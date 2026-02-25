Απάτη SMS: Πώς ψεύτικες υπεραγορές αδειάζουν τραπεζικούς λογαριασμούς μέσα σε λεπτά

Themasports lifenewscy
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

 25.02.2026 - 19:33
Ιδιαίτερη προσοχή συστήνει η Αστυνομία, σε σχέση με απάτη μέσω ψευδών τηλεφωνικών μηνυμάτων (SMS), που αποστέλλονται δήθεν από υπεραγορά, με πρόφαση την εξαργύρωση βαθμών της κάρτας πελατών. Οι δράστες της απάτης αποσκοπούν στην απόσπαση χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς των πολιτών.

Στα τηλεφωνικά μηνύματα που αποστέλλουν οι δράστες της απάτης, περιλαμβάνουν συγκεκριμένο ηλεκτρονικό σύνδεσμο (link) και καλούν τους πολίτες να επιλέξουν τον σύνδεσμο, ώστε να εξαργυρώσουν τους βαθμούς επιβράβευσης που έχουν μαζευτεί στην κάρτα πελάτη υπεραγοράς που έχουν. Ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος οδηγεί σε ψευδή ιστοσελίδα, όπου οι πολίτες καλούνται να καταχωρήσουν προσωπικά τους στοιχεία, τα στοιχεία της τραπεζικής κάρτας τους, καθώς και τα στοιχεία χρήστη και κωδικό διαδικτυακής πρόσβασης στον τραπεζικό λογαριασμό τους.

Αποτέλεσμα της απάτης είναι η υποκλοπή προσωπικών δεδομένων και κωδικών πρόσβασης, με τους δράστες να αποκτούν πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς και να προχωρούν στην κλοπή χρημάτων, με μεταφορά τους μέσω του διαδικτύου, σε δικούς τους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Η Αστυνομία συστήνει προσοχή στο κοινό, που προτρέπεται να μην εμπιστεύεται αμφιβόλου προέλευσης μηνύματα και να αποφεύγει συναλλαγές και κοινοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προτού επιβεβαιωθεί η εγκυρότητα των μηνυμάτων.

Συστήνεται όπως αποφεύγονται ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι που περιέχονται σε μηνύματα και όπως γίνεται έλεγχος της αυθεντικότητας ιστοσελίδων που αναφέρονται σε αυτά. Σε περίπτωση όπου πολίτες έχουν δηλώσει τραπεζικά δεδομένα τους, μέσω τέτοιων μηνυμάτων, θα πρέπει να ενημερώσουν άμεσα το τραπεζικό τους ίδρυμα, για αποτροπή παράνομης χρήσης τους.

Σε κατάσταση συναγερμού παραμένουν οι αρμόδιες υπηρεσίες μετά την εξάπλωση του αφθώδους πυρετού στην επαρχία Λάρνακας, με τη νόσο να επηρεάζει ήδη χιλιάδες ζώα και τις Αρχές να βρίσκονται σε διαρκή επαγρύπνηση.

