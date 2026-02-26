Τραγωδία στην Αγγλία: Νεκρή 30χρονη μητέρα - Γερανός φορτηγού έπεσε στο κεφάλι της

Το δικαστήριο του Πίτερμπορο άκουσε ότι η 30χρονη Ρεμπέκα Έιμπλμαν περπατούσε στον δρόμο σπρώχνοντας το καροτσάκι της 2χρονης κόρη της, Ότομν, όταν ξαφνικά χτυπήθηκε στο κεφάλι από τον γερανό ενός φορτηγού που πραγματοποιούσε έργα στην περιοχή στις 22 Σεπτεμβρίου του 2022, και υπέστη «πολύ σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και στον εγκέφαλο». Πέθανε στις 16 Οκτωβρίου.

Ο 72χρονος Κέβιν Μίλερ, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με την κατηγορία της πρόκλησης θανάτου από αμελής οδήγηση, παραδέχτηκε ότι δεν είχε ασφαλίσει σωστά τον εξοπλισμό, με αποτέλεσμα να προκληθεί το φρικτό δυστύχημα.

Όταν ο Μίλερ συνελήφθη δύομισι ώρες μετά το περιστατικό, είπε στην αστυνομία ότι δεν είχε αντιληφθεί τίποτα.

Ο σύντροφος της 30χρονης, Κρις Τουκζέμσκι, μιλώντας στο δικαστήριο είπε: «Ήταν το φως μου στις πιο σκοτεινές μου ημέρες, το στήριγμά μου όταν σκόνταφτα και η καλύτερή μου φίλη. Με έκανε καλύτερο άνθρωπο, με ώθησε να γίνω και να κάνω καλύτερα πράγματα».

Προς το παρών, η δίκη του 72χρονου έχει διακοπεί αφού δήλωσε ένοχος, με την εισαγγελία να σκέφτεται να του απαγγείλει μια ελαφρύτερη κατηγορία. Η μέγιστη ποινή φυλάκισης είναι τα πέντε χρόνια.

Ο εισαγγελέας Γουίλιαμ Κάρτερ, δήλωσε: «Είχα μια συνάντηση σήμερα το πρωί με τους συνεργάτες μου και μετά από πολύωρη συζήτηση με όλους, αποφασίστηκε ότι η παραδοχή [για πρόκληση θανάτου από αμελής οδήγηση] είναι αποδεκτή».

