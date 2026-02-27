Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δίωρη προειδοποιητική στάση εργασίας στην ΑΗΚ

 27.02.2026 - 06:30
Σε δίωρη προειδοποιητική στάση εργασίας κατέρχεται το προσωπικό της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου από τις 08:00 έως τις 10:00.

Σε κοινή επιστολή τους προς τον Γενικό Διευθυντή της Αρχής Ηλεκτρισμού, οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για κατάντια και αναφέρουν πως οι πολίτες παρακολουθούν την ανεπάρκεια ηλεκτρισμού, την συνεχόμενη αύξηση του κόστους, τις αποκοπές των φωτοβολταϊκών στις στέγες τους και την ανεπάρκεια νερού για τις βασικές τους ανάγκες.

Δεδομένα που, όπως εκτιμούν, συμβαίνουν εξαιτίας των αλλοπρόσαλλων πολιτικών του κράτους, της απουσίας στρατηγικού σχεδιασμού και της αδράνειας των καθ' ύλην αρμοδίων.

Το κράτος, καταγγέλλουν οι συντεχνίες εμφανίζεται, με ακόμα ένα μύθο, όπως υποστηρίζουν, ότι η Αρχή τηλεποικοινωνιών Κύπρου θα πουλά φθηνό ρεύμα.

H Cyta, από πλευράς της, θεωρεί φυσική εξέλιξη την επέκτασή της στην ενέργεια για να παραμείνει ανταγωνιστική.

Επιθυμεί να προσφέρει το δικαίωμα για πράσινη ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές και σε καταναλωτές που σήμερα δεν έχουν πρόσβαση σε τέτοιες λύσεις.

Στην κατεύθυνση αυτή, η Cyta σκοπεύει να συνάψει συμφωνίες με παραγωγούς ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Η πρόεδρος της Cyta είπε ότι μελλοντικά, όταν οι συνθήκες ωριμάσουν και ανοίξει η αγορά θα μπορεί η Cyta να συνεργάζεται με όποιον μπορεί να προσφέρει πράσινη ενέργεια ωστε να την διοχετεύσει σε μια καλή τιμή, στους καταναλωτές.

Πηγή: riknews

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Η νέα έρευνα της Rai Consultants για τον Alpha Κύπρου αποτυπώνει ένα πολιτικό τοπίο με έντονη ρευστότητα, χαμηλή εμπιστοσύνη προς τα κόμματα και υψηλό ποσοστό αναποφάσιστων. Με την προεκλογική περίοδο να αποκτά σταδιακά δυναμική, τα κόμματα καλούνται να κινητοποιήσουν τη βάση τους, να επαναπατρίσουν διαρροές και να πείσουν ένα εκλογικό σώμα που εμφανίζεται επιφυλακτικό, αν όχι αποστασιοποιημένο.

