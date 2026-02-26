Video: Του πήραν τη θέση πάρκινγκ και «κλείδωσε» το αυτοκίνητο μέσα: «Και τώρα;»

Ο χρήστης με το όνομα Hugo_sspirit ανήρτησε το σχετικό βίντεο στο TikTok, περιγράφοντας με χιούμορ αλλά και εμφανή αγανάκτηση την κατάσταση. «Πάω να παρκάρω το αυτοκίνητό μου και βλέπω ότι κάποιος έχει πάρει τη θέση μου. Είναι ιδιωτικός χώρος, η πόρτα είναι ανοιχτή και έχουν βάλει ένα αυτοκίνητο μέσα. Είναι 11:44 το βράδυ», ακούγεται να λέει στο βίντεο.

Χαρακτηρίζοντας την κατάσταση ως «καταπάτηση της δικής του περιουσίας», αποφάσισε να δώσει ένα μάθημα στον άγνωστο οδηγό: κατέβασε την πόρτα του γκαράζ και την κλείδωσε, εγκλωβίζοντας το όχημα στο εσωτερικό. «Λοιπόν, θα διεκδικήσω το αυτοκίνητο», σχολίασε σκωπτικά, διευκρινίζοντας ότι δεν είχε πρόθεση να το κρατήσει, αλλά να αναδείξει την έλλειψη σεβασμού του οδηγού που πάρκαρε στη θέση του.

Στο τέλος του βίντεο, προειδοποίησε με νόημα: «Αύριο θα σοκαριστείτε», αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου θα βρεθεί προ εκπλήξεως.

Χαμός στα social media

Η ανάρτησή του είχε εντυπωσιακή απήχηση, ξεπερνώντας τα 35 εκατομμύρια προβολές, με περισσότερα από δύο εκατομμύρια likes και δεκάδες χιλιάδες σχόλια.

Οι χρήστες εμφανίστηκαν διχασμένοι. Ορισμένοι πρότειναν πιο «επιχειρηματικές» λύσεις, όπως να ζητήσει χρηματικό αντίτιμο για να ανοίξει το γκαράζ, αφήνοντας σχετικό σημείωμα με τον αριθμό τηλεφώνου του.

Άλλοι μοιράστηκαν προσωπικές εμπειρίες, επισημαίνοντας ότι η αυθαίρετη χρήση ιδιωτικών θέσεων στάθμευσης είναι συχνότερη απ' όσο πιστεύεται. Δεν έλειψαν, πάντως, και ακραίες τοποθετήσεις, με κάποιους να περιγράφουν πρακτικές εκδίκησης που ξεπερνούν τα όρια της νομιμότητας.

Υπήρξαν και πιο ψύχραιμες φωνές, που υποστήριξαν πως το περιστατικό αποτελεί μάθημα και για τις δύο πλευρές: αφενός για τον οδηγό που παρκάρει σε ξένο χώρο, αφετέρου για τον ιδιοκτήτη που άφησε ανοιχτή την πόρτα του γκαράζ.

