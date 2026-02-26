Ευρωπαϊκό μήνυμα στήριξης από Κομισιόν για τον αφθώδη πυρετό - 529 χιλιάδες εμβόλια μέχρι το Σάββατο

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος εξέφρασε τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την Κύπρο. Πρόσθεσε πως για την καταπολέμηση του αφθώδους πυρετού πρέπει να ακολουθηθούν οι απαραίτητοι κανόνες και σημείωσε ότι «θέλουμε να βοηθήσουμε και να συμβουλεύσουμε την Κυβέρνηση της Κύπρου, να βοηθήσουμε και οικονομικά τους κτηνοτρόφους που έχουν καταστραφεί, ενώ θα βοηθήσουμε και με τους εμβολιασμούς».

Ανέφερε επίσης πως είναι σημαντικό να περιοριστούν οι μετακινήσεις και διακινήσεις, ενώ είπε πως οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για καταπολέμηση του ιού είναι από τους πιο ασφαλείς στον κόσμο. Όπως σημείωσε, οι πρώτες δύο εβδομάδες είναι οι πιο κρίσιμες για περιορισμό του ιού.

Από την πλευρά της η Υπουργός Γεωργίας, Μαρία Παναγιώτου ευχαρίστησε τον Επίτροπο για την επίσκεψή του στην Κύπρο καθώς και για τη στενή συνεργασία που είχαν στο θέμα του περιορισμού του αφθώδους πυρετού.

Πρόσθεσε πως χθες ήρθαν από τα κατεχόμενα 10 χιλιάδες εμβόλια και σήμερα άλλες 50 χιλιάδες ενώ μέχρι το Σάββατο θα φτάσουν στην Κύπρο από την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά 529 χιλιάδες εμβόλια για να χρησιμοποιηθούν για τον εμβολιασμό ζώων.

Εξέφρασε επίσης ένα «μεγάλο ευχαριστώ», στον Επίτροπο ο οποίος διαβεβαίωσε για το χαλλούμι αλλά και για τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την Κύπρο, ενώ σημείωσε πως προετοιμαζόμαστε για καθολικό εμβολιασμό των ζώων.

Πηγή: ΚΥΠΕ