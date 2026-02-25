Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναστάτωση στην Ορόκλινη για αφθώδη πυρετό – Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες βάζουν τα πράγματα στη θέση τους

 25.02.2026 - 19:40
Αναστάτωση στην Ορόκλινη για αφθώδη πυρετό – Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες βάζουν τα πράγματα στη θέση τους

Τι πραγματικά συνέβη στην Ορόκλινη; Η Κτηνιατρική Υπηρεσία με ανακοίνωση της δίνει λεπτομέρειες για τους ελέγχους και τη θέση της κτηνοτροφικής μονάδας, ξεκαθαρίζοντας τις φήμες.

Η εκτροφή είναι πέραν των 3 χιλιομέτρων από την γραμμή κατάπαυσης πυρός και ελέγχθηκε δύο φορές εντός Δεκεμβρίου 2025.

Σε σχέση με δηλώσεις που δημοσιοποιήθηκαν αναφορικά με κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Ορόκλινης, η οποία επηρεάστηκε από τον ιό του αφθώδους πυρετού, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες κρίνουν σκόπιμο να παραθέσουν ορισμένα πραγματικά στοιχεία προς πληρέστερη και ακριβέστερη ενημέρωση.

1. Η συγκεκριμένη κτηνοτροφική μονάδα χωροθετείται πέραν της ακτίνας των τριών χιλιομέτρων από τη γραμμή κατάπαυσης του πυρός. Ως εκ τούτου δεν εμπίπτει στη ζώνη των τριών χιλιομέτρων από την Πράσινη Γραμμή, για την οποία εφαρμόστηκε ο ενισχυμένος προληπτικός έλεγχος που αποφασίστηκε βάσει εισηγήσεων εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Μετά τον εντοπισμό κρούσματος αφθώδους πυρετού στις κατεχόμενες περιοχές, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες προχώρησαν σε εκτεταμένους προληπτικούς ελέγχους για αφθώδη πυρετό στην καθορισμένη ζώνη των τριών χιλιομέτρων από τη γραμμή κατάπαυσης του πυρός. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν 130 έλεγχοι και συλλέχθηκαν συνολικά 3.799 δείγματα για εργαστηριακή ανάλυση.

3. Σε σχέση με αναφορές που έγιναν δημόσια ότι η συγκεκριμένη μονάδα δεν είχε ελεγχθεί, σημειώνεται ότι η εν λόγω εκτροφή αποτέλεσε αντικείμενο ελέγχου από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες στις 22 και στις 30 Δεκεμβρίου 2025.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες παραμένουν στη διάθεση των πολιτών και των λειτουργών των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση, καθώς και για την παροχή στοιχείων που αφορούν τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί και συνεχίζουν να διενεργούνται στο πλαίσιο της διαχείρισης της νόσου.

