Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΑγωνία για την εξαφάνιση της 41χρονης - Έκκληση για συνδρομή πολιτών στις έρευνες
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αγωνία για την εξαφάνιση της 41χρονης - Έκκληση για συνδρομή πολιτών στις έρευνες

 27.02.2026 - 14:49
Αγωνία για την εξαφάνιση της 41χρονης - Έκκληση για συνδρομή πολιτών στις έρευνες

Στιγμές έντονης αγωνίας βιώνει η κοινότητα της Τίμης μετά την εξαφάνιση της 41χρονης Κυριακούλας Κουτσαβάκη, κατοίκου της περιοχής.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο Αντιδήμαρχος Τίμης του Δήμου Ιεροκηπίας, Γιώργος Πολυκάρπου, ανέφερε ότι από την πρώτη στιγμή το κοινοτικό διαμέρισμα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές, καλώντας οποιονδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε να επικοινωνήσει άμεσα με την Αστυνομία.

Όπως δήλωσε ο κ. Πολυκάρπου, η Αστυνομία διεξάγει εκτεταμένες έρευνες, στις οποίες συνδράμουν περίπολα, σκάφη της Λιμενικής Αστυνομίας και πτητικά μέσα. Το όχημα της 41χρονης εντοπίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες εγκαταλελειμμένο στην παραλία της Τίμης, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την τύχη της.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στην ευρύτερη περιοχή των κοινοτήτων Τίμη, Κούκλια, Μανδριά και Αχέλεια, με τη συνδρομή και ελικοπτέρου από τη Μοίρα Επιχειρήσεων του Αεροδρομίου Πάφου.

Ο Αντιδήμαρχος εξέφρασε τη συμπαράσταση της τοπικής κοινωνίας προς την οικογένεια της 41χρονης, η οποία είναι μητέρα τριών ανήλικων παιδιών, εκφράζοντας την ελπίδα για σύντομη και θετική εξέλιξη στην υπόθεση.

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς το κοινό, όπως δίνει οποιαδήποτε πληροφορία, όσο ασήμαντη κι αν φαίνεται, καθώς μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τον εντοπισμό της 41χρονης.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αφθώδης πυρετός: Συνεχίζονται σήμερα οι εμβολιασμοί – Ενέργειες για προμήθεια εμβολίων για χοίρους - Η νεότερη ενημέρωση
Τουρκική πρόκληση στον ΟΗΕ: Κατηγορεί Ελλάδα, Κύπρο και Αίγυπτο ότι παραβιάζουν τα κυριαρχικά της δικαιώματα
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου – Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε
Διαβάσεις πεζών: Χρυσοπληρωμένο το… 85άρι - 1,153 εκατ. για να «πέσει» το πρόστιμο – Πότε τίθεται σε εφαρμογή
Σενάριο κάλπης τον Ιούλιο: Το «ντόμινο» που μπορεί να φέρει η απόφαση Φειδία αν εκλεγεί βουλευτής – Ο αγώνας δρόμου και το κόστος

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Νομίζετε ότι είναι καθαρά; 3 αντικείμενα στο σπίτι που κρύβουν δισεκατομμύρια βακτήρια

 27.02.2026 - 14:20
Επόμενο άρθρο

Παρέλαβε πακέτο με 11 κιλά κάνναβης και κατέληξε στο κελί 32χρονος - Δείτε φωτογραφία

 27.02.2026 - 15:10
Κύπρος και Ιταλία «κλειδώνουν» στρατηγική συνεργασία στη Ρώμη - Όσα συζήτησαν Χριστοδουλίδης και Ματαρέλλα

Κύπρος και Ιταλία «κλειδώνουν» στρατηγική συνεργασία στη Ρώμη - Όσα συζήτησαν Χριστοδουλίδης και Ματαρέλλα

Στους στενούς δεσμούς φιλίας Κύπρου και Ιταλίας, και στην κοινή πολιτισμική ταυτότητα των δύο χωρών αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ιταλίας Σέρτζιο Ματαρέλλα, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί στη Ρώμη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κύπρος και Ιταλία «κλειδώνουν» στρατηγική συνεργασία στη Ρώμη - Όσα συζήτησαν Χριστοδουλίδης και Ματαρέλλα

Κύπρος και Ιταλία «κλειδώνουν» στρατηγική συνεργασία στη Ρώμη - Όσα συζήτησαν Χριστοδουλίδης και Ματαρέλλα

  •  27.02.2026 - 14:00
Δικαστήριο: Απέρριψε το αίτημα Σύκα για προσωρινή αναστολή της απόφασης του Πολιτικού Γραφείου του ΔΗΣΥ

Δικαστήριο: Απέρριψε το αίτημα Σύκα για προσωρινή αναστολή της απόφασης του Πολιτικού Γραφείου του ΔΗΣΥ

  •  27.02.2026 - 12:55
Επίθεση ΑΚΕΛ στην Υπ. Γεωργίας: «Τι άλλο πρέπει να συμβεί για να απομακρυνθεί;»

Επίθεση ΑΚΕΛ στην Υπ. Γεωργίας: «Τι άλλο πρέπει να συμβεί για να απομακρυνθεί;»

  •  27.02.2026 - 12:51
VIDEO: Ο Φειδίας «σηκώνει το γάντι» για την AGORA - Οι αιχμές για «βαθύ κράτος» και το μεγάλο δίλημμα για τις εκλογές - «Δεν μας σταματούν»

VIDEO: Ο Φειδίας «σηκώνει το γάντι» για την AGORA - Οι αιχμές για «βαθύ κράτος» και το μεγάλο δίλημμα για τις εκλογές - «Δεν μας σταματούν»

  •  27.02.2026 - 14:14
Αγωνία για την εξαφάνιση της 41χρονης - Έκκληση για συνδρομή πολιτών στις έρευνες

Αγωνία για την εξαφάνιση της 41χρονης - Έκκληση για συνδρομή πολιτών στις έρευνες

  •  27.02.2026 - 14:49
Αφθώδης πυρετός: Τέταρτη μέρα χωρίς νέα κρούσματα - Παίρνουν σειρά τα γουρούνια - Ποιος ο λόγος

Αφθώδης πυρετός: Τέταρτη μέρα χωρίς νέα κρούσματα - Παίρνουν σειρά τα γουρούνια - Ποιος ο λόγος

  •  27.02.2026 - 13:04
Στο μικροσκόπιο πληροφορία για λαθρεμπόριο ζώων από τα κατεχόμενα - Πιθανή εμπλοκή 71χρονου

Στο μικροσκόπιο πληροφορία για λαθρεμπόριο ζώων από τα κατεχόμενα - Πιθανή εμπλοκή 71χρονου

  •  27.02.2026 - 13:06
Δύο πρόσωπα κινδύνεψαν στη θάλασσα - Τέθηκε σε εφαρμογή το σχέδιο «ΝΕΑΡΧΟΣ» -Δείτε φωτογραφία

Δύο πρόσωπα κινδύνεψαν στη θάλασσα - Τέθηκε σε εφαρμογή το σχέδιο «ΝΕΑΡΧΟΣ» -Δείτε φωτογραφία

  •  27.02.2026 - 13:19

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα