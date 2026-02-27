Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάσεις πεζών: Χρυσοπληρωμένο το… 85άρι - 1,153 εκατ. για να «πέσει» το πρόστιμο – Πότε τίθεται σε εφαρμογή

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΠΑΦΙΤΗ 27.02.2026 - 06:28
Την έντονη διαφωνία του για τα εξώδικα των 300 ευρώ και τους 3 βαθμούς ποινής σε οδηγούς που απλώς πατούν τη διάβαση πεζών χωρίς να περάσουν απέναντι, εξέφρασε ο αναπληρωτής πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και βουλευτής του ΑΚΕΛ, Κώστας Κώστα σε δηλώσεις του στο ThemaOnline.

Όπως ανέφερε, χρειάστηκαν σχεδόν δύο χρόνια και συμφωνία, ύψους 1.153.000 ευρώ με την εταιρεία του συστήματος φωτοεπισήμανσης για να εφαρμοστεί νόμος που να μειώνει το πρόστιμο από 300 σε 85 ευρώ, ο οποίος τίθεται τελικά σε εφαρμογή την 1η Μαρτίου.

Ο κ. Κώστα υπενθύμισε ότι ένα από τα τρία βασικά σημεία διαφωνίας κατά την ψήφιση της σχετικής νομοθεσίας αφορούσε το «πάτημα» της άσπρης γραμμής και της διάβασης πεζών. Όπως εξήγησε, εάν κάποιος πατήσει την πρώτη γραμμή χωρίς να περάσει απέναντι, το πρόστιμο είναι 25 ευρώ. Ωστόσο, εάν πατήσει τη διάβαση πεζών χωρίς να τη διασχίσει, τότε επιβάλλεται εξώδικο 300 ευρώ και 3 βαθμοί ποινής.

«Από την πρώτη στιγμή λέγαμε ότι αυτό είναι εγκληματικό. Εάν περάσω με κόκκινο μπορεί να σκοτώσω κόσμο. Εάν πατήσω απλώς τη διάβαση χωρίς να περάσω απέναντι, γιατί να τιμωρούμαι με 300 ευρώ και 3 βαθμούς;» διερωτήθηκε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόταση νόμου κατατέθηκε στην Επιτροπή Μεταφορών από τον τότε πρόεδρό της, Μαρίνο Μουσιούττα και προέβλεπε την εξίσωση της ποινής στις διαβάσεις με σύστημα φωτοεπισήμανσης με ό,τι ισχύει στις υπόλοιπες διαβάσεις χωρίς κάμερες. Δηλαδή, εάν κάποιος σταματήσει πάνω στη διάβαση σε σύστημα φωτοεπισήμανσης να πληρώνει 85 ευρώ όπως ισχύει και στην περίπτωση που κάποιος παρκάρει σε κανονική διάβαση και φύγει.

Η πρόταση, όπως ανέφερε, εγκρίθηκε ομόφωνα σε επίπεδο επιτροπής. Ωστόσο, ο Υπουργός διαφώνησε, επικαλούμενος πρόβλημα από πλευράς της εταιρείας διαχείρισης του συστήματος, η οποία – όπως υποστηρίχθηκε – δεν ήταν έτοιμη να εφαρμόσει την αλλαγή.

Λίγο πριν η πρόταση οδηγηθεί στην Ολομέλεια, κατατέθηκε τροπολογία που προέβλεπε ότι ο νόμος θα τεθεί σε εφαρμογή όταν το αποφασίσει η Κυβέρνηση, δηλαδή όταν η εταιρεία θα δήλωνε έτοιμη. Ο κ. Κώστα είχε προειδοποιήσει τότε ότι χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα η εφαρμογή θα καθυστερούσε, ωστόσο η τροπολογία εγκρίθηκε.

Ο νόμος ψηφίστηκε στις 20 Ιουνίου 2024 και δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 21 Ιουλίου 2025, με την εφαρμογή του να μετατίθεται τελικά για την 1η Μαρτίου.

Στο μεταξύ, όπως σημείωσε ο αναπληρωτής πρόεδρος της επιτροπής μεταφορών, πολίτες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες συνέχισαν να πληρώνουν 300 ευρώ και να λαμβάνουν 3 βαθμούς ποινής, παρά το γεγονός ότι ο νόμος είχε ήδη ψηφιστεί και δημοσιευθεί.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο κόστος της αλλαγής. Όπως είπε, για να τροποποιηθεί το ποσό του προστίμου από 300 σε 85 ευρώ, ζητήθηκε αρχικά 1,5 εκατ. ευρώ από την εταιρεία. Μετά από διαπραγματεύσεις, το ποσό συμφωνήθηκε τελικά στο 1.153.000 ευρώ.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο αναδρομικής ισχύος, ώστε όσοι πλήρωσαν 300 ευρώ από την ημέρα ψήφισης του νόμου να λάβουν επιστροφή της διαφοράς, ο κ. Κώστα ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση».

«Ήταν τόσο δύσκολο να αλλάξει ένα νούμερο και έπρεπε να περάσουν δύο χρόνια; Ή όταν δόθηκε ενάμιση εκατομμύριο έγινε εύκολο;» διερωτήθηκε.

