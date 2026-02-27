Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καιρός: Πάρτε παλτό απόψε - Με παγωνιά θα μας αποχαιρετήσει ο Φεβρουάριος – Πιθανότητα βροχών και χιονιού το Σαββατοκύριακο

 27.02.2026 - 16:43
Καιρός: Πάρτε παλτό απόψε - Με παγωνιά θα μας αποχαιρετήσει ο Φεβρουάριος – Πιθανότητα βροχών και χιονιού το Σαββατοκύριακο

Ψυχρή αέρια μάζα επηρεάζει την περιοχή σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο καιρού από το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 4 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 6 στα παράλια και στους -4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου στα υπήνεμα θα σχηματιστεί παγετός.

Αύριο Σάββατο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις και δεν αποκλείεται να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα δυτικά και τα νότια, ενώ στα ορεινά δεν αποκλείεται να πέσει χιονόνερο ή και χιόνι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 17 στα παράλια και στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Κυριακή, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις και πιθανό να πέσουν μεμονωμένες βροχές, ενώ στα ορεινά δεν αποκλείεται να πέσει χιονόνερο ή και χιόνι.

Τη Δευτέρα, ο καιρός θα είναι τοπικά μερικώς συννεφιασμένος.

Την Τρίτη, οι καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα την Κυριακή και τη Δευτέρα, τα οποία είναι πιο κάτω από τους κλιματικούς μέσους όρους. Την Τρίτη αναμένεται άνοδος.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

