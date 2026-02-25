Αφθώδης πυρετός: Η Αρχή Λιμένων «ξεκαθαρίζει» ότι δεν έχει ευθύνη για φυτοϋγειονομικούς ελέγχους

Πρώτη δήλωση Χριστοδουλίδη για αφθώδη πυρετό: «Αν υπάρχουν ευθύνες θα αποδοθούν» – Κτηνοτρόφοι σε απόγνωση
Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η κυπριακή κτηνοτροφία μετά τη διασπορά του αφθώδους πυρετού.
"Οι εν λόγω έλεγχοι και διαδικασίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα άλλων υπηρεσιών", αναφέρει η Αρχή Λιμένων Κύπρο, σχολιάζοντας σημερινά δημοσιεύματα στα οποία γίνεται αναφορά σε καταγγελίες, όπως αναφέρει, περί μη τήρησης των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων κατά την εισαγωγή ζωοτροφών στο λιμάνι Λάρνακας.
