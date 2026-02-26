Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο 43χρονος Νικόλας - Η παράκληση της οικογένειάς του για την κηδεία -Φωτογραφία

Η Εξόδιος Ακολουθία του, θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίου Μάμα στη Λακατάμια, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, ώρα 11:00.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 10:30

Η ταφή θα γίνει στο κοινοτικό κοιμητήριο Λακτάμιας (βιομηχανική περιοχή)

Παράκληση όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για τον Ιερό Ναό Αγίου Μάμα.