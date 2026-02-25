Εμπρησμός στη Λεμεσό: Αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς – Ένας 32χρονος στα χέρια της Αστυνομίας

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, γύρω στις 2.40 τα ξημερώματα σήμερα, εκδηλώθηκε φωτιά σε αυτοκίνητο, ιδιοκτησία γυναίκας ηλικίας 28 ετών, ενώ αυτό βρισκόταν σταθμευμένο σε χώρο στάθμευσης οχημάτων, σε πολυκατοικία στην επαρχία Λεμεσού. Από τη φωτιά καταστράφηκε ολοσχερώς το αυτοκίνητο, ενώ προκλήθηκαν ζημιές στους τοίχους της πολυκατοικίας.

Την πυρκαγιά κατέσβησαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που σε συνεργασία με μέλη της Αστυνομίας διενήργησαν εξετάσεις στη σκηνή, από τις οποίες διαφάνηκε ότι η φωτιά στο αυτοκίνητο είχε τεθεί κακόβουλα.

Από τις αστυνομικές εξετάσεις που ακολούθησαν, προέκυψε μαρτυρία εναντίον του 32χρονου και εναντίον του εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης. Ο 32χρονος συνελήφθη λίγο μετά τις 10.30 το πρωί και ακολούθως παρουσιάστηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, που μετά από αίτημα της Αστυνομίας, εξέδωσε διάταγμα κράτησης του, διάρκειας έξι ημερών, για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης.