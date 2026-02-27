VIDEO: Πλατφόρμα AGORA: Ποιο τελικά είναι το πρόβλημα; - Παίρνει θέση ο δικηγόρος του Φειδία Παναγιώτου

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, η πλατφόρμα λειτουργεί εδώ και περίπου έναν χρόνο και αποτελεί πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή, με στόχο να δοθεί βήμα στους πολίτες ώστε να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους. Όπως αναφέρει, από την έναρξη της λειτουργίας της, ο κ. Παναγιώτου απευθύνθηκε στο αρμόδιο τμήμα προστασίας δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ζητώντας καθοδήγηση. Ακολούθως, ομάδα της αρμόδιας αρχής προχώρησε σε συγκεκριμένες παρατηρήσεις, οι οποίες λήφθηκαν υπόψη.

Σε ό,τι αφορά την επικοινωνία με την Επίτροπο, ο δικηγόρος σημείωσε ότι αρχικά είχε αποσταλεί μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε παλαιά και μη ενεργή διεύθυνση του Φειδία Παναγιώτου, ωστόσο στη συνέχεια το email στάλθηκε στη σωστή διεύθυνση. Το ζήτημα της αναστολής της πλατφόρμας, όπως ανέφερε, τέθηκε σε μεταγενέστερο στάδιο.

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι «έχει ήδη κατατεθεί συμπληρωματική έκθεση αντικτύπου, υπογραμμίζοντας πως δεν έχουν διαπιστωθεί συγκεκριμένα προβλήματα. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι στην πλατφόρμα δεν διατηρούνται οι ταυτότητες χρηστών»

Απαντώντας σε ερώτηση για το ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα, ανέφερε ότι πρόκειται για περιορισμένο αριθμό ατόμων, σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας, ενώ εφαρμόζεται και πολυπαραγοντική μέθοδος ασφάλειας. «Δεν γίνεται πολιτικό προφίλ των χρηστών – αυτό να το ξεκαθαρίσουμε», επισήμανε χαρακτηριστικά.

Τέλος, σε σχέση με τη λειτουργία δύο εφαρμογών στην ίδια πλατφόρμα – μία που αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μία που συνδέεται με το κόμμα Άμεση Δημοκρατία Κύπρου – ο δικηγόρος ανέφερε ότι είναι λογικό ο υπεύθυνος επεξεργασίας (controller) να είναι ο κ. Παναγιώτου για την πρώτη περίπτωση και το ίδιο το κόμμα για τη δεύτερη.

«Σκανδαλίζεται ο κόσμος άσκοπα», κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.

Δείτε το απόσπασμα: