Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΕπίθεση ΑΚΕΛ στην Υπ. Γεωργίας: «Τι άλλο πρέπει να συμβεί για να απομακρυνθεί;»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση ΑΚΕΛ στην Υπ. Γεωργίας: «Τι άλλο πρέπει να συμβεί για να απομακρυνθεί;»

 27.02.2026 - 12:51
Επίθεση ΑΚΕΛ στην Υπ. Γεωργίας: «Τι άλλο πρέπει να συμβεί για να απομακρυνθεί;»

Μετά το Κίνημα Οικολόγων, την παραίτηση ή παύση της Υπουργού Γεωργίας, αναφορικά με τους χειρισμούς για τον αφθώδη πυρετό, ζητά και το ΑΚΕΛ.

Σε γραπτή του δήλωση ο εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ, Γιώργος Κουκουμάς, αναφέρει πως, «η υπουργός Γεωργίας πρέπει είτε να παραιτηθεί είτε να παυθεί. Η αλυσίδα των αποτυχιών και η ανικανότητα σε όλο το πεδίο της ευθύνης της ζημιώνει τον τόπο».

Όπως αναφέρει επίσης, «το περασμένο καλοκαίρι, οι πυρκαγιές στην ορεινή Λεμεσό άφησαν την μεγαλύτερη πύρινη καταστροφή στα χρονικά του κράτους, αλλά κανένας δεν ανέλαβε ευθύνη για την τραγική διαχείριση. Το υδατικό, όχι μόνο δεν λύθηκε, αλλά επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα, αφού ούτε σχεδιασμός, ούτε έργα έγιναν, με αποτέλεσμα να επίκεινται περικοπές στο νερό. Τώρα, ο αφθώδης πυρετός εξελίχθηκε σε κρίση και η κτηνοτροφία της χώρας δέχεται ένα πρωτόγνωρο πλήγμα αφού δεν λήφθηκαν μέτρα έγκαιρα. Ωστόσο, κάθε φορά η Υπουργός -και η κυβέρνηση- όχι μόνο δεν αναλαμβάνει ευθύνη, αλλά προσπαθεί να ρίξει το φταίξιμο σε όλους τους άλλους. Όπως τώρα που τα ρίχνει στους κτηνοτρόφους, στους ανθρώπους δηλαδή που αυτές τις ώρες χάνουν το βιός τους και τους κόπους μιας ζωής».

«Διερωτόμαστε τι άλλο πρέπει να συμβεί για να αντιληφθεί η Υπουργός αλλά και ο κ. Χριστοδουλίδης ότι πρέπει να απομακρυνθεί από τη θέση της», είπε ο κ. Κουκουμάς.

Σημειώνεται πως νωρίτερα το Κίνημα Οικολόγων, σε ανακοίνωση του είχε αναφέρει πως, «η υπουργός Γεωργίας κ. Μαρία Παναγιώτου, ευρισκόμενη εδώ και σχεδόν δύο χρόνια στη θέση της πολιτικής προϊσταμένης ενός από τα πιο κρίσιμα Υπουργεία για την κυπριακή οικονομία, δεν φαίνεται ακόμη να έχει αντιληφθεί το μέγεθος της ευθύνης που απορρέει από τη θέση αυτή. Δεν μπορεί η επικεφαλής που καλείται να διαχειριστεί μια κρίση να είναι απούσα και να επανεμφανίζεται μετά το κρίσιμο σημείο, μόνο και μόνο για να ανακοινώνει αποζημιώσεις. Η πολιτική ηγεσία δεν μπορεί να αποφεύγει τις συζητήσεις ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων, να ακυρώνει δημόσιες εμφανίσεις στα ΜΜΕ και να αγνοεί στην πράξη τις έννοιες της λογοδοσίας και της διαφάνειας».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αφθώδης πυρετός: Συνεχίζονται σήμερα οι εμβολιασμοί – Ενέργειες για προμήθεια εμβολίων για χοίρους - Η νεότερη ενημέρωση
Τουρκική πρόκληση στον ΟΗΕ: Κατηγορεί Ελλάδα, Κύπρο και Αίγυπτο ότι παραβιάζουν τα κυριαρχικά της δικαιώματα
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου – Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε
Διαβάσεις πεζών: Χρυσοπληρωμένο το… 85άρι - 1,153 εκατ. για να «πέσει» το πρόστιμο – Πότε τίθεται σε εφαρμογή
Σενάριο κάλπης τον Ιούλιο: Το «ντόμινο» που μπορεί να φέρει η απόφαση Φειδία αν εκλεγεί βουλευτής – Ο αγώνας δρόμου και το κόστος

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Δικαστήριο: Απέρριψε το αίτημα Σύκα για προσωρινή αναστολή της απόφασης του Πολιτικού Γραφείου του ΔΗΣΥ

 27.02.2026 - 12:55
Επόμενο άρθρο

Αφθώδης πυρετός: Τέταρτη μέρα χωρίς νέα κρούσματα - Παίρνουν σειρά τα γουρούνια - Ποιος ο λόγος

 27.02.2026 - 13:04
Κύπρος και Ιταλία «κλειδώνουν» στρατηγική συνεργασία στη Ρώμη - Όσα συζήτησαν Χριστοδουλίδης και Ματαρέλλα

Κύπρος και Ιταλία «κλειδώνουν» στρατηγική συνεργασία στη Ρώμη - Όσα συζήτησαν Χριστοδουλίδης και Ματαρέλλα

Στους στενούς δεσμούς φιλίας Κύπρου και Ιταλίας, και στην κοινή πολιτισμική ταυτότητα των δύο χωρών αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ιταλίας Σέρτζιο Ματαρέλλα, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί στη Ρώμη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κύπρος και Ιταλία «κλειδώνουν» στρατηγική συνεργασία στη Ρώμη - Όσα συζήτησαν Χριστοδουλίδης και Ματαρέλλα

Κύπρος και Ιταλία «κλειδώνουν» στρατηγική συνεργασία στη Ρώμη - Όσα συζήτησαν Χριστοδουλίδης και Ματαρέλλα

  •  27.02.2026 - 14:00
Δικαστήριο: Απέρριψε το αίτημα Σύκα για προσωρινή αναστολή της απόφασης του Πολιτικού Γραφείου του ΔΗΣΥ

Δικαστήριο: Απέρριψε το αίτημα Σύκα για προσωρινή αναστολή της απόφασης του Πολιτικού Γραφείου του ΔΗΣΥ

  •  27.02.2026 - 12:55
Επίθεση ΑΚΕΛ στην Υπ. Γεωργίας: «Τι άλλο πρέπει να συμβεί για να απομακρυνθεί;»

Επίθεση ΑΚΕΛ στην Υπ. Γεωργίας: «Τι άλλο πρέπει να συμβεί για να απομακρυνθεί;»

  •  27.02.2026 - 12:51
VIDEO: Πλατφόρμα AGORA: Ποιο τελικά είναι το πρόβλημα; - Παίρνει θέση ο δικηγόρος του Φειδία Παναγιώτου

VIDEO: Πλατφόρμα AGORA: Ποιο τελικά είναι το πρόβλημα; - Παίρνει θέση ο δικηγόρος του Φειδία Παναγιώτου

  •  27.02.2026 - 12:46
Δύο πρόσωπα κινδύνεψαν στη θάλασσα - Τέθηκε σε εφαρμογή το σχέδιο «ΝΕΑΡΧΟΣ» -Δείτε φωτογραφία

Δύο πρόσωπα κινδύνεψαν στη θάλασσα - Τέθηκε σε εφαρμογή το σχέδιο «ΝΕΑΡΧΟΣ» -Δείτε φωτογραφία

  •  27.02.2026 - 13:19
VIDEO: Στην πρώτη γραμμή της μάχης - Συνεχίζονται εντατικά οι εμβολιασμοί κατά του αφθώδους πυρετού

VIDEO: Στην πρώτη γραμμή της μάχης - Συνεχίζονται εντατικά οι εμβολιασμοί κατά του αφθώδους πυρετού

  •  27.02.2026 - 12:01
«Μέχρι τέλους» οι εργαζόμενοι στην ΑΗΚ: «Το ποτήρι ξεχείλισε – Κίνδυνος για ολικό μπλακάουτ»

«Μέχρι τέλους» οι εργαζόμενοι στην ΑΗΚ: «Το ποτήρι ξεχείλισε – Κίνδυνος για ολικό μπλακάουτ»

  •  27.02.2026 - 13:42
Σε κρίσιμη κατάσταση 39χρονη μετά από πρόωρο τοκετό - Έκκληση για αιμοδοσία

Σε κρίσιμη κατάσταση 39χρονη μετά από πρόωρο τοκετό - Έκκληση για αιμοδοσία

  •  27.02.2026 - 11:09

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα