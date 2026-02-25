Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΑστυνομικοί σε «ασυλία» μετά την αφυπηρέτηση; Τι συζήτησε η Επιτροπή Νομικών προκαλώντας αντιδράσεις!
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αστυνομικοί σε «ασυλία» μετά την αφυπηρέτηση; Τι συζήτησε η Επιτροπή Νομικών προκαλώντας αντιδράσεις!

 25.02.2026 - 19:15
Αστυνομικοί σε «ασυλία» μετά την αφυπηρέτηση; Τι συζήτησε η Επιτροπή Νομικών προκαλώντας αντιδράσεις!

Την Τετάρτη, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών συζήτησε επί της αρχής την τροποποίηση της διαδικασίας που αφορά στις πειθαρχικές διώξεις μελών της Αστυνομίας Κύπρου και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου, αντίστοιχα, στην περίπτωση που αυτά αποβάλουν την ιδιότητά τους κατά τη διάρκεια πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον τους.

Σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίασης της Επιτροπής, ο Νίκος Λοϊζίδης, Πρόεδρος του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος της Συντεχνίας «Ισότητα», εξήγησε ότι υποβλήθηκαν δύο εισηγήσεις. Όπως είπε, η πρώτη εισήγηση ήταν να μην ξεκινά πειθαρχική διαδικασία όταν υπάρχει ποινική υπόθεση εναντίον αστυνομικού, ενώ η δεύτερη «ήταν να μη σταματάει η πειθαρχική διαδικασία, μέχρι να πεθάνει ο αστυνομικός». 

Ο κ. Λοϊζίδης εξέφρασε χαρά επειδή οι Βουλευτές Πανίκος Λεωνίδου, Άριστος Δαμιανού, Νίκος Τορναρίτης και Κωστής Ευσταθίου οι οποίοι είναι νομικοί, όπως σημείωσε, «ξεκαθάρισαν» τόσο στη Νομική Υπηρεσία όσο και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης όσο και στην Αστυνομία ότι δεν μπορεί κάποιος υπάλληλος όταν αφυπηρετήσει, να του επιβληθεί ποινή μετά από 2 ή 3 χρόνια, «αφού δεν θα έχει καμία συνέπεια». Επεσήμανε ότι αυτό είναι και σε αντίθεση με τις υποδείξεις της GRECO ότι πρέπει να εκδικάζονται γρήγορα οι πειθαρχικές διώξεις εναντίον αστυνομικών. «Ευτυχώς έκαναν δεύτερες σκέψεις στην Επιτροπή Νομικών και το δεύτερο σκέλος έχει προς το παρόν προσπεραστεί», πρόσθεσε. 

Σε ερώτηση σχετικά με την κατ’ άρθρον συζήτηση στην Επιτροπή Νομικών για τις κάμερες στις στολές των αστυνομικών, ο κ. Λοϊζίδης είπε ότι η συντεχνία «Ισότητα» κατέθεσε τις εισηγήσεις της από την περασμένη εβδομάδα και ότι είναι θετική στο θέμα αυτό «φτάνει να υπάρχουν οι σωστές προϋποθέσεις στον νόμο».

Σε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου (ΣΑΚ) αναφέρει ότι παρευρέθηκε στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, προσθέτοντας ότι «επανέλαβε τη θέση του ότι τα μέλη του ανήκουν σε Πειθαρχημένο Σώμα και οφείλουν να συμμορφώνονται με τους Νόμους και τους Κανονισμούς, όπως και όλοι οι πολίτες, πλην όμως οι διαδικασίες εκδίκασης πειθαρχικών υποθέσεων δεν πρέπει να χρονοτριβούν».

Στο πλαίσιο αυτό, προστίθεται, ο ΣΑΚ εισηγήθηκε τη σύσταση ειδικής επιτροπής, η οποία θα ασχολείται αποκλειστικά με την εκδίκαση πειθαρχικών υποθέσεων και την έγκαιρη έκδοση αποφάσεων, πριν από την αφυπηρέτηση οποιουδήποτε μέλους. Παράλληλα, επισημαίνει ότι «η παρατεταμένη εκκρεμότητα δημιουργεί αβεβαιότητα και πλήττει την εμπιστοσύνη στο κράτος δικαίου».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γαϊδουράκι αποφάσισε να… ταξιδέψει – Πήρε τον δρόμο για το αεροδρόμιο και προκάλεσε πανικό – Δείτε βίντεο
Νέο coffee brand στη Λάρνακα - Ένα μικρό ταξίδι στην Ιταλία, χωρίς αεροπορικό εισιτήριο - Δείτε φωτογραφίες
«Παραδειγματική» ποινή: Πολλά τα χρόνια στη φυλακή για 31χρονο – Βρήκαν στην κατοχή του 110 κιλά ναρκωτικών – Η απόφαση του Κακουργιοδικείου
Ταλαιπωρία για παιδί με σύνδρομο Down στη Λευκωσία - «Δεν μπορεί να είναι σπίτι με αυτούς τους θορύβους, μπαίνει στα ερμάρια» - Τι καταγγέλλει η μητέρα
Συναγερμός στη Λεμεσό - Εντοπίστηκε πιστόλι στα σκουπίδια της ΟΕΔΑ Πεντακώμου
Ένοχος ο Κώστας Δόξας για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της πρώην συζύγου του, η ποινή που του επιβλήθηκε

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Έρχεται Κύπρο για λογαριασμό της ΑΕΛ ο Μαλιόνε

 25.02.2026 - 18:54
Επόμενο άρθρο

Απάτη SMS: Πώς ψεύτικες υπεραγορές αδειάζουν τραπεζικούς λογαριασμούς μέσα σε λεπτά

 25.02.2026 - 19:33
Λετυμπιώτης για αφθώδη πυρετό: Έρχεται πακέτο στήριξης - «Πρώτιστος στόχος ο περιορισμός της νόσου»

Λετυμπιώτης για αφθώδη πυρετό: Έρχεται πακέτο στήριξης - «Πρώτιστος στόχος ο περιορισμός της νόσου»

Σε κατάσταση συναγερμού παραμένουν οι αρμόδιες υπηρεσίες μετά την εξάπλωση του αφθώδους πυρετού στην επαρχία Λάρνακας, με τη νόσο να επηρεάζει ήδη χιλιάδες ζώα και τις Αρχές να βρίσκονται σε διαρκή επαγρύπνηση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Λετυμπιώτης για αφθώδη πυρετό: Έρχεται πακέτο στήριξης - «Πρώτιστος στόχος ο περιορισμός της νόσου»

Λετυμπιώτης για αφθώδη πυρετό: Έρχεται πακέτο στήριξης - «Πρώτιστος στόχος ο περιορισμός της νόσου»

  •  25.02.2026 - 14:16
Κλείνει το deal Ειρήνης-Οδυσσέα - Σε θετικό κλίμα η συνάντηση με τη Γραμματεία

Κλείνει το deal Ειρήνης-Οδυσσέα - Σε θετικό κλίμα η συνάντηση με τη Γραμματεία

  •  25.02.2026 - 14:38
Αφθώδης Πυρετός: Ξεκινούν μαζικοί εμβολιασμοί – Λεπτομέρειες για τις αποφάσεις

Αφθώδης Πυρετός: Ξεκινούν μαζικοί εμβολιασμοί – Λεπτομέρειες για τις αποφάσεις

  •  25.02.2026 - 16:42
«Έσβησε» μπροστά στα μάτια του γιου του ο 73χρονος κτηνοτρόφος - Δεν πρόλαβε να φτάσει στο Νοσοκομείο

«Έσβησε» μπροστά στα μάτια του γιου του ο 73χρονος κτηνοτρόφος - Δεν πρόλαβε να φτάσει στο Νοσοκομείο

  •  25.02.2026 - 14:23
Άρση της ασυλίας Μαρίνου Σιζόπουλου αιτήθηκε η Νομική Υπηρεσία

Άρση της ασυλίας Μαρίνου Σιζόπουλου αιτήθηκε η Νομική Υπηρεσία

  •  25.02.2026 - 17:29
ΠΑΡΩΝ σε ένα ακόμη εκτός έδρας ματς ο Παπασταύρου - Τι του ζήτησε ο κόσμος της Ομόνοιας

ΠΑΡΩΝ σε ένα ακόμη εκτός έδρας ματς ο Παπασταύρου - Τι του ζήτησε ο κόσμος της Ομόνοιας

  •  25.02.2026 - 14:16
Υπόθεση 14χρονου Στυλιανού: Στο εδώλιο 11 πρόσωπα – Κατέθεσαν οι δύο πρώτοι μάρτυρες στη δίκη με τις 218 κατηγορίες

Υπόθεση 14χρονου Στυλιανού: Στο εδώλιο 11 πρόσωπα – Κατέθεσαν οι δύο πρώτοι μάρτυρες στη δίκη με τις 218 κατηγορίες

  •  25.02.2026 - 16:55
«Παραδειγματική» ποινή: Πολλά τα χρόνια στη φυλακή για 31χρονο – Βρήκαν στην κατοχή του 110 κιλά ναρκωτικών – Η απόφαση του Κακουργιοδικείου

«Παραδειγματική» ποινή: Πολλά τα χρόνια στη φυλακή για 31χρονο – Βρήκαν στην κατοχή του 110 κιλά ναρκωτικών – Η απόφαση του Κακουργιοδικείου

  •  25.02.2026 - 13:37

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα