ΑρχικήΠολιτική«Αυστηρό» το ΑΚΕΛ: Μονόδρομος η παραίτηση της Υπουργού Γεωργίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Αυστηρό» το ΑΚΕΛ: Μονόδρομος η παραίτηση της Υπουργού Γεωργίας

 26.02.2026 - 15:51
«Αυστηρό» το ΑΚΕΛ: Μονόδρομος η παραίτηση της Υπουργού Γεωργίας

Πολλά τα πυρά του ΑΚΕΛ κατά της υπουργού Γεωργίας σχετικά με τη διαχείριση του αφθώδη πυρετού.

Η συνεχιζόμενη αδυναμία της κυβέρνησης να διαχειριστεί κρίσιμα ζητήματα που άπτονται του χαρτοφυλακίου της Υπουργού Γεωργίας, συνιστά σοβαρή πολιτική αποτυχία με βαρύτατες συνέπειες για την κοινωνία και την οικονομία του τόπου.

Η κρίση του αφθώδους πυρετού προστίθεται στην αλυσίδα των αποτυχιών, μαζί με τις καταστροφικές πυρκαγιές και την ανικανότητα αντιμετώπισης του υδατικού προβλήματος.

Η ανεπάρκεια και η προχειρότητα της κυβέρνησης στην πρόληψη αλλά και τη διαχείριση της κρίσης του αφθώδους πυρετού που πλήττει καίρια την κτηνοτροφία του τόπου, αποτελεί τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για την Υπουργό Γεωργίας.

Βρισκόμαστε ενώπιον τεράστιων οικονομικών απωλειών για τους κτηνοτρόφους και σοβαρών κινδύνων που απειλούν τη βιωσιμότητα ολόκληρου του τομέα.

Αντί λήψης αποτελεσματικών μέτρων αποτροπής της εξάπλωσης της ασθένειας στις ελεύθερες περιοχές, ελέγχων και άμεσων μέτρων στήριξης των πληγέντων, το αρμόδιο Υπουργείο έχει επιδοθεί σε ένα επικοινωνιακό παιγνίδι αποποίησης των ευθυνών του και επίρριψης των ευθυνών στους πληγέντες κτηνοτρόφους, κάτι που δεν μπορεί να γίνει ανεκτό.

Υπό το βάρος αυτών των αποτυχιών, τίθεται αμείλικτα ζήτημα ανάληψης πολιτικής ευθύνης. Η Υπουργός Γεωργίας δεν μπορεί πλέον να παραμένει στη θέση της. Η παραίτηση της αποτελεί πράξη στοιχειώδους πολιτικής ευθιξίας και εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος.

Η κοινωνία απαιτεί λογοδοσία, σοβαρότητα, επάρκεια και υπευθυνότητα. Οι ευθύνες αγγίζουν τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο οποίος οφείλει επιτέλους να ανταποκριθεί και να ασκήσει τον θεσμικό του ρόλο.

Μια σημαντική εξέλιξη προέκυψε την Πέμπτη (26/2) σχετικά με την μια υπόθεση που διερευνάται εναντίον του εν αργία δημάρχου Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος.

