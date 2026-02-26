Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΚατακυρώθηκε προσφορά για τη ΜΕΘ νεογνών στο Μακάρειο - Πότε θα τεθεί σε λειτουργία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κατακυρώθηκε προσφορά για τη ΜΕΘ νεογνών στο Μακάρειο - Πότε θα τεθεί σε λειτουργία

 26.02.2026 - 16:27
Κατακυρώθηκε προσφορά για τη ΜΕΘ νεογνών στο Μακάρειο - Πότε θα τεθεί σε λειτουργία

Την κατακύρωση προσφοράς για τη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας των Νεογνών στον Μακάρειο Νοσοκομείο ανακοίνωσε σήμερα ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ευθύμιος Δίπλαρος, μετά το τέλος συνεδρίας της Επιτροπής, σημειώνοντας πως στο τέλος Μαρτίου με αρχές Απριλίου αναμένεται να ξεκινήσουν οι σχετικές εργασίες.

Πρόσθεσε ότι με βάση το χρονοδιάγραμμα, το οποίο έχει τεθεί και θα δοθεί και γραπτώς, περί τα τέλη Ιουλίου του 2027 η νέα μονάδα θα είναι έτοιμη για λειτουργία.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Δίπλαρος είπε ότι πρόκειται για ένα έργο το οποίο είχε καθυστερήσει εξαιτίας των πολλών προβλημάτων που υπήρχαν με τον προηγούμενο εργολάβο.

«Σήμερα ο ΟΚΥΠΥ έχει προχωρήσει και έχει κατακυρώσει την νέα προσφορά σε νέο εργολάβο με τον ίδιο αρχιτέκτονα. Η υπογραφή των συμβολών, όπως μας έχει λεχθεί, θα γίνει τις επόμενες δύο εβδομάδες και τέλος Μαρτίου, αρχές Απριλίου, αναμένονται να ξεκινήσουν επιτέλους οι εργασίες για την Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας των Νεογνών, που τόσο έχουμε ανάγκη», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι το κόστος του έργου θα αγγίξει τα €10 εκατομμύρια, ποσό που έχει περιληφθεί στον προϋπολογισμό του ΟΚΥπΥ που κατατέθηκε σήμερα στην Επιτροπή, και, σύμφωνα με τα μέλη της, κινείται προς την ορθή κατεύθυνση.

Ο κ. Δίπλαρος συμπλήρωσε ότι συνεχίστηκε σήμερα και η συζήτηση στην Επιτροπή του νομοσχεδίου για την Υπηρεσία Ασθενοφόρων.

Όπως σημείωσε, ολοκληρώνεται την ερχόμενη την Πέμπτη η κατ’ άρθρον συζήτηση και οδεύει και αυτό το νομοσχέδιο ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοβαρή καταγγελία για ιατρικό λάθος: Χορηγήθηκε πενικιλίνη σε ασθενή με αλλεργία - Ήταν τέσσερις ώρες σε αναμονή
Αφθώδης πυρετός: Μεταδίδεται τελικά σε σκύλους και γάτες; - Ποια ζώα επηρεάζει και ποια θανατώνονται
Συγκίνηση σε λύκειο: Μαθητές αφιέρωσαν το τραγούδι «για που το ‘βαλες καρδιά μου» στον άτυχο Κυπριανό - Δείτε φωτογραφίες
VIDEO: Τα «σοφά λόγια» της Ιωάννας Τούνη - «Πλέον η αγαπημένη μου εποχή είναι όταν έχω λεφτά»
«Ο Γάρος της ημέρας»: Πάρκαρε… κόντρα στην πινακίδα έξω από το Προεδρικό - Δείτε φωτογραφίες
Άλλο ένα κυπριακό πανεπιστήμιο «βάζει πλώρη» για Ελλάδα - Το όνομα του νέου ιδρύματος και οι σχολές που θα λειτουργήσουν

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο 43χρονος Νικόλας - Η παράκληση της οικογένειάς του για την κηδεία -Φωτογραφία

 26.02.2026 - 16:14
Επόμενο άρθρο

Παρουσίασε στην Επ. Άμυνας το νομοσχέδιο για αναβάθμιση του θεσμού των ΣΥΟΠ ο Πάλμας

 26.02.2026 - 16:59
VIDEO - Φαίδωνας Φαίδωνος: Παραδόθηκε στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος για τον καταγγελλόμενο βιασμό

VIDEO - Φαίδωνας Φαίδωνος: Παραδόθηκε στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος για τον καταγγελλόμενο βιασμό

Μια σημαντική εξέλιξη προέκυψε την Πέμπτη (26/2) σχετικά με την μια υπόθεση που διερευνάται εναντίον του εν αργία δημάρχου Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

VIDEO - Φαίδωνας Φαίδωνος: Παραδόθηκε στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος για τον καταγγελλόμενο βιασμό

VIDEO - Φαίδωνας Φαίδωνος: Παραδόθηκε στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος για τον καταγγελλόμενο βιασμό

  •  26.02.2026 - 13:42
Ευρωπαϊκό μήνυμα στήριξης από Κομισιόν για τον αφθώδη πυρετό - 529 χιλιάδες εμβόλια μέχρι το Σάββατο

Ευρωπαϊκό μήνυμα στήριξης από Κομισιόν για τον αφθώδη πυρετό - 529 χιλιάδες εμβόλια μέχρι το Σάββατο

  •  26.02.2026 - 18:47
Απίστευτη ιστορία: Ιατρική ευθύνη για καθυστέρηση διάγνωσης εμφράγματος - Τεράστιο το ύψος των αποζημιώσεων - Η απόφαση του Ανωτάτου

Απίστευτη ιστορία: Ιατρική ευθύνη για καθυστέρηση διάγνωσης εμφράγματος - Τεράστιο το ύψος των αποζημιώσεων - Η απόφαση του Ανωτάτου

  •  26.02.2026 - 14:48
Παρουσίασε στην Επ. Άμυνας το νομοσχέδιο για αναβάθμιση του θεσμού των ΣΥΟΠ ο Πάλμας

Παρουσίασε στην Επ. Άμυνας το νομοσχέδιο για αναβάθμιση του θεσμού των ΣΥΟΠ ο Πάλμας

  •  26.02.2026 - 16:59
Αποστολή «T» στην Κροατία - LIVE: Ριέκα - Ομόνοια

Αποστολή «T» στην Κροατία - LIVE: Ριέκα - Ομόνοια

  •  26.02.2026 - 18:35
Κατακυρώθηκε προσφορά για τη ΜΕΘ νεογνών στο Μακάρειο - Πότε θα τεθεί σε λειτουργία

Κατακυρώθηκε προσφορά για τη ΜΕΘ νεογνών στο Μακάρειο - Πότε θα τεθεί σε λειτουργία

  •  26.02.2026 - 16:27
Τροχαίο στη Λευκωσία: Στο Νοσοκομείο μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με όχημα - Δείτε σε ποια περιοχή

Τροχαίο στη Λευκωσία: Στο Νοσοκομείο μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με όχημα - Δείτε σε ποια περιοχή

  •  26.02.2026 - 15:53
Άλλο ένα κυπριακό πανεπιστήμιο «βάζει πλώρη» για Ελλάδα - Το όνομα του νέου ιδρύματος και οι σχολές που θα λειτουργήσουν

Άλλο ένα κυπριακό πανεπιστήμιο «βάζει πλώρη» για Ελλάδα - Το όνομα του νέου ιδρύματος και οι σχολές που θα λειτουργήσουν

  •  26.02.2026 - 14:30

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα