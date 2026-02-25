Themasports lifenewscy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μετά τις εκλογές το πόρισμα-βόμβα για το "Κράτος Μαφία" – Τι καθυστερεί την ανακοίνωση

 25.02.2026 - 22:43
Μετά τις εκλογές το πόρισμα-βόμβα για το “Κράτος Μαφία” – Τι καθυστερεί την ανακοίνωση

Μετά τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου αναμένεται τελικά η δημοσιοποίηση του πορίσματος της Αρχής κατά της Διαφθοράς για την υπόθεση που αφορά το βιβλίο «Κράτος Μαφία» του Μακάριου Δρουσιώτη και τους ισχυρισμούς περί διαφθοράς σε βάρος του τέως Προέδρου Νίκου Αναστασιάδη.

Η καθυστέρηση αποδίδεται, σύμφωνα με πληροφορίες, σε ζητήματα υγείας μελών της ερευνητικής ομάδας αλλά και στον μεγάλο όγκο υλικού που βρίσκεται υπό αξιολόγηση.

Οι λειτουργοί φέρονται να ζήτησαν παράταση μέχρι το τέλος Απριλίου για την ολοκλήρωση των τελευταίων κεφαλαίων, τα οποία θεωρούνται καθοριστικής σημασίας, ενώ αναμένεται σχετική επίσημη ενημέρωση από την Αρχή.

Πρώτη δήλωση Χριστοδουλίδη για αφθώδη πυρετό: «Αν υπάρχουν ευθύνες θα αποδοθούν» – Κτηνοτρόφοι σε απόγνωση

Πρώτη δήλωση Χριστοδουλίδη για αφθώδη πυρετό: «Αν υπάρχουν ευθύνες θα αποδοθούν» – Κτηνοτρόφοι σε απόγνωση

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η κυπριακή κτηνοτροφία μετά τη διασπορά του αφθώδους πυρετού.

