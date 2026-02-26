Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο 43χρονος Νικόλας - Η παράκληση της οικογένειάς του για την κηδεία -Φωτογραφία

VIDEO - Φαίδωνας Φαίδωνος: Παραδόθηκε στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος για τον καταγγελλόμενο βιασμό
Μια σημαντική εξέλιξη προέκυψε την Πέμπτη (26/2) σχετικά με την μια υπόθεση που διερευνάται εναντίον του εν αργία δημάρχου Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος.
Η Εξόδιος Ακολουθία του, θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίου Μάμα στη Λακατάμια, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, ώρα 11:00.
Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 10:30
Η ταφή θα γίνει στο κοινοτικό κοιμητήριο Λακτάμιας (βιομηχανική περιοχή)
Παράκληση όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για τον Ιερό Ναό Αγίου Μάμα.
