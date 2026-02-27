Κύπρος και Ιταλία «κλειδώνουν» στρατηγική συνεργασία στη Ρώμη - Όσα συζήτησαν Χριστοδουλίδης και Ματαρέλλα

Themasports lifenewscy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 27.02.2026 - 14:00
Στους στενούς δεσμούς φιλίας Κύπρου και Ιταλίας, και στην κοινή πολιτισμική ταυτότητα των δύο χωρών αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ιταλίας Σέρτζιο Ματαρέλλα, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί στη Ρώμη.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, συνοδευόμενος από τη σύζυγο του Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη, έφθασε σήμερα το μεσημέρι στο Προεδρικό Μέγαρο (Παλάτι Κιρινάλε), όπου τον υποδέχθηκε ο Πρόεδρος της Ιταλίας, μαζί με τη θυγατέρα του Λάουρα Ματαρέλλα, ενώ στρατιωτικό άγημα, περιλαμβανομένων και έφιππων, απέδιδε τιμές.

Έγινε ανάκρουση των Εθνικών Ύμνων Κύπρου – Ιταλίας και ακολούθως οι δύο Πρόεδροι παρακάθησαν σε διευρυμένες συνομιλίες με τις αντιπροσωπείες των δύο χωρών.

Κατά την έναρξη των διευρυμένων συνομιλιών, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη Ρώμη, 14 χρόνια μετά από την τελευταία επίσημη επίσκεψη που πραγματοποίησε Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ιταλία, αλλά και δύο χρόνια μετά από την επίσκεψη του Προέδρου Ματαρέλλα στην Κύπρο.

Πρόσθεσε ότι η επίσημη επίσκεψη του Προέδρου Ματαρέλλα ήταν η πρώτη που πραγματοποίησε ποτέ Ιταλός Πρόεδρος στην Κύπρο.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε, εξάλλου, ότι «επισκέπτομαι την Ιταλία σε μια πολύ σημαντική περίοδο για τη χώρα μου, αφού από την 1η Ιανουαρίου, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Βρίσκομαι εδώ για συντονισμό με την Ιταλική Κυβέρνηση, στην κοινή μας προσπάθεια για μια πιο αυτόνομη Ένωση, πιο ανοικτή στον κόσμο.

Την ίδια ώρα, η ενίσχυση των διμερών μας σχέσεις αποτελεί μεγάλη προτεραιότητα για την Κυβέρνηση μου και χαίρομαι πολύ που χθες με την Πρωθυπουργό Μελόνι συμφωνήσαμε να εργαστούμε μαζί για τη θεσμοθέτηση της συνεργασίας μας, με στόχο την αναβάθμιση των διμερών μας σχέσεων σε στρατηγικό επίπεδο».

Τέλος, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε ευχαριστίες προς τον Πρόεδρο Ματαρέλλα για το γεγονός ότι σήμερα το απόγευμα θα τελέσουν μαζί τα εγκαίνια της αρχαιολογικής έκθεσης για τον κοινό πολιτισμό Κύπρου και Ιταλίας, σημειώνοντας ότι «οι δύο χώρες μοιράζονται κοινή πολιτισμική ταυτότητα και μακρόχρονους δεσμούς».

Μετά τις διευρυμένες συνομιλίες, ο Πρόεδρος Ματαρέλλα παρέθεσε επίσημο γεύμα προς τιμή του Προέδρου της Δημοκρατίας.

