Πρώτη δήλωση Χριστοδουλίδη για αφθώδη πυρετό: «Αν υπάρχουν ευθύνες θα αποδοθούν» – Κτηνοτρόφοι σε απόγνωση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρώτη δήλωση Χριστοδουλίδη για αφθώδη πυρετό: «Αν υπάρχουν ευθύνες θα αποδοθούν» – Κτηνοτρόφοι σε απόγνωση

 25.02.2026 - 20:42
Πρώτη δήλωση Χριστοδουλίδη για αφθώδη πυρετό: «Αν υπάρχουν ευθύνες θα αποδοθούν» – Κτηνοτρόφοι σε απόγνωση

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η κυπριακή κτηνοτροφία μετά τη διασπορά του αφθώδους πυρετού.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, στην πρώτη του δημόσια τοποθέτηση για τη διασπορά του αφθώδους πυρετού στην Κύπρο, εμφανίστηκε λακωνικός αλλά σαφής: «Αν υπάρχουν ευθύνες θα αποδοθούν», υπογραμμίζοντας όμως ότι η απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι ο έλεγχος της κατάστασης και ο περιορισμός των ζημιών, ενώ παράλληλα ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, μετέφερε στις Βρυξέλλες το δραματικό κλίμα που βιώνουν οι κτηνοτρόφοι, περιγράφοντας την κρίση ως «τραγικό επεισόδιο» που πλήττει τον πρωτογενή τομέα και απαιτεί άμεση στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Λετυμπιώτης για αφθώδη πυρετό: Έρχεται πακέτο στήριξης - «Πρώτιστος στόχος ο περιορισμός της νόσου»

