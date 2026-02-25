Μετά τις εκλογές το πόρισμα-βόμβα για το “Κράτος Μαφία” – Τι καθυστερεί την ανακοίνωση

Η καθυστέρηση αποδίδεται, σύμφωνα με πληροφορίες, σε ζητήματα υγείας μελών της ερευνητικής ομάδας αλλά και στον μεγάλο όγκο υλικού που βρίσκεται υπό αξιολόγηση.

Οι λειτουργοί φέρονται να ζήτησαν παράταση μέχρι το τέλος Απριλίου για την ολοκλήρωση των τελευταίων κεφαλαίων, τα οποία θεωρούνται καθοριστικής σημασίας, ενώ αναμένεται σχετική επίσημη ενημέρωση από την Αρχή.