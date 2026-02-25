Themasports lifenewscy
Αφθώδης πυρετός: Η Αρχή Λιμένων «ξεκαθαρίζει» ότι δεν έχει ευθύνη για φυτοϋγειονομικούς ελέγχους

 25.02.2026 - 21:25
Ουδεμία αρμοδιότητα ή/και ευθύνη φέρει σε σχέση με τη διενέργεια φυτοϋγειονομικών ελέγχων ή διαδικασιών απεντόμωσης που αφορούν την εισαγωγή σιτηρών/ζωοτροφών, αναφέρει η Αρχή Λιμένων Κύπρου, σε ανακοίνωση. 

"Οι εν λόγω έλεγχοι και διαδικασίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα άλλων υπηρεσιών", αναφέρει η Αρχή Λιμένων Κύπρο, σχολιάζοντας σημερινά δημοσιεύματα στα οποία γίνεται αναφορά σε καταγγελίες, όπως αναφέρει, περί μη τήρησης των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων κατά την εισαγωγή ζωοτροφών στο λιμάνι Λάρνακας.

Πρώτη δήλωση Χριστοδουλίδη για αφθώδη πυρετό: «Αν υπάρχουν ευθύνες θα αποδοθούν» – Κτηνοτρόφοι σε απόγνωση

Πρώτη δήλωση Χριστοδουλίδη για αφθώδη πυρετό: «Αν υπάρχουν ευθύνες θα αποδοθούν» – Κτηνοτρόφοι σε απόγνωση

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η κυπριακή κτηνοτροφία μετά τη διασπορά του αφθώδους πυρετού.

