Φάκελοι- φωτιά για Φαίδωνα Φαίδωνος: Καταγγελίες και 110 τ/κ περιουσίες στο μικροσκόπιο της Νομικής Υπηρεσίας

Όπως μετέδωσε ο Χριστόφορος Νέστορος στον Αlpha, «οι έρευνες του ΤΑΕ Αρχηγείου έχουν ολοκληρωθεί και ο φάκελος της καταγγελίας για το 2014 αναμένεται να παραδοθεί στον γενικό Εισαγγελέα για μελέτη και οδηγίες».

Παράλληλα, υπό εξέταση παραμένουν και οι φάκελοι για κατάχρηση εξουσίας, με στόχο να ξεκαθαριστεί αν προκύπτουν ποινικά αδικήματα.

Στο μεταξύ, η Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών συνεχίζει τη διερεύνηση 110 υποθέσεων μισθώσεων στον Δήμο Πάφου και παγκύπρια, με τη μεγάλη πλειοψηφία να μην εμφανίζει παρατυπίες, ενώ λίγες περιπτώσεις διαφοροποίησης σκοπού χρήσης ακινήτων παραμένουν υπό περαιτέρω έλεγχο.

