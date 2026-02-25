Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μία κλήση και… τέλος στην αναμονή; Το νέο σύστημα του Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως που υπόσχεται άμεση εξυπηρέτηση

 25.02.2026 - 23:59
Μία κλήση και… τέλος στην αναμονή; Το νέο σύστημα του Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως που υπόσχεται άμεση εξυπηρέτηση

Την έναρξη λειτουργίας νέου τηλεφωνικού κέντρου, μέσω αυτοματοποιημένου συστήματος IVR (Interactive Voice Response), με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του κοινού, ανακοίνωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Σε ανακοίνωση το Υπουργείο Δικαιοσύνης αναφέρει ότι το σύστημα επιτρέπει την ορθότερη δρομολόγηση των κλήσεων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, διευκολύνοντας τους πολίτες στην αναζήτηση πληροφοριών και στην υποβολή των αιτημάτων τους.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, το τηλέφωνο Επικοινωνίας είναι 22805900, ενώ οι ώρες Λειτουργίας είναι από Δευτέρα – Παρασκευή, από τις 08:00 – 15:00.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης αναφέρει ότι «συνεχίζει τις προσπάθειες εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών του, με γνώμονα τη βελτίωση της καθημερινής εξυπηρέτησης των πολιτών και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών».

