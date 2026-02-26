Τροχαίο στη Λευκωσία: Στο Νοσοκομείο μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με όχημα - Δείτε σε ποια περιοχή

VIDEO - Φαίδωνας Φαίδωνος: Παραδόθηκε στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος για τον καταγγελλόμενο βιασμό
Μια σημαντική εξέλιξη προέκυψε την Πέμπτη (26/2) σχετικά με την μια υπόθεση που διερευνάται εναντίον του εν αργία δημάρχου Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, το τροχαίο συνέβη επί της οδού Περικλέους όταν, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, όχημα συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε τον οδηγό της μοτοσικλέτας στο Νοσοκομείο, με την κατάσταση υγείας του να είναι εκτός κινδύνου.
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις