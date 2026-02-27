Στο μικροσκόπιο πληροφορία για λαθρεμπόριο ζώων από τα κατεχόμενα - Πιθανή εμπλοκή 71χρονου

Εξετάζεται, μάλιστα, το ενδεχόμενο, το συγκεκριμένο άτομο - το οποίο είχε συλληφθεί προχθές για λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων - να μετέφερε μολυσμένο σανό από τα κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές.

Μιλώντας στην εκπομπή του Ρικ "Από Μέρα σε Μέρα", ο εκπρόσωπος Τύπου του Τμήματος Τελωνείων, Γιώργος Κωνσταντίνου, ανέφερε ότι τον περασμένο Δεκέμβριο, το συγκεκριμένο άτομο μαζί με δύο Τουρκοκύπριους, συνελήφθησαν από τις κατοχικές αρχές για τη μεταφορά εννέα μοσχαριών, από τις ελεύθερες περιοχές στα κατεχόμενα.

Ο κύριος Κωνσταντίνου είπε ότι οι πληροφορίες διερευνώνται, σε συνεργασία με την αστυνομία.

Ξεκαθάρισε, πάντως, ότι είναι δύσκολο να μπορέσει να γίνει διασύνδεση του υπόπτου με το λαθρεμπόριο ζώων και ζωοτροφών - και ακόμη δυσκολότερο να διασυνδεθεί με τη διασπορά του αφθώδους πυρετού στις ελεύθερες περιοχές.

ΠΗΓΗ: Riknews.com.cy