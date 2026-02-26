Themasports lifenewscy
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τροχαίο στη Λευκωσία: Στο Νοσοκομείο μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με όχημα - Δείτε σε ποια περιοχή

 26.02.2026 - 15:53
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (26/02) στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το τροχαίο συνέβη επί της οδού Περικλέους όταν, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, όχημα συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε τον οδηγό της μοτοσικλέτας στο Νοσοκομείο, με την κατάσταση υγείας του να είναι εκτός κινδύνου.

