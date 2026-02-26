Θέλετε να πληρώσετε τον λογαριασμό του ρεύματός σας; Μην περάσετε αυτή τη μέρα από την ΑΗΚ - Θα είναι κλειστά

Η ΑΗΚ διευκρινίζει ότι από τη στάση εργασίας δεν αναμένεται να επηρεαστεί η απρόσκοπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε οποιονδήποτε καταναλωτή.

Ταυτόχρονα η ΑΗΚ Προμήθεια υπενθυμίζει ότι η εξόφληση λογαριασμών, μπορεί να γίνει εύκολα, γρήγορα, απλά και με ασφάλεια ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της ΑΗΚ, μέσω της εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα της ΑΗΚ, μέσω των ιστοσελίδων τραπεζικών ιδρυμάτων και σε όλα τα Ταχυδρομικά Γραφεία Παγκύπρια.