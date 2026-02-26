Τρώτε πολλά λουκάνικα, μπέικον και σαλάμια; Τότε κινδυνεύετε από διαβήτη

Σύμφωνα με ανάλυση δεδομένων από σχεδόν 2 εκατομμύρια ανθρώπους που δημοσιεύτηκε στο The Lancet Diabetes & Endocrinology, η καθημερινή κατανάλωση κόκκινου ή επεξεργασμένου κρέατος μπορεί να σχετίζεται με 15–17% υψηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης διαβήτη τύπου 2 σε βάθος χρόνου, σε σχέση με όσους τρώνε λιγότερο.

Σε κάθε περίπτωση, η σχέση δεν αφορά μόνο το κρέας καθ’ αυτό, αλλά και τον τρόπο ζωής και τη συνολική διατροφή. Το κόκκινο κρέας αποτελεί πηγή πρωτεΐνης και θρεπτικών συστατικών, αλλά πολλές μελέτες δείχνουν ότι υψηλή πρόσληψη, ιδιαίτερα επεξεργασμένου κρέατος όπως λουκάνικα, μπέικον και σαλάμια, σχετίζεται με μεγαλύτερους κινδύνους για μεταβολικά νοσήματα, ανάμεσα στα οποία και ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι δεν υπάρχει μία μαγική «ασφαλής» ποσότητα κόκκινου κρέατος για όλους, αλλά η υπερβολική κατανάλωση, ειδικά σε καθημερινή βάση, φαίνεται να αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο. Η αντικατάσταση του κόκκινου κρέατος με πηγές φυτικής πρωτεΐνης (όπως όσπρια, ξηροί καρποί) ή λευκό κρέας μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη και άλλων μεταβολικών διαταραχών.

Τι λέει η επιστήμη συνοπτικά:

Ο κίνδυνος αυξάνει όσο αυξάνει η κατανάλωση κόκκινου κρέατος: Πολλαπλές μελέτες δείχνουν θετική συσχέτιση με τον διαβήτη τύπου 2.

Το επεξεργασμένο κρέας είναι πιο επιβαρυντικό: Συσχετίζεται με υψηλότερους δείκτες κινδύνου σε σχέση με το απλό κόκκινο κρέας.

Οι επιπτώσεις είναι στατιστικά σταθερές: Ακόμα και μετά από προσαρμογή για παράγοντες όπως ηλικία, φύλο και ΔΜΣ.

Οι ειδικοί συστήνουν ισορροπημένη διατροφή με έμφαση σε φυτικές πηγές, ψάρια και λιγότερη επεξεργασμένη τροφή, έτσι ώστε να μειωθεί ο σχετικός κίνδυνος για διαβήτη και άλλες μεταβολικές παθήσεις.

ΠΗΓΗ: Ygeiamou.gr