Διαμάχη για την αφαλάτωση: Περιβαλλοντικές οργανώσεις καταγγέλλουν παράκαμψη της προστασίας του περιβάλλοντος!
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαμάχη για την αφαλάτωση: Περιβαλλοντικές οργανώσεις καταγγέλλουν παράκαμψη της προστασίας του περιβάλλοντος!

 25.02.2026 - 22:18
Διαμάχη για την αφαλάτωση: Περιβαλλοντικές οργανώσεις καταγγέλλουν παράκαμψη της προστασίας του περιβάλλοντος!

Την άμεση διακοπή των εργασιών για την κατασκευή μονάδας αφαλάτωσης στον Μαζωτό ζητά η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου (ΟΠΟΚ), μέχρι να ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη Μελέτη Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε ανακοίνωσή της. Παράλληλα, ζητά άμεση και ουσιαστική διαβούλευση με τους κατοίκους της κοινότητας.

Η ΟΠΟΚ αναφέρει ότι «η συνέχιση των εργασιών υπό αυτές τις συνθήκες δημιουργεί εύλογα ερωτήματα ως προς τη νομιμότητα της διαδικασίας, τη διαφάνεια των αποφάσεων και την ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος», καθώς το έργο «έχει σχέση και με τη θαλάσσια περιοχή και τη διάθεση άλμης, όσο και σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κατανάλωση και τις σωρευτικές επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή».

Αναφέρει, δε, ότι «η απουσία πλήρους περιβαλλοντικής αξιολόγησης δεν μπορεί να θεωρηθεί τυπική λεπτομέρεια. Είναι θεμελιώδης προϋπόθεση», καταλήγοντας ότι «η διαχείριση της λειψυδρίας δεν μπορεί να γίνεται με διαδικασίες που παρακάμπτουν τη θεσμική προστασία του περιβάλλοντος και το δικαίωμα των πολιτών στην ενημέρωση και συμμετοχή».

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η κυπριακή κτηνοτροφία μετά τη διασπορά του αφθώδους πυρετού.

