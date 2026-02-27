Αφθώδης πυρετός: Τέταρτη μέρα χωρίς νέα κρούσματα - Παίρνουν σειρά τα γουρούνια - Ποιος ο λόγος

Σε δηλώσεις της η εκπρόσωπος Τύπου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Σωτηρία Γεωργιάδου, σημείωσε μεταξύ άλλων πως την ώρα που έχει ήδη υποβληθεί αίτημα για εφοδιασμό εμβολίων για τα γουρούνια τα οποία, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι πιο ευάλωτα και όταν κολλήσουν των ιό, τον οποίο αναπαράγουν σε πολύ μεγάλο βαθμό.

Συγκεκριμένα όπως ανέφερε, «είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι προς το παρών δεν έχουμε νέα κρούσματα, στην μολυσμένη περιοχή».

Όπως σημείωσε, «έχουν γίνει μέχρι στιγμής οι εμβολιασμοί των αγελάδων σε όλη την επικράτειων τν τριών χιλιομέτρων, συνεχίζονται οι εμβολιασμοί στα βοοειδή σε ακτίνα 10 χιλιομέτρων και έχουν γίνει ενέργειες για να παραγγελθούν τα εμβόλια για τα γουρούνια».

Έχει ολοκληρωθεί, όπως σημείωσε, η σύσκεψη για ενημέρωση από τους εμπειρογνώμονες της ΕΕ προς τους αγελαδοτρόφους ώστε να κατανοήσουν το εμβολιακό πρόγραμμα και τα μέτρα πρόληψης» και πρόσθεσε πως, «οι εμπειρογνώμονες αποχωρούν ευχαριστημένοι».

Παράλληλα σημείωσε ότι, «αύριο Σάββατο αναμένονται να φτάσουν οι δόσεις εμβολίων από την επιτροπή».

Ταυτόχρονα ανέφερε πως, «όλοι θα πρέπει να παραμείνουμε ψύχραιμοι και να σταματήσουμε τις μετακινήσεις των ζωών, ζωοτροφών, ανθρώπων ειδικά στα τρία και στα 10 χιλιόμετρα κι αν υπάρξει ανάγκη, θα πρέπει να εγκριθεί άδεια από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες».

«Είμαστε σε μια κρίσιμη κατάσταση», ανέφερε και συμπλήρωσε πως, «είμαστε ακόμη στην αρχή, ενώ μέσα στις μολυσμένες περιοχές εισέρχονται μόνο όσοι έχουν κάποια εργασία».

Επιπρόσθετα, δήλωσε ότι, «οι θανατώσεις ζωών συνεχίζονται και κλιμάκιο αποτελούμενο από τις Κτηνιατρικές υπηρεσίες, το τμήμα γεωργίας, τμήμα περιβάλλοντος, τμήμα υδάτων και κτηματολόγιο, όπου ψάχνουν τους καταλληλότερα σημεία για ταφή».

Όσον αφορά το πλάνο εμβολιασμού ανέφερε πως, «εμβολιάζουμε τις αγελάδες σε ακτίνα τριών και δέκα χιλιομέτρων επειδή έχουν πιο έντονα συμπτώματα ενώ αμέσως μετά θα εμβολιαστούν τα αιγοπρόβατα που βρίσκονται σε απόσταση δύο χιλιομέτρων από χοιροστάσια και έπειτα θα εμβολιαστούν τα αιγοπρόβατα σε ακτίνα τριών και δέκα χιλιομέτρων».

Όπως εξήγησε, δίδεται προτεραιότητα στα γουρούνια επειδή, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι πιο ευάλωτα και όταν κολλήσουν των ιό τον οποίο αναπαράγουν σε πολύ μεγάλο βαθμό.

Σε σχέση με το κατά πόσον έγιναν τεστ στα γουρούνια, είπε πως «έγιναν» και σημείωσε ότι «δεν μπαίνει ούτε κουνούπι. Πρέπει να τα προστατεύσουμε. Αντιλαμβάνεστε τον κίνδυνο αν πάει στα γουρούνια».

Κληθείσα να τοποθετηθεί επί των αντισωμάτων που θα αναπτυχθούν, σημείωσε ότι «οι δειγματοληψίες θα συνεχιστούν. Εάν τα εμβολισμένα ζώα μολυνθούν, τότε θα θανατωθούν. Αυτό λέει η νομοθεσία, είναι ξεκάθαρο. Δεν γίνεται κάτι, επειδή έτσι αποφασίζουμε. Η παρακολούθηση είναι το Α και το Ω».

Καταληκτικά, αναφερόμενη στο κατά πόσον οι εμβολιασμοί θα επεκταθούν σε άλλες πόλεις, είπε ότι θα τελειώσουν με τη Λάρνακα και θα το επανεξετάσουν στην πορεία κι άλλες περιοχές σημειώνοντας ότι, «από τη στιγμή που βρέθηκε το πρώτο θετικό κρούσμα, η Κύπρος έχει χάσει το ελεύθερο καθεστώς της για εξαγωγές, λόγω του αφθώδους πυρετού ενώ έχει κατοχυρωθεί το χαλλούμι. Αν μας βάλουν στοπ σε οποιοδήποτε άλλο προϊόν, θα το διαπραγματευτούμε. Θα επαναξιολογείται συνεχώς η κατάσταση. Θα καθοδηγηθούμε και από την ΕΕ, για να δούμε πότε θα βγούμε από αυτό το καθεστώς» και συμπλήρωσε ότι η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη στο παρόν στάδιο.