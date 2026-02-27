VIDEO: Ο Φειδίας «σηκώνει το γάντι» για την AGORA - Οι αιχμές για «βαθύ κράτος» και το μεγάλο δίλημμα για τις εκλογές - «Δεν μας σταματούν»

Μιλώντας στην εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα», ο κ. Παναγιώτου υποστήριξε πως «την πλατφόρμα έχει έναν χρόνο που την χρησιμοποιούμε και ψηφίζουμε» και ότι «θυμηθήκαμε, όταν κάναμε κόμμα, να έρθουν να μας πουν για προσωπικά δεδομένα».

Όπως ανέφερε, «21 Οκτώβριου μας έστειλαν επιστολή», διευκρινίζοντας ότι επρόκειτο για «διαβούλευση» και όχι για εντολή άμεσης διακοπής.

Παραδέχθηκε ωστόσο ότι «ίσως αργήσαμε να δούμε το email για κανένα μήνα», σημειώνοντας πως «μπορεί να χάθηκε το email», για να προσθέσει ότι στη συνέχεια υπήρξε ανταπόκριση από την πλευρά του. «Είμαστε έτοιμοι και θέλουμε να μας πείτε τι θέλετε να βελτιώσουμε και θα το βελτιώσουμε αυτήν την ημέρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Όλη η ιστορία σε εισαγωγικά για το τίποτα»

Ο κ. Παναγιώτου υποστήριξε ότι από πλευράς Επιτρόπου δεν του επισημάνθηκε ουσιαστική παραβίαση.

«Δεν μας είπε κάτι η Επίτροπος ότι παραβιάζουμε κάποιον κανόνα», τόνισε, κάνοντας λόγο για «τρία πολλά μικρά πράγματα» που ζητήθηκαν προς διόρθωση, όπως ο ορισμός υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων.

«Όλη η ιστορία σε εισαγωγικά για το τίποτα», δήλωσε, προσθέτοντας πως «τα πράγματα που μας είπατε διορθώνονται αυθημερόν».

Αιχμές για «βαθύ κράτος»

Σε ερώτηση κατά πόσο θεωρεί ότι στοχοποιείται πολιτικά, απάντησε πως «έτσι φαίνεται», κάνοντας αναφορά σε «βαθύ κράτος».

Όπως είπε, «τα τέσσερα κόμματα που μας κυβερνούν εδώ και 50 χρόνια» έχουν διαμορφώσει μια διαχρονική κουλτούρα εξουσίας, ενώ πρόσθεσε ότι «καταλαβαίνω ότι τα μεγάλα κόμματα που έχουν μέσα στο κράτος παντού δημόσιους υπαλλήλους… προσπαθούν να αντεπιτεθούν».

Διευκρίνισε πάντως ότι «δεν λέω ότι όλοι είναι διεφθαρμένοι», αναγνωρίζοντας ότι «υπάρχουν πάρα πολλοί που είναι πολύ καλοί πολιτικοί».

Το δίλημμα: Βουλή ή Ευρωκοινοβούλιο;

Ο Ευρωβουλευτής άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος και στις βουλευτικές εκλογές.

«Είμαι στη δυνατότητα να διαλέξω αν θα γίνουν ή αν δεν θα γίνουν εκλογές ευρωβουλευτικές, αν εκλεγώ», ανέφερε, επισημαίνοντας και το οικονομικό κόστος μιας τέτοιας εξέλιξης.

Σε σχέση με το αν είναι πολιτικά ηθικό να διεκδικεί δεύτερη θέση, απάντησε πως «όταν λες όλη την αλήθεια δεν τους ξεγελάς», προσθέτοντας: «Δεν ξέρω ακόμα τι θα γίνει μετά τις εκλογές. Αν πιάσουμε ένα μεγάλο ποσοστό θα το σκεφτώ για να μείνω στην Κύπρο».

Δείτε όσα ανέφερε: