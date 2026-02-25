Themasports lifenewscy
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Οδηγοί προσοχή! Συσσώρευση νερού στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού λόγω βροχόπτωσης

 25.02.2026 - 20:03
Οδηγοί προσοχή! Συσσώρευση νερού στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού λόγω βροχόπτωσης

Συσσώρευση νερού στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού λόγω βροχόπτωσης

Λόγω βροχόπτωσης που σημειώνεται λίγο πριν τις 8.00 το βράδυ, στην περιοχή μεταξύ Κοφίνου και Λεμεσού, παρατηρείται ροή και συσσώρευση νερού στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας–Λεμεσού, με αποτέλεσμα το οδόστρωμα να είναι ολισθηρό.

Οι οδηγοί οχημάτων προτρέπονται να είναι προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες και να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα.

Φωτογραφία: Ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί των αγελάδων κατά του αφθώδους πυρετού

Διορίστε τη Μαρία πριν χαθεί η γεωργία

