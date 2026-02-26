Τέλος στο θρίλερ: Εντοπίστηκε η 16χρονη Λόρα και βρίσκεται στα χέρια της γερμανικής αστυνομίας

Θυμίζουμε ότι είχε φύγει από το σπίτι της στην Πάτρα στις 8 Ιανουαρίου και είχε διαπιστωθεί ότι είχε ταξιδεύσει με τη Lufthansa στη Γερμανία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη είναι καλά στην υγεία της, ενώ έχει ειδοποιηθεί ήδη και η ΕΛΑΣ.

Θυμίζουμε ότι το κινητό της τηλέφωνο εντοπίστηκε ενεργό στο Βερολίνο στις 9 Φεβρουαρίου 2026. Το στίγμα προέκυψε στο πλαίσιο Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας που είχε εκδοθεί από Έλληνα εισαγγελέα και εκτελέστηκε μέσω των γερμανικών αρχών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συσκευή εμφανίστηκε σε λειτουργία στη γερμανική πρωτεύουσα και φαίνεται να χρησιμοποιείται από γυναίκα, χωρίς όμως να έχει επιβεβαιωθεί αν πρόκειται για την ίδια την ανήλικη. Η επισύνδεση του τηλεφώνου πραγματοποιήθηκε έπειτα από συνεργασία ελληνικών και γερμανικών εισαγγελικών αρχών.

Ωστόσο, μετά την αξιολόγηση των δεδομένων και λαμβάνοντας υπόψη δημοσιεύματα στη Γερμανία που έκαναν λόγο για οικειοθελή αποχώρηση της 16χρονης, ο αρμόδιος Γερμανός εισαγγελέας ζήτησε πρόσθετα στοιχεία που να τεκμηριώνουν ενδεχόμενη αρπαγή. Καθώς δεν προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις, οι γερμανικές αρχές διέκοψαν την εντολή έρευνας και σταμάτησαν την επισύνδεση της συσκευής.

Πώς είχε φύγει η Λόρα

Η ανήλικη έφτασε στην Αθήνα στις 8 Ιανουσαρίου, βρέθηκε στις περιοχές του Ζωγράφου και της Ομόνοιας και στην συνέχεια να αναχώρησε με πτήση για την Γερμανία την ίδια ημέρα. Χρησιμοποίησε κρυπτογραφημένες εφαρμογές για τις επικοινωνίες της, είχε φροντίσει για χαρτιά κλπ. ενώ έφυγε ανενόχλητη ουσιαστικά από την Ελλάδα καθώς ούσα 16χρονη μπορούσε να ταξιδέψει μόνη της, ενώ η εξαφάνισή της δηλώθηκε δύο ώρες μετά την απογείωσή του αεροπλάνου με το οποίο έφυγε. H Lufthansa με την οποία ταξίδεψε, δεν συνεργάστηκε αμέσως με τις ελληνικές αρχές, δεν απαντούσε στα αιτήματα για στοιχεία και έτσι το πρώτο διάστημα μετά την εξαφάνιση της Λόρας οι αστυνομικές έρευνες είχαν επικεντρωθεί σε διάφορα σημεία των Αθηνών.

ΠΗΓΗ: Ελεύθερος Τύπος