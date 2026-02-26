Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineVideo: Του πήραν τη θέση πάρκινγκ και «κλείδωσε» το αυτοκίνητο μέσα: «Και τώρα;»
LIKE ONLINE

Video: Του πήραν τη θέση πάρκινγκ και «κλείδωσε» το αυτοκίνητο μέσα: «Και τώρα;»

 26.02.2026 - 19:05
Video: Του πήραν τη θέση πάρκινγκ και «κλείδωσε» το αυτοκίνητο μέσα: «Και τώρα;»

Μια απλή, αλλά πάντα εκνευριστική, παραβίαση ιδιωτικού χώρου στάθηκε αφορμή για ένα από τα πιο πολυσυζητημένα βίντεο των τελευταίων ημερών στα social media. Ένας ιδιοκτήτης πάρκινγκ βρήκε στη θέση του παρκαρισμένο ένα άγνωστο αυτοκίνητο και επέλεξε να απαντήσει με τρόπο που ελάχιστοι θα περίμεναν.

Ο χρήστης με το όνομα Hugo_sspirit ανήρτησε το σχετικό βίντεο στο TikTok, περιγράφοντας με χιούμορ αλλά και εμφανή αγανάκτηση την κατάσταση. «Πάω να παρκάρω το αυτοκίνητό μου και βλέπω ότι κάποιος έχει πάρει τη θέση μου. Είναι ιδιωτικός χώρος, η πόρτα είναι ανοιχτή και έχουν βάλει ένα αυτοκίνητο μέσα. Είναι 11:44 το βράδυ», ακούγεται να λέει στο βίντεο.

Χαρακτηρίζοντας την κατάσταση ως «καταπάτηση της δικής του περιουσίας», αποφάσισε να δώσει ένα μάθημα στον άγνωστο οδηγό: κατέβασε την πόρτα του γκαράζ και την κλείδωσε, εγκλωβίζοντας το όχημα στο εσωτερικό. «Λοιπόν, θα διεκδικήσω το αυτοκίνητο», σχολίασε σκωπτικά, διευκρινίζοντας ότι δεν είχε πρόθεση να το κρατήσει, αλλά να αναδείξει την έλλειψη σεβασμού του οδηγού που πάρκαρε στη θέση του.

Στο τέλος του βίντεο, προειδοποίησε με νόημα: «Αύριο θα σοκαριστείτε», αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου θα βρεθεί προ εκπλήξεως. 

Χαμός στα social media

Η ανάρτησή του είχε εντυπωσιακή απήχηση, ξεπερνώντας τα 35 εκατομμύρια προβολές, με περισσότερα από δύο εκατομμύρια likes και δεκάδες χιλιάδες σχόλια.

Οι χρήστες εμφανίστηκαν διχασμένοι. Ορισμένοι πρότειναν πιο «επιχειρηματικές» λύσεις, όπως να ζητήσει χρηματικό αντίτιμο για να ανοίξει το γκαράζ, αφήνοντας σχετικό σημείωμα με τον αριθμό τηλεφώνου του.

Άλλοι μοιράστηκαν προσωπικές εμπειρίες, επισημαίνοντας ότι η αυθαίρετη χρήση ιδιωτικών θέσεων στάθμευσης είναι συχνότερη απ' όσο πιστεύεται. Δεν έλειψαν, πάντως, και ακραίες τοποθετήσεις, με κάποιους να περιγράφουν πρακτικές εκδίκησης που ξεπερνούν τα όρια της νομιμότητας.

Υπήρξαν και πιο ψύχραιμες φωνές, που υποστήριξαν πως το περιστατικό αποτελεί μάθημα και για τις δύο πλευρές: αφενός για τον οδηγό που παρκάρει σε ξένο χώρο, αφετέρου για τον ιδιοκτήτη που άφησε ανοιχτή την πόρτα του γκαράζ.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοβαρή καταγγελία για ιατρικό λάθος: Χορηγήθηκε πενικιλίνη σε ασθενή με αλλεργία - Ήταν τέσσερις ώρες σε αναμονή
Αφθώδης πυρετός: Μεταδίδεται τελικά σε σκύλους και γάτες; - Ποια ζώα επηρεάζει και ποια θανατώνονται
Συγκίνηση σε λύκειο: Μαθητές αφιέρωσαν το τραγούδι «για που το ‘βαλες καρδιά μου» στον άτυχο Κυπριανό - Δείτε φωτογραφίες
VIDEO: Τα «σοφά λόγια» της Ιωάννας Τούνη - «Πλέον η αγαπημένη μου εποχή είναι όταν έχω λεφτά»
«Ο Γάρος της ημέρας»: Πάρκαρε… κόντρα στην πινακίδα έξω από το Προεδρικό - Δείτε φωτογραφίες
Άλλο ένα κυπριακό πανεπιστήμιο «βάζει πλώρη» για Ελλάδα - Το όνομα του νέου ιδρύματος και οι σχολές που θα λειτουργήσουν

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ευρωπαϊκό μήνυμα στήριξης από Κομισιόν για τον αφθώδη πυρετό - 529 χιλιάδες εμβόλια μέχρι το Σάββατο

 26.02.2026 - 18:47
Επόμενο άρθρο

Εγκρίθηκαν από Βουλή ρυθμίσεις για ζητήματα αφυπηρέτησης Αρχηγού/Υπαρχηγού ΓΕΕΦ

 26.02.2026 - 19:16
Ενημέρωσε τη Μελόνι για τις εξελίξεις στο Κυπριακό ο ΠτΔ - Οι κοινές ιδέες και το όραμα Κύπρου-Ιταλίας

Ενημέρωσε τη Μελόνι για τις εξελίξεις στο Κυπριακό ο ΠτΔ - Οι κοινές ιδέες και το όραμα Κύπρου-Ιταλίας

Στην ισχυρή κοινή επιθυμία των Κυβερνήσεων Κύπρου και Ιταλίας για την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων ανάμεσα τους, εξέφρασαν σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης και η Πρωθυπουργός της Ιταλίας κα Τζόρτζια Μελόνι, κατά τη συνάντηση τους στη Ρώμη, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιηθεί ο Πρόεδρος Χριστοδουλιδης στην Ιταλία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ενημέρωσε τη Μελόνι για τις εξελίξεις στο Κυπριακό ο ΠτΔ - Οι κοινές ιδέες και το όραμα Κύπρου-Ιταλίας

Ενημέρωσε τη Μελόνι για τις εξελίξεις στο Κυπριακό ο ΠτΔ - Οι κοινές ιδέες και το όραμα Κύπρου-Ιταλίας

  •  26.02.2026 - 19:37
Ευρωπαϊκό μήνυμα στήριξης από Κομισιόν για τον αφθώδη πυρετό - 529 χιλιάδες εμβόλια μέχρι το Σάββατο

Ευρωπαϊκό μήνυμα στήριξης από Κομισιόν για τον αφθώδη πυρετό - 529 χιλιάδες εμβόλια μέχρι το Σάββατο

  •  26.02.2026 - 18:47
Εγκρίθηκαν από Βουλή ρυθμίσεις για ζητήματα αφυπηρέτησης Αρχηγού/Υπαρχηγού ΓΕΕΦ

Εγκρίθηκαν από Βουλή ρυθμίσεις για ζητήματα αφυπηρέτησης Αρχηγού/Υπαρχηγού ΓΕΕΦ

  •  26.02.2026 - 19:16
Παρουσίασε στην Επ. Άμυνας το νομοσχέδιο για αναβάθμιση του θεσμού των ΣΥΟΠ ο Πάλμας

Παρουσίασε στην Επ. Άμυνας το νομοσχέδιο για αναβάθμιση του θεσμού των ΣΥΟΠ ο Πάλμας

  •  26.02.2026 - 16:59
Αποστολή «T» στην Κροατία - LIVE: Ριέκα - Ομόνοια

Αποστολή «T» στην Κροατία - LIVE: Ριέκα - Ομόνοια

  •  26.02.2026 - 18:35
Έτσι απέσπασαν χιλιάδες ευρώ από 50χρονο στην Κύπρο - Το... κόλπο με τη Revolut

Έτσι απέσπασαν χιλιάδες ευρώ από 50χρονο στην Κύπρο - Το... κόλπο με τη Revolut

  •  26.02.2026 - 21:02
Κατακυρώθηκε προσφορά για τη ΜΕΘ νεογνών στο Μακάρειο - Πότε θα τεθεί σε λειτουργία

Κατακυρώθηκε προσφορά για τη ΜΕΘ νεογνών στο Μακάρειο - Πότε θα τεθεί σε λειτουργία

  •  26.02.2026 - 16:27
Έπιασε τιμόνι τύφλα στο μεθύσι 56χρονος - Αρνήθηκε να δώσει δείγμα για τελική εξέταση

Έπιασε τιμόνι τύφλα στο μεθύσι 56χρονος - Αρνήθηκε να δώσει δείγμα για τελική εξέταση

  •  26.02.2026 - 20:41

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα