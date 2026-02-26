Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πάλμας για εκρηκτικά: Αναμένει "φως στην άκρη του τούνελ" από αστυνομικές έρευνες - Έρχονται ποινές σε στελέχη της ΕΦ

 26.02.2026 - 15:42
Πάλμας για εκρηκτικά: Αναμένει "φως στην άκρη του τούνελ" από αστυνομικές έρευνες - Έρχονται ποινές σε στελέχη της ΕΦ

Περιμένουν το αποτέλεσμα των αστυνομικών ερευνών για να δουν «φως στην άκρη του τούνελ" για το θέμα της απώλειας εκρηκτικών υλών κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης της Εθνικής Φρουράς, δήλωσε την Πέμπτη ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, αναφέροντας ότι οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ η εσωτερική έρευνα έχει ολοκληρωθεί και θα επιβληθούν ποινές σε στελέχη από την Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς.

Στις δηλώσεις του, ο Υπουργός είπε ότι «συνεχίζει τις έρευνες η Αστυνομία και ελπίζουμε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε εξέλιξη για το πού βρίσκονται τα εκρηκτικά».

Σε ό,τι αφορά την εσωτερική διερεύνηση στην Εθνική Φρουρά, ανέφερε ότι «έχει ολοκληρωθεί» και ότι ο Αρχηγός της ΕΦ, αξιολογώντας το πόρισμα, «δυστυχώς θα επιβάλει ποινές σε στελέχη, τα οποία δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής άσκησης».

Ερωτηθείς για τα άτομα που έχουν καταθέσει και για τις ευθύνες, ο Υπουργός Άμυνας είπε πως «δεν θέλω να υπεισέλθω σε λεπτομέρειες. Είναι θέματα που αφορούν την εσωτερική διαδικασία και οτιδήποτε λεχθεί σε επίπεδο λεπτομερειών μπορεί να αποβεί σε βάρος της διαδικασίας των καταθέσεων και του πορίσματος». Πρόσθεσε ότι «υπάρχει ένας αρκετά μεγάλος αριθμός ατόμων που έχουν καταθέσει».

Ερωτηθείς γεγονός ότι οι εκρηκτικές ύλες βρίσκονται εκτός Εθνικής Φρουράς, ο κ. Πάλμας απάντησε ότι «ναι, από τη στιγμή που έχουν απολεστεί όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά», επαναλαμβάνοντας ότι αναμένουν αποτέλεσμα από τις αστυνομικές έρευνες, ώστε να υπάρξει, όπως είπε, «φως στην άκρη του τούνελ» για τον εντοπισμό των εκρηκτικών.

