Επίθεση ΑΚΕΛ στην Υπ. Γεωργίας: «Τι άλλο πρέπει να συμβεί για να απομακρυνθεί;»

Σε γραπτή του δήλωση ο εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ, Γιώργος Κουκουμάς, αναφέρει πως, «η υπουργός Γεωργίας πρέπει είτε να παραιτηθεί είτε να παυθεί. Η αλυσίδα των αποτυχιών και η ανικανότητα σε όλο το πεδίο της ευθύνης της ζημιώνει τον τόπο».

Όπως αναφέρει επίσης, «το περασμένο καλοκαίρι, οι πυρκαγιές στην ορεινή Λεμεσό άφησαν την μεγαλύτερη πύρινη καταστροφή στα χρονικά του κράτους, αλλά κανένας δεν ανέλαβε ευθύνη για την τραγική διαχείριση. Το υδατικό, όχι μόνο δεν λύθηκε, αλλά επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα, αφού ούτε σχεδιασμός, ούτε έργα έγιναν, με αποτέλεσμα να επίκεινται περικοπές στο νερό. Τώρα, ο αφθώδης πυρετός εξελίχθηκε σε κρίση και η κτηνοτροφία της χώρας δέχεται ένα πρωτόγνωρο πλήγμα αφού δεν λήφθηκαν μέτρα έγκαιρα. Ωστόσο, κάθε φορά η Υπουργός -και η κυβέρνηση- όχι μόνο δεν αναλαμβάνει ευθύνη, αλλά προσπαθεί να ρίξει το φταίξιμο σε όλους τους άλλους. Όπως τώρα που τα ρίχνει στους κτηνοτρόφους, στους ανθρώπους δηλαδή που αυτές τις ώρες χάνουν το βιός τους και τους κόπους μιας ζωής».

«Διερωτόμαστε τι άλλο πρέπει να συμβεί για να αντιληφθεί η Υπουργός αλλά και ο κ. Χριστοδουλίδης ότι πρέπει να απομακρυνθεί από τη θέση της», είπε ο κ. Κουκουμάς.

Σημειώνεται πως νωρίτερα το Κίνημα Οικολόγων, σε ανακοίνωση του είχε αναφέρει πως, «η υπουργός Γεωργίας κ. Μαρία Παναγιώτου, ευρισκόμενη εδώ και σχεδόν δύο χρόνια στη θέση της πολιτικής προϊσταμένης ενός από τα πιο κρίσιμα Υπουργεία για την κυπριακή οικονομία, δεν φαίνεται ακόμη να έχει αντιληφθεί το μέγεθος της ευθύνης που απορρέει από τη θέση αυτή. Δεν μπορεί η επικεφαλής που καλείται να διαχειριστεί μια κρίση να είναι απούσα και να επανεμφανίζεται μετά το κρίσιμο σημείο, μόνο και μόνο για να ανακοινώνει αποζημιώσεις. Η πολιτική ηγεσία δεν μπορεί να αποφεύγει τις συζητήσεις ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων, να ακυρώνει δημόσιες εμφανίσεις στα ΜΜΕ και να αγνοεί στην πράξη τις έννοιες της λογοδοσίας και της διαφάνειας».