Αφθώδης πυρετός: Η Αρχή Λιμένων «ξεκαθαρίζει» ότι δεν έχει ευθύνη για φυτοϋγειονομικούς ελέγχους

"Οι εν λόγω έλεγχοι και διαδικασίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα άλλων υπηρεσιών", αναφέρει η Αρχή Λιμένων Κύπρο, σχολιάζοντας σημερινά δημοσιεύματα στα οποία γίνεται αναφορά σε καταγγελίες, όπως αναφέρει, περί μη τήρησης των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων κατά την εισαγωγή ζωοτροφών στο λιμάνι Λάρνακας.