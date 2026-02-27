Ε. Δίπλαρος για υπόθεση Σύκα: «Αναμένουμε την απόφαση και προχωράμε χωρίς ανησυχία» – Τα επόμενα βήματα στον ΔΗΣΥ

Μιλώντας στην εκπομπή «Alpha Ενημέρωση», ο κ. Δίπλαρος ξεκαθάρισε ότι το κόμμα θα σεβαστεί πλήρως την απόφαση της δικαιοσύνης, η οποία αναμένεται να εκδοθεί πριν από τη σύγκληση του Ανωτάτου Συμβουλίου.

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΔΗΣΥ τόνισε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, σημειώνοντας ότι η παράταξη είναι έτοιμη να διαχειριστεί κάθε σενάριο. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι θα εξετάσουν πρώτα το περιεχόμενο της απόφασης και στη συνέχεια το νομικό συμβούλιο θα λάβει τις ενδεδειγμένες αποφάσεις. Ερωτηθείς για το τι θα συμβεί σε περίπτωση δικαίωσης του κ. Σύκα, ο κ. Δίπλαρος απέφυγε να τοποθετηθεί επί υποθετικών σεναρίων, περιοριζόμενος να δηλώσει πως αν χρειαστεί, ο υποψήφιος θα επανέλθει στο ψηφοδέλτιο στη θέση που είχε αρχικά αποφασιστεί, υπογραμμίζοντας ότι η διαδικασία θα προχωρήσει χωρίς προβλήματα.

Παρά τις εκκρεμότητες, ο κ. Δίπλαρος επιβεβαίωσε ότι το πρόγραμμα του κόμματος για το Σάββατο παραμένει ως έχει, ξεκινώντας στις 09:30 με τη σύγκληση του Ανωτάτου Συμβουλίου και συνεχίζοντας στις 10:30 με το Πανκύπριο Συνέδριο στο «Φιλοξενία». Εκεί θα γίνει η επίσημη παρουσίαση όλων των υποψηφίων βουλευτών της παράταξης, σηματοδοτώντας την έναρξη της επίσημης προεκλογικής εκστρατείας με στόχο την παραμονή του ΔΗΣΥ στην πρωταγωνιστική θέση του πολιτικού σκηνικού.

Παρέμβαση για τα Ακτινοδιαγνωστικά Κέντρα

Πέραν των κομματικών εξελίξεων, ο κ. Δίπλαρος, υπό την ιδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής Υγείας της Βουλής, αποκάλυψε ότι σε δύο εβδομάδες οδηγείται στην Ολομέλεια νομοσχέδιο που ρυθμίζει τη λειτουργία των ακτινοδιαγνωστικών κέντρων.

Σημαντικότερη αλλαγή αποτελεί η εισαγωγή αυστηρής απαγόρευσης για τη χρήση των ίδιων μηχανημάτων (MRI/CT) σε ανθρώπους και ζώα. «Η παραβίαση αυτής της πρόνοιας θα συνιστά πλέον ποινικό αδίκημα», υπογράμμισε ο κ. Δίπλαρος, κλείνοντας έτσι ένα σημαντικό νομικό κενό που αφορά τη δημόσια υγεία.