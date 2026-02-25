Διορίστε τη Μαρία πριν χαθεί η γεωργία

Γίνεταιιι, γίνεταιιι που λέει και ο συγχωρεμένος Παντελίδης όταν ευθυγραμμίζονται οι πλανήτες και δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες για την απόλυτη superstorm αλαζονείας, έπαρσης και στρουθοκαμηλισμού: α) ζεις στην Κύπρο των σανοφάγων β) είσαι Υπουργός της κυβέρνησης του “βασιλιά των σανοφάγων” και γ) θεωρείς τον εαυτό σου ανώτερο από τα said σανοφάγα και τους νόμους τους.

Η Μαρία Παναγιώτου είναι η μοναδική ίσως Υπουργός στην ιστορία που σου δίνει την εντύπωση πως είναι της χώρας Γεωργίας, γιατί σίγουρα δεν δείχνει να έχει επαφή με τον τομέα που υποτίθεται πως έχει υπ’ ευθύνη της. Αντίθετα, άγεται και φέρεται λες και δεν ξέρουμε τι έκανε πέρσι το καλοκαίρι, όταν στη βάρδια της κάηκε η ορεινή Λεμεσός μαζί της και δύο ηλικιωμένοι ενώ υποτίθεται πως η χώρα “βρισκόταν για πρώτη φορά στο υψηλότερο επίπεδο ετοιμότητας για αντιμετώπιση πυρκαγιών” όπως βαυκαλιζόταν η κυβέρνησή της μήνες νωρίτερα. Βέβαια κάθε ομοιότητα με το γνωστό θρίλερ του 1997 εξαντλείται στο ότι έκτοτε η ίδια έχει... γαντζωθεί απ’ την υπουργική της καρέκλα την οποία δεν φαίνεται να εγκαταλείπει ούτε για τη Δημόσια Εκπαίδευση (τεχνικά είναι διορισμένη φιλόλογος) - ακόμα κι αν χρειαστεί να κάνει λάστιχο μερικούς νόμους.

Βλέπετε, τον Αύγουστο του 2025, όταν η κ. Παναγιώτου έλαβε για πρώτη φορά διορισμό ως καθηγήτρια φιλολογικών, είχε υποβάλει αίτημα αναστολής για έναν χρόνο, επικαλούμενη λόγους δημοσίου συμφέροντος λόγω της υπουργικής της ιδιότητας και της εξαιρετικής δουλειάς που έκανε ένα μήνα πριν ώστε να καεί μόνο η επαρχία Λεμεσού και όχι το υπόλοιπο νησί. Το αίτημα εγκρίθηκε ομόφωνα από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας που προφανώς προνόησε ώστε να μην γίνει κάρβουνο και η δημόσια εκπαίδευση. Smart move! Υπόψη ότι η αναστολή παραχωρείται μόνο για ένα έτος και σε περίπτωση μη αποδοχής διορισμού μετά την παρέλευση της αναστολής, ο εκπαιδευτικός διαγράφεται από τον κατάλογο διοριστέων και δεν δύναται να επανέλθει. Α, και ο νόμος εφαρμόζεται οριζόντια ανεξαρτήτως των λόγων που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος.

Αυτά βέβαια ισχύουν για τους κοινούς θνητούς, την αποκαλούμενη πλέμπα. Γιατί για την ανώτερη κάστα που φέρει την τιμητική ονομασία “Υπουργοί Νίκου Χριστοδουλίδη” ο νόμος δεν μοιάζει να είναι και τόσο άκαμπτος. Για την ακρίβεια αποκτά ελαστικότητα που θα ζήλευε και ο Μελισσανίδης στα ντουζένια του. Η Παναγιώτου περιλήφθηκε εκ νέου στις αρχές Φεβρουαρίου 2026 στη λίστα διοριστέων που δημοσιοποίησε η ΕΕΥ και αντί να πιάσει επιτέλους το υπονοούμενο που το σύμπαν ξεσκίστηκε να της αφήνει εδώ και ένα χρόνο και ενταχθεί επιτέλους στο εκπαιδευτικό μας σύστημα εκείνη ζητάει μέσω δικηγόρου εκ νέου αναστολή ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ τραβώντας έναν “Γιώργο Σαββίδη” απ’ το μανίκι επικαλούμενη -γκασπ!- λόγους δημοσίου συμφέροντος. Και χωρίς ίχνος από Μιχάλη Κατσουνωτό στον ορίζοντα που θα το δικαιολογούσε τουλάχιστον!

Μπορεί να είναι η Υπουργός μας φιλόλογος αλλά είναι ο Γενικός Εισαγγελέας που δημιούργησε σχολή!

Αυτή είναι η ισονομία και η ισοπολιτεία όπως την αντιλαμβάνεται μια πρώην εκπρόσωπος Τύπου της ΕΔΕΚ που έγινε Υπουργός για λόγους που κανείς δεν κατάλαβε κι από τότε κάηκε η μισή Λεμεσός, το υδατικό περνάει τη χειρότερη φάση του με την κυβέρνηση να επιδίδεται σε μπαλώματα, ερασιτεχνισμούς και σπασμωδικές αντιδράσεις (ανόητα σποτ, διακοπές νερού κλπ) διαιωνίζοντας δεκαετίες απραξίας και ανικανότητας ενώ η πρόσφατη κρίση με τον αφθώδη ήταν απλά μια καταστροφή που περίμενε να συμβεί από τον Δεκέμβριο του ‘25 όταν η ασθένεια εμφανίστηκε στα κατεχόμενα (τα οποία για την κυβέρνηση και την κα Παναγιώτου βρίσκονται προφανώς στο νότιο ημισφαίριο). Μην ανησυχείτε όμως, μας είπε πως “εάν κάτι δεν έγινε σωστά, θα εξεταστεί στην ώρα του”, όπως άλλωστε και η φονική πυρκαγιά του περασμένου καλοκαιριού την ευθύνη για την οποία ανέλαβαν από κοινού οι Κλίνγκονς, ο Zodiac Killer και ο Μαρσουπιλαμί αλλά ούτε μισή ψυχή της αλάνθαστης κυβέρνησης που της χρωστάμε και χάρη που μας κυβερνά. Προέχει η στήριξη των κτηνοτρόφων από τον γαλαντόμο μάστρο της ο οποίος έσπευσε να μοιράσει πάλι εκατομμύρια, κάνοντας για ακόμα μια φορά το προεκλογικό show του - κι αυτή τη φορά καθαρά, νόμιμα και από τις τσέπες του φορολογούμενου πολίτη χωρίς ανώνυμους δωρητές, Ανεξάρτητους Φορείς και μαλακίες. Όχι όμως πριν μας πουν ότι πίσω από τη μετάδοση του ιού κρύβονται οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες ή ότι ο αφθώδης χρονολογείται από την εποχή της Αφροδίτης (και ονομαζόταν αρχικά "αφρώδης" προς τιμήν της - για την ακρίβεια ο Φειδίας ακόμα έτσι τον προφέρει)!

Μήπως, λέμε μήπως, αυτή τη φορά η Υπουργός να πιάσει επιτέλους το υπονοούμενο και να μεταπηδήσει στη δημόσια εκπαίδευση πριν... πηδήσει για τα καλά τον πρωτογενή τομέα; Άλλωστε το εκπαιδευτικό μας σύστημα έχει ξεπεράσει προ πολλού το σημείο που μπορούσε να γίνει χειρότερο, αφήστε που η κα Παναγιώτου ως φιλόλογος είναι εξαιρετική στην ιστορία (“το υδατικό υπάρχει από την εποχή της Αγίας Ελένης”), την (ανεπανόρθωτη) έκθεση και φυσικά τις... πτώσεις.