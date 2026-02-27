Δίωρη προειδοποιητική στάση εργασίας στην ΑΗΚ

Σε κοινή επιστολή τους προς τον Γενικό Διευθυντή της Αρχής Ηλεκτρισμού, οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για κατάντια και αναφέρουν πως οι πολίτες παρακολουθούν την ανεπάρκεια ηλεκτρισμού, την συνεχόμενη αύξηση του κόστους, τις αποκοπές των φωτοβολταϊκών στις στέγες τους και την ανεπάρκεια νερού για τις βασικές τους ανάγκες.

Δεδομένα που, όπως εκτιμούν, συμβαίνουν εξαιτίας των αλλοπρόσαλλων πολιτικών του κράτους, της απουσίας στρατηγικού σχεδιασμού και της αδράνειας των καθ' ύλην αρμοδίων.

Το κράτος, καταγγέλλουν οι συντεχνίες εμφανίζεται, με ακόμα ένα μύθο, όπως υποστηρίζουν, ότι η Αρχή τηλεποικοινωνιών Κύπρου θα πουλά φθηνό ρεύμα.

H Cyta, από πλευράς της, θεωρεί φυσική εξέλιξη την επέκτασή της στην ενέργεια για να παραμείνει ανταγωνιστική.

Επιθυμεί να προσφέρει το δικαίωμα για πράσινη ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές και σε καταναλωτές που σήμερα δεν έχουν πρόσβαση σε τέτοιες λύσεις.

Στην κατεύθυνση αυτή, η Cyta σκοπεύει να συνάψει συμφωνίες με παραγωγούς ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Η πρόεδρος της Cyta είπε ότι μελλοντικά, όταν οι συνθήκες ωριμάσουν και ανοίξει η αγορά θα μπορεί η Cyta να συνεργάζεται με όποιον μπορεί να προσφέρει πράσινη ενέργεια ωστε να την διοχετεύσει σε μια καλή τιμή, στους καταναλωτές.

