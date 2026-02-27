Νομίζετε ότι είναι καθαρά; 3 αντικείμενα στο σπίτι που κρύβουν δισεκατομμύρια βακτήρια

«Ωστόσο, πολλοί από τους χώρους, τα εργαλεία και τις συσκευές του σπιτιού που οι άνθρωποι συνδέουν με την “καθαριότητα” απέχουν πολύ από αυτήν από μικροβιολογική άποψη» προειδοποιεί η Δρ. Madeline Barron μικροβιολόγος από την Αμερικανική Εταιρεία Μικροβιολογίας.

Δισεκατομμύρια βακτήρια σε ένα και μόνο σφουγγάρι

Περισσότερα από 50 δισεκατομμύρια είδη βακτηρίων μπορούν να ζουν στην επιφάνεια ενός σφουγγαριού κουζίνας διαστάσεων 10×15 εκατοστών. Αυτό συμβαίνει επειδή ο συνθετικός αφρός του σφουγγαριού είναι συνεχώς υγρός και ικανός να απορροφά και να φιλοξενεί πολλούς οργανισμούς, μερικοί από τους οποίους είναι θανατηφόροι.

«Τα είδη γ-πρωτεοβακτηρίων, όπως το E. coli, είναι συνηθισμένα μέλη της μικροχλωρίδας του σφουγγαριού. Παθογόνα που μεταδίδονται μέσω τροφίμων, όπως η Klebsiella pneumoniae, η οποία μπορεί να προσβάλει από τους πνεύμονες έως το ουροποιητικό σύστημα, κατοικούν επίσης στα σφουγγάρια, μαζί με διάφορους ιούς και αρχαία», εξήγησε η Δρ. Barron.

Το E. coli, η σαλμονέλα και ο σταφυλόκοκκος μπορούν να επιβιώσουν έως και 16 ημέρες σε ένα σφουγγάρι κουζίνας, σύμφωνα με έρευνα της Εταιρείας. Αυτές οι λοιμώξεις προκαλούν χιλιάδες θανάτους στις ΗΠΑ κάθε χρόνο, με τις λοιμώξεις από σταφυλόκοκκο να συνδέονται με 20.000 θανάτους μόνο το 2017, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου Επιδημιών των ΗΠΑ (CDC).

Αυτή η έκθεση μπορεί να συμβεί ακόμη και μετά από μόλις δύο ή τρεις χρήσεις, σύμφωνα με την Ακαδημία Διατροφής και Διαιτολογίας. Η ακαδημία συνιστά την αντικατάσταση των σφουγγαριών κάθε μία ή δύο εβδομάδες.

Μπορείτε να το καθαρίσετε σωστά;

Ωστόσο, υπάρχουν τρόποι να καθαρίσετε το σφουγγάρι και να σκοτώσετε τα βακτήρια, σύμφωνα με ερευνητές του Πανεπιστημίου Michigan State:

Τοποθετήστε βρεγμένο σφουγγάρι στον φούρνο μικροκυμάτων για 1–2 λεπτά (ποτέ στεγνό, γιατί μπορεί να πάρει φωτιά).

Πλύνετέ το στο πλυντήριο πιάτων στον πιο ζεστό κύκλο.

Μουλιάστε το για 1 λεπτό σε διάλυμα ζεστού νερού και χλωρίνης.

Πρώτος κίνδυνος στο μπάνιο: Η οδοντόβουρτσα

Αντίστοιχα με τα σφουγγάρια κουζίνας, μια οδοντόβουρτσα φιλοξενεί περισσότερα από 10 εκατομμύρια βακτήρια και μύκητες, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ στην Αγγλία.

«Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν σημαντικά περισσότερα βακτήρια σε μια οδοντόβουρτσα απ’ ό,τι σε ένα μέσο κάθισμα τουαλέτας ή σε ένα μέσο δάπεδο δημόσιας τουαλέτας», σύμφωνα με μελέτη στο British Dental Journal το 2016.

Μερικά από αυτά τα βακτήρια είναι τα ίδια με εκείνα που βρίσκονται στα σφουγγάρια, όπως το E. coli, η Klebsiella, η Candida που προκαλεί μυκητιάσεις και το S. mutans που προκαλεί τερηδόνα, σύμφωνα με μελέτη Ινδών ερευνητών το 2015.

Η τοποθεσία μετράει

Μεγάλο μέρος της έκθεσης μπορεί να σχετίζεται με το πού τοποθετείται η οδοντόβουρτσα. Ένας βασικός παράγοντας επιμόλυνσης είναι η τοποθέτησή της κοντά στην τουαλέτα. Κάθε φορά που τραβάμε το καζανάκι, μικροσκοπικά σταγονίδια μπορεί να διασπείρονται στον χώρο.

Περίπου το 70% των χρησιμοποιημένων οδοντόβουρτσων που εξετάστηκαν από ξεχωριστούς ερευνητές στην Ινδία ήταν «έντονα μολυσμένες με διαφορετικούς παθογόνους μικροοργανισμούς».

Τι συνιστούν οι ειδικοί της Αμερικανικής Οδοντιατρικής Ένωσης;

Μην τη βάζετε στον φούρνο μικροκυμάτων.

Μουλιάστε το κεφάλι της σε στοματικό διάλυμα ή σε υπεροξείδιο του υδρογόνου 3%.

Φυλάσσετέ τη σε όρθια θέση και αφήστε τη να στεγνώνει στον αέρα.

Κλείνετε το καπάκι της τουαλέτας πριν τραβήξετε το καζανάκι.

Αντικαταστήστε την κάθε 3–4 μήνες.

Παρά τα παραπάνω, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να συνδέουν άμεσα τα βακτήρια της οδοντόβουρτσας με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία, καθώς το ανοσοποιητικό σύστημα μας προστατεύει αποτελεσματικά.

Δεύτερος κίνδυνος: Η βούρτσα μαλλιών

Οι βούρτσες για τα μαλλιά μπορούν επίσης να φιλοξενούν βακτήρια και ακόμη και ιούς, σύμφωνα με το κέντρο δερματολογίας και αισθητικής χειρουργικής Advanced Dermatology & Skin Cancer Associates, εκτός από τα νεκρά κύτταρα του δέρματος, το σμήγμα του τριχωτού και τις σπασμένες τρίχες που συσσωρεύονται σε αυτές. Το τριχωτό της κεφαλής, ως ζεστό και υγρό περιβάλλον, ευνοεί την ανάπτυξη βακτηρίων και μυκήτων, ιδιαίτερα αν χρησιμοποιούνται προϊόντα styling ή υπάρχει έντονη εφίδρωση.

Πόσο συχνά πρέπει να καθαρίζεται;

Οι ειδικοί συστήνουν καθαρισμό κάθε δύο εβδομάδες.

Πώς καθαρίζεται σωστά;

Αφαιρέστε όλες τις τρίχες μετά από κάθε χρήση.

Πλύνετε τη βούρτσα με ζεστό νερό και σαπούνι ή ήπιο σαμπουάν.

Αφήστε τη να στεγνώσει πλήρως πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά.

Συμπέρασμα

Πολλά αντικείμενα που θεωρούμε «εργαλεία καθαριότητας» μπορεί να μετατραπούν σε εστίες μικροβίων αν δεν συντηρούνται σωστά. Η τακτική αντικατάσταση και ο σωστός καθαρισμός αποτελούν απλά αλλά ουσιαστικά βήματα για την προστασία της υγείας μας.

Με μερικές μικρές αλλαγές στις καθημερινές μας συνήθειες, μπορούμε να μειώσουμε σημαντικά τον κίνδυνο έκθεσης σε παθογόνους μικροοργανισμούς.

Πηγή: ygeiamou.gr