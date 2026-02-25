Πρώτη δήλωση Χριστοδουλίδη για αφθώδη πυρετό: «Αν υπάρχουν ευθύνες θα αποδοθούν» – Κτηνοτρόφοι σε απόγνωση

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, στην πρώτη του δημόσια τοποθέτηση για τη διασπορά του αφθώδους πυρετού στην Κύπρο, εμφανίστηκε λακωνικός αλλά σαφής: «Αν υπάρχουν ευθύνες θα αποδοθούν», υπογραμμίζοντας όμως ότι η απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι ο έλεγχος της κατάστασης και ο περιορισμός των ζημιών, ενώ παράλληλα ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, μετέφερε στις Βρυξέλλες το δραματικό κλίμα που βιώνουν οι κτηνοτρόφοι, περιγράφοντας την κρίση ως «τραγικό επεισόδιο» που πλήττει τον πρωτογενή τομέα και απαιτεί άμεση στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δείτε βίντεο