ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Φάκελοι- φωτιά για Φαίδωνα Φαίδωνος: Καταγγελίες και 110 τ/κ περιουσίες στο μικροσκόπιο της Νομικής Υπηρεσίας

 25.02.2026 - 21:43
Φάκελοι- φωτιά για Φαίδωνα Φαίδωνος: Καταγγελίες και 110 τ/κ περιουσίες στο μικροσκόπιο της Νομικής Υπηρεσίας

Στα χέρια της Νομικής Υπηρεσίας αναμένεται να φτάσουν εντός των επόμενων ημερών οι φάκελοι για τον εν αργία Δήμαρχο Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος, σχετικά με καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση και ενδοοικογενειακή βία.

Όπως μετέδωσε ο Χριστόφορος Νέστορος στον Αlpha, «οι έρευνες του ΤΑΕ Αρχηγείου έχουν ολοκληρωθεί και ο φάκελος της καταγγελίας για το 2014 αναμένεται να παραδοθεί στον γενικό Εισαγγελέα για μελέτη και οδηγίες».

Παράλληλα, υπό εξέταση παραμένουν και οι φάκελοι για κατάχρηση εξουσίας, με στόχο να ξεκαθαριστεί αν προκύπτουν ποινικά αδικήματα.

Στο μεταξύ, η Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών συνεχίζει τη διερεύνηση 110 υποθέσεων μισθώσεων στον Δήμο Πάφου και παγκύπρια, με τη μεγάλη πλειοψηφία να μην εμφανίζει παρατυπίες, ενώ λίγες περιπτώσεις διαφοροποίησης σκοπού χρήσης ακινήτων παραμένουν υπό περαιτέρω έλεγχο.

