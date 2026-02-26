Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΕυρωπαϊκό μήνυμα στήριξης από Κομισιόν για τον αφθώδη πυρετό - 529 χιλιάδες εμβόλια μέχρι το Σάββατο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκό μήνυμα στήριξης από Κομισιόν για τον αφθώδη πυρετό - 529 χιλιάδες εμβόλια μέχρι το Σάββατο

 26.02.2026 - 18:47
Ευρωπαϊκό μήνυμα στήριξης από Κομισιόν για τον αφθώδη πυρετό - 529 χιλιάδες εμβόλια μέχρι το Σάββατο

Η Κύπρος δεν είναι μόνη της, ανέφερε το απόγευμα της Πέμπτης ο Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για την Υγεία των Ζώων Όλιβερ Βάρχελι, προσθέτοντας πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα βοηθήσει και θα στηρίξει τους κτηνοτρόφους, τα ζώα και το νησί. Μιλούσε στο Κέντρο Συντονισμού «Ζήνων» στη Λάρνακα ύστερα από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες που ασχολούνται με τον αφθώδη πυρετό, στην παρουσία της Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μαρίας Παναγιώτου.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος εξέφρασε τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την Κύπρο. Πρόσθεσε πως για την καταπολέμηση του αφθώδους πυρετού πρέπει να ακολουθηθούν οι απαραίτητοι κανόνες και σημείωσε ότι «θέλουμε να βοηθήσουμε και να συμβουλεύσουμε την Κυβέρνηση της Κύπρου, να βοηθήσουμε και οικονομικά τους κτηνοτρόφους που έχουν καταστραφεί, ενώ θα βοηθήσουμε και με τους εμβολιασμούς».

Ανέφερε επίσης πως είναι σημαντικό να περιοριστούν οι μετακινήσεις και διακινήσεις, ενώ είπε πως οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για καταπολέμηση του ιού είναι από τους πιο ασφαλείς στον κόσμο. Όπως σημείωσε, οι πρώτες δύο εβδομάδες είναι οι πιο κρίσιμες για περιορισμό του ιού.

Από την πλευρά της η Υπουργός Γεωργίας, Μαρία Παναγιώτου ευχαρίστησε τον Επίτροπο για την επίσκεψή του στην Κύπρο καθώς και για τη στενή συνεργασία που είχαν στο θέμα του περιορισμού του αφθώδους πυρετού.

Πρόσθεσε πως χθες ήρθαν από τα κατεχόμενα 10 χιλιάδες εμβόλια και σήμερα άλλες 50 χιλιάδες ενώ μέχρι το Σάββατο θα φτάσουν στην Κύπρο από την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά 529 χιλιάδες εμβόλια για να χρησιμοποιηθούν για τον εμβολιασμό ζώων.

Εξέφρασε επίσης ένα «μεγάλο ευχαριστώ», στον Επίτροπο ο οποίος διαβεβαίωσε για το χαλλούμι αλλά και για τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την Κύπρο, ενώ σημείωσε πως προετοιμαζόμαστε για καθολικό εμβολιασμό των ζώων.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοβαρή καταγγελία για ιατρικό λάθος: Χορηγήθηκε πενικιλίνη σε ασθενή με αλλεργία - Ήταν τέσσερις ώρες σε αναμονή
Αφθώδης πυρετός: Μεταδίδεται τελικά σε σκύλους και γάτες; - Ποια ζώα επηρεάζει και ποια θανατώνονται
Συγκίνηση σε λύκειο: Μαθητές αφιέρωσαν το τραγούδι «για που το ‘βαλες καρδιά μου» στον άτυχο Κυπριανό - Δείτε φωτογραφίες
VIDEO: Τα «σοφά λόγια» της Ιωάννας Τούνη - «Πλέον η αγαπημένη μου εποχή είναι όταν έχω λεφτά»
«Ο Γάρος της ημέρας»: Πάρκαρε… κόντρα στην πινακίδα έξω από το Προεδρικό - Δείτε φωτογραφίες
Άλλο ένα κυπριακό πανεπιστήμιο «βάζει πλώρη» για Ελλάδα - Το όνομα του νέου ιδρύματος και οι σχολές που θα λειτουργήσουν

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αποστολή «T» στην Κροατία - LIVE: Ριέκα - Ομόνοια

 26.02.2026 - 18:35
VIDEO - Φαίδωνας Φαίδωνος: Παραδόθηκε στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος για τον καταγγελλόμενο βιασμό

VIDEO - Φαίδωνας Φαίδωνος: Παραδόθηκε στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος για τον καταγγελλόμενο βιασμό

Μια σημαντική εξέλιξη προέκυψε την Πέμπτη (26/2) σχετικά με την μια υπόθεση που διερευνάται εναντίον του εν αργία δημάρχου Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

VIDEO - Φαίδωνας Φαίδωνος: Παραδόθηκε στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος για τον καταγγελλόμενο βιασμό

VIDEO - Φαίδωνας Φαίδωνος: Παραδόθηκε στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος για τον καταγγελλόμενο βιασμό

  •  26.02.2026 - 13:42
Ευρωπαϊκό μήνυμα στήριξης από Κομισιόν για τον αφθώδη πυρετό - 529 χιλιάδες εμβόλια μέχρι το Σάββατο

Ευρωπαϊκό μήνυμα στήριξης από Κομισιόν για τον αφθώδη πυρετό - 529 χιλιάδες εμβόλια μέχρι το Σάββατο

  •  26.02.2026 - 18:47
Απίστευτη ιστορία: Ιατρική ευθύνη για καθυστέρηση διάγνωσης εμφράγματος - Τεράστιο το ύψος των αποζημιώσεων - Η απόφαση του Ανωτάτου

Απίστευτη ιστορία: Ιατρική ευθύνη για καθυστέρηση διάγνωσης εμφράγματος - Τεράστιο το ύψος των αποζημιώσεων - Η απόφαση του Ανωτάτου

  •  26.02.2026 - 14:48
Παρουσίασε στην Επ. Άμυνας το νομοσχέδιο για αναβάθμιση του θεσμού των ΣΥΟΠ ο Πάλμας

Παρουσίασε στην Επ. Άμυνας το νομοσχέδιο για αναβάθμιση του θεσμού των ΣΥΟΠ ο Πάλμας

  •  26.02.2026 - 16:59
Αποστολή «T» στην Κροατία - LIVE: Ριέκα - Ομόνοια

Αποστολή «T» στην Κροατία - LIVE: Ριέκα - Ομόνοια

  •  26.02.2026 - 18:35
Κατακυρώθηκε προσφορά για τη ΜΕΘ νεογνών στο Μακάρειο - Πότε θα τεθεί σε λειτουργία

Κατακυρώθηκε προσφορά για τη ΜΕΘ νεογνών στο Μακάρειο - Πότε θα τεθεί σε λειτουργία

  •  26.02.2026 - 16:27
Τροχαίο στη Λευκωσία: Στο Νοσοκομείο μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με όχημα - Δείτε σε ποια περιοχή

Τροχαίο στη Λευκωσία: Στο Νοσοκομείο μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με όχημα - Δείτε σε ποια περιοχή

  •  26.02.2026 - 15:53
Άλλο ένα κυπριακό πανεπιστήμιο «βάζει πλώρη» για Ελλάδα - Το όνομα του νέου ιδρύματος και οι σχολές που θα λειτουργήσουν

Άλλο ένα κυπριακό πανεπιστήμιο «βάζει πλώρη» για Ελλάδα - Το όνομα του νέου ιδρύματος και οι σχολές που θα λειτουργήσουν

  •  26.02.2026 - 14:30

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα