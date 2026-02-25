Καταγγελίες για το Καρναβάλι στη Λεμεσό: Καταναλωτές με έγκυρα εισιτήρια αποκλείστηκαν - Απαιτούν πλήρη επιστροφή χρημάτων

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύνδεσμος διευκρινίζει ότι, παρά το γεγονός πως στους όρους των εισιτηρίων αναφέρεται ότι «σε περίπτωση ακύρωσης μιας εκδήλωσης επιστρέφεται μόνο το ποσό που αντιστοιχεί στην ονομαστική τιμή του εισιτηρίου και όχι τα έξοδα επεξεργασίας και τα έξοδα συναλλαγής», οι δικαιούχοι στις συγκεκριμένες περιπτώσεις δικαιούνται επιστροφή ολόκληρου του ποσού που κατέβαλαν.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών καλεί όλους τους καταναλωτές στους οποίους δεν επιτράπηκε η είσοδος ή στους οποίους επετράπη αρχικά η είσοδος αλλά στη συνέχεια τους ζητήθηκε να αποχωρήσουν, να αποταθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], αναφέροντας τον αριθμό αναφοράς του εισιτηρίου τους, προκειμένου να τους επιστραφεί το πλήρες ποσό που πλήρωσαν.

Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι ανήλικοι κάτω των 18 ετών που κατείχαν εισιτήριο και δεν τους επιτράπηκε η είσοδος δεν δικαιούνται επιστροφή χρημάτων, καθώς, όπως σημειώνεται, στη σχετική διαφήμιση αναφερόταν ρητά ότι η πώληση των εισιτηρίων επιτρεπόταν αποκλειστικά σε άτομα άνω των 18 ετών.