την περασμένη εβδομάδα και ότι είναι θετική στο θέμα αυτό «φτάνει να υπάρχουν οι σωστές προϋποθέσεις στον νόμο».

Σε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου (ΣΑΚ) αναφέρει ότι παρευρέθηκε στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, προσθέτοντας ότι «επανέλαβε τη θέση του ότι τα μέλη του ανήκουν σε Πειθαρχημένο Σώμα και οφείλουν να συμμορφώνονται με τους Νόμους και τους Κανονισμούς, όπως και όλοι οι πολίτες, πλην όμως οι διαδικασίες εκδίκασης πειθαρχικών υποθέσεων δεν πρέπει να χρονοτριβούν».

Στο πλαίσιο αυτό, προστίθεται, ο ΣΑΚ εισηγήθηκε τη σύσταση ειδικής επιτροπής, η οποία θα ασχολείται αποκλειστικά με την εκδίκαση πειθαρχικών υποθέσεων και την έγκαιρη έκδοση αποφάσεων, πριν από την αφυπηρέτηση οποιουδήποτε μέλους. Παράλληλα, επισημαίνει ότι «η παρατεταμένη εκκρεμότητα δημιουργεί αβεβαιότητα και πλήττει την εμπιστοσύνη στο κράτος δικαίου».