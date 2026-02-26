Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΘέλετε να πληρώσετε τον λογαριασμό του ρεύματός σας; Μην περάσετε αυτή τη μέρα από την ΑΗΚ - Θα είναι κλειστά
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θέλετε να πληρώσετε τον λογαριασμό του ρεύματός σας; Μην περάσετε αυτή τη μέρα από την ΑΗΚ - Θα είναι κλειστά

 26.02.2026 - 16:01
Θέλετε να πληρώσετε τον λογαριασμό του ρεύματός σας; Μην περάσετε αυτή τη μέρα από την ΑΗΚ - Θα είναι κλειστά

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών και τα Γραφεία της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου(ΑΗΚ) θα παραμείνουν κλειστά από τις 07:45 – 10:00 την Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου, λόγω στάσης εργασίας που έχουν ανακοινώσει οι τέσσερεις συντεχνίες του προσωπικού του Οργανισμού, ανακοίνωσε η ΑΗΚ, διευκρίνίζοντας ότι η εξυπηρέτηση του κοινού θα είναι δυνατή μετά τις 10:00 το πρωί.

Η ΑΗΚ διευκρινίζει ότι από τη στάση εργασίας δεν αναμένεται να επηρεαστεί η απρόσκοπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε οποιονδήποτε καταναλωτή.

Ταυτόχρονα η ΑΗΚ Προμήθεια υπενθυμίζει ότι η εξόφληση λογαριασμών, μπορεί να γίνει εύκολα, γρήγορα, απλά και με ασφάλεια ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της ΑΗΚ, μέσω της εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα της ΑΗΚ, μέσω των ιστοσελίδων τραπεζικών ιδρυμάτων και σε όλα τα Ταχυδρομικά Γραφεία Παγκύπρια.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοβαρή καταγγελία για ιατρικό λάθος: Χορηγήθηκε πενικιλίνη σε ασθενή με αλλεργία - Ήταν τέσσερις ώρες σε αναμονή
Αφθώδης πυρετός: Μεταδίδεται τελικά σε σκύλους και γάτες; - Ποια ζώα επηρεάζει και ποια θανατώνονται
Συγκίνηση σε λύκειο: Μαθητές αφιέρωσαν το τραγούδι «για που το ‘βαλες καρδιά μου» στον άτυχο Κυπριανό - Δείτε φωτογραφίες
VIDEO: Τα «σοφά λόγια» της Ιωάννας Τούνη - «Πλέον η αγαπημένη μου εποχή είναι όταν έχω λεφτά»
«Ο Γάρος της ημέρας»: Πάρκαρε… κόντρα στην πινακίδα έξω από το Προεδρικό - Δείτε φωτογραφίες
Άλλο ένα κυπριακό πανεπιστήμιο «βάζει πλώρη» για Ελλάδα - Το όνομα του νέου ιδρύματος και οι σχολές που θα λειτουργήσουν

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

VIDEO: Άρχισαν το... ζέσταμα οι Ομονοιάτες - Μαζεύτηκαν και δίνουν ρυθμό στην Κροατία

 26.02.2026 - 15:58
VIDEO - Φαίδωνας Φαίδωνος: Παραδόθηκε στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος για τον καταγγελλόμενο βιασμό

VIDEO - Φαίδωνας Φαίδωνος: Παραδόθηκε στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος για τον καταγγελλόμενο βιασμό

Μια σημαντική εξέλιξη προέκυψε την Πέμπτη (26/2) σχετικά με την μια υπόθεση που διερευνάται εναντίον του εν αργία δημάρχου Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

VIDEO - Φαίδωνας Φαίδωνος: Παραδόθηκε στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος για τον καταγγελλόμενο βιασμό

VIDEO - Φαίδωνας Φαίδωνος: Παραδόθηκε στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος για τον καταγγελλόμενο βιασμό

  •  26.02.2026 - 13:42
Υπ. Γεωργίας: Απαντά στις «επικρίσεις» Γαβριήλ για μη παρουσία στη Βουλή - «Έχω το ιστορικό των κλήσεων» - Δείτε βίντεο

Υπ. Γεωργίας: Απαντά στις «επικρίσεις» Γαβριήλ για μη παρουσία στη Βουλή - «Έχω το ιστορικό των κλήσεων» - Δείτε βίντεο

  •  26.02.2026 - 13:15
Απίστευτη ιστορία: Ιατρική ευθύνη για καθυστέρηση διάγνωσης εμφράγματος - Τεράστιο το ύψος των αποζημιώσεων - Η απόφαση του Ανωτάτου

Απίστευτη ιστορία: Ιατρική ευθύνη για καθυστέρηση διάγνωσης εμφράγματος - Τεράστιο το ύψος των αποζημιώσεων - Η απόφαση του Ανωτάτου

  •  26.02.2026 - 14:48
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες: «Είμαστε ακόμα στην αρχή» με τον αφθώδη πυρετό - Ο λόγος που δεν επηρεάζεται το χαλλούμι

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες: «Είμαστε ακόμα στην αρχή» με τον αφθώδη πυρετό - Ο λόγος που δεν επηρεάζεται το χαλλούμι

  •  26.02.2026 - 14:20
Τροχαίο στη Λευκωσία: Στο Νοσοκομείο μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με όχημα - Δείτε σε ποια περιοχή

Τροχαίο στη Λευκωσία: Στο Νοσοκομείο μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με όχημα - Δείτε σε ποια περιοχή

  •  26.02.2026 - 15:53
Βαριά ποινή φυλάκισης σε πατέρα για τον βιασμό της κόρης του – Πόσα χρόνια θα περάσει στο κελί

Βαριά ποινή φυλάκισης σε πατέρα για τον βιασμό της κόρης του – Πόσα χρόνια θα περάσει στο κελί

  •  26.02.2026 - 13:10
Άλλο ένα κυπριακό πανεπιστήμιο «βάζει πλώρη» για Ελλάδα - Το όνομα του νέου ιδρύματος και οι σχολές που θα λειτουργήσουν

Άλλο ένα κυπριακό πανεπιστήμιο «βάζει πλώρη» για Ελλάδα - Το όνομα του νέου ιδρύματος και οι σχολές που θα λειτουργήσουν

  •  26.02.2026 - 14:30
VIDEO: Άρχισαν το... ζέσταμα οι Ομονοιάτες - Μαζεύτηκαν και δίνουν ρυθμό στην Κροατία

VIDEO: Άρχισαν το... ζέσταμα οι Ομονοιάτες - Μαζεύτηκαν και δίνουν ρυθμό στην Κροατία

  •  26.02.2026 - 15:58

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα