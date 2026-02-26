Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγκρίθηκαν από Βουλή ρυθμίσεις για ζητήματα αφυπηρέτησης Αρχηγού/Υπαρχηγού ΓΕΕΦ

 26.02.2026 - 19:16
Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε, την Πέμπτη, τροποποιήσεις στον νόμο περί Εθνικής Φρουράς, ώστε να διασαφηνιστεί το όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης του Αρχηγού και του Υπαρχηγού και ο βαθμός που πρέπει να κατέχει αξιωματικός, προκειμένου να διοριστεί ως Αρχηγός ή Υπαρχηγός. Επίσης προβλέπεται η καταβολή στον εκάστοτε αξιωματικό του Στρατού της Δημοκρατίας που διορίζεται ως Αρχηγός ή Υπαρχηγός, με τη λήξη του διορισμού του, του αντιτίμου τυχόν άδειας ανάπαυσης που έχει σε πίστη του.

Με τις τροποποιήσεις καταργείται η διάταξη που ρυθμίζει το ζήτημα της υποχρεωτικής αφυπηρέτησης του Αρχηγού και του Υπαρχηγού με τη λήξη του διορισμού τους, προκειμένου τα ζητήματα που αφορούν τον Αρχηγό και τον Υπαρχηγό να ρυθμίζονται συνολικά στις υπό τροποποίηση διατάξεις του Νόμου περί ΕΦ.

Στο πρώτο νομοσχέδιο αποσαφηνίζονται συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν στον διορισμό, στο όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης και στα συναφή δικαιώματα του Αρχηγού και του Υπαρχηγού και στο δεύτερο προβλέπεται ότι όλα τα θέματα που αφορούν στον Αρχηγό και στον Υπαρχηγό ρυθμίζονται ενιαία στις διατάξεις του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, με κατάργηση των αντίστοιχων διατάξεων που περιλαμβάνονται στον περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμο. 

Ειδικότερα ρυθμίζεται με σαφήνεια ότι το όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης στο 62ο έτος, το οποίο προβλέπεται στους οικείους κανονισμούς για τους αξιωματικούς σχετικά με τον βαθμό του Αντιστράτηγου, θα εφαρμόζεται και για τον Αρχηγό Εθνικής Φρουράς, σε περίπτωση που είναι αξιωματικός του Στρατού της Δημοκρατίας, καθώς και για τον Υπαρχηγό.

Σε περίπτωση κατά την οποία η θητεία τους λήγει, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβούλιου, ενωρίτερα από το 62ο έτος, τα πρόσωπα αυτά θα αφυπηρετούν υποχρεωτικά, όπως ισχύει με βάση το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο.

Ρυθμίζεται με σαφήνεια ότι, προκειμένου να διοριστεί αξιωματικός του Στρατού της Δημοκρατίας ως Υπαρχηγός Εθνικής Φρουράς, θα πρέπει να κατέχει κατά τη λήψη της απόφασης διορισμού τον βαθμό του Υποστράτηγου ή του Αντιστράτηγου. 

Σε περίπτωση διορισμού αξιωματικού βαθμού Υποστράτηγου ως Υπαρχηγού Εθνικής Φρουράς, ο διορισθείς προάγεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβούλιου στον βαθμό του Αντιστράτηγου.

Προβλέπεται ότι, ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμού, στον εκάστοτε αξιωματικό του Στρατού της Δημοκρατίας που διορίζεται ως Αρχηγός Εθνικής Φρουράς ή Υπαρχηγός καταβάλλεται με τη λήξη του διορισμού του το αντίτιμο τυχόν άδειας ανάπαυσης που έχει σε πίστη του. Επισημαίνεται ότι με την εν λόγω πρόνοια συμφώνησε το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Στην ισχυρή κοινή επιθυμία των Κυβερνήσεων Κύπρου και Ιταλίας για την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων ανάμεσα τους, εξέφρασαν σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης και η Πρωθυπουργός της Ιταλίας κα Τζόρτζια Μελόνι, κατά τη συνάντηση τους στη Ρώμη, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιηθεί ο Πρόεδρος Χριστοδουλιδης στην Ιταλία.

