Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineTo απλό κόλπο με το λεμόνι για να γυαλίσει η βρύση της κουζίνας
LIKE ONLINE

To απλό κόλπο με το λεμόνι για να γυαλίσει η βρύση της κουζίνας

 26.02.2026 - 15:40
To απλό κόλπο με το λεμόνι για να γυαλίσει η βρύση της κουζίνας

Τα έχουμε ξαναπει: το λεμόνι υπάρχει πάντα στην κουζίνα και μπορεί να κάνει θαύματα, όχι μόνο στη μαγειρική, αλλά και στην καθαριότητα.

Εδώ όμως θα μιλήσουμε για τη βρύση της κουζίνας, την οποία μπορεί να μεταμορφώσει και να διώξει λεκέδες και άλατα, χωρίς χημικά, χωρίς έντονες μυρωδιές, μόνο με τη δύναμη της φύσης. Καθαρίζει σε βάθος και χαρίζει αστραφτερή λάμψη, χωρίς να ξοδέψεις χρήματα και με ελάχιστο κόπο.

Ας ξεκινήσουμε όμως από τα βασικά:

Γιατί η βρύση γεμίζει άλατα;
Τα άλατα δημιουργούνται από τα μεταλλικά στοιχεία που περιέχονται στο νερό, κυρίως ασβέστιο και μαγνήσιο. Όταν το νερό εξατμίζεται, αφήνει πίσω του αυτά τα υπολείμματα, τα οποία συσσωρεύονται με τον χρόνο και δημιουργούν αυτά τα ενοχλητικά, λευκά σημάδια και θαμπάδες στη βρύση.

Και ίσως αυτό που μπορεί να μην ξέρεις είναι ότι εκτός από το γεγονός ότι είναι αντιαισθητικά, τα άλατα μπορεί να δυσκολέψουν και τη ροή του νερού, ειδικά στο φίλτρο της βρύσης.

Πώς δρα το λεμόνι
Το λεμόνι περιέχει κιτρικό οξύ, ένα φυσικό οξύ που διαλύει αποτελεσματικά τα άλατα. Το οξύ αντιδρά με τα μεταλλικά κατάλοιπα και τα «σπάει», κάνοντάς τα πιο εύκολο να απομακρυνθούν με ένα απλό τρίψιμο ή ξέβγαλμα. Και όταν λέμε τρίψιμο, δεν εννοούμε τέτοιας έντασης όπως αυτή που απαιτείται με το σύρμα, όταν τρίβεις για να διώξεις τους επίμονους λεκέδες, αλλά για μία ελάχιστη προσπάθεια.

Το διαχρονικό μυστικό για πεντακάθαρο νεροχύτη
Θυμήσου επίσης ότι εκτός από την αφαίρεση αλάτων, το λεμόνι έχει και ήπιες αντιβακτηριακές ιδιότητες. Αυτό σημαίνει ότι βοηθά στον καθαρισμό μικροβίων που συσσωρεύονται γύρω από τη βάση της βρύσης και στα σημεία που αγγίζουμε συχνά με τα χέρια μας. Παράλληλα, εξουδετερώνει τις δυσάρεστες οσμές και αφήνει μια φρέσκια, καθαρή μυρωδιά στον χώρο της κουζίνας. Τι άλλο να ζητήσεις πια;

Τι πρέπει να κάνεις

Κόψε ένα λεμόνι στη μέση.
Τρίψε απευθείας τη σάρκα του πάνω στη βρύση, δίνοντας έμφαση στα σημεία με άλατα.
Άφησέ το να δράσει για όσο περισσότερο μπορείς. Μπορεί να αρκούν και 10 λεπτά, αλλά γενικά ακόμη και αν το κάνεις πριν πας για ύπνο το βράδυ και το αφήσεις για όλη τη νύχτα πάλι θα γίνει δουλειά.
Ξέπλυνε με ζεστό νερό και σκούπισε με ένα μαλακό πανί.
Το αποτέλεσμα; Άμεση λάμψη και καθαρή επιφάνεια χωρίς χημικά καθαριστικά.

Πηγή: cookout.skai.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοβαρή καταγγελία για ιατρικό λάθος: Χορηγήθηκε πενικιλίνη σε ασθενή με αλλεργία - Ήταν τέσσερις ώρες σε αναμονή
Αφθώδης πυρετός: Μεταδίδεται τελικά σε σκύλους και γάτες; - Ποια ζώα επηρεάζει και ποια θανατώνονται
Συγκίνηση σε λύκειο: Μαθητές αφιέρωσαν το τραγούδι «για που το ‘βαλες καρδιά μου» στον άτυχο Κυπριανό - Δείτε φωτογραφίες
VIDEO: Τα «σοφά λόγια» της Ιωάννας Τούνη - «Πλέον η αγαπημένη μου εποχή είναι όταν έχω λεφτά»
«Ο Γάρος της ημέρας»: Πάρκαρε… κόντρα στην πινακίδα έξω από το Προεδρικό - Δείτε φωτογραφίες
Άλλο ένα κυπριακό πανεπιστήμιο «βάζει πλώρη» για Ελλάδα - Το όνομα του νέου ιδρύματος και οι σχολές που θα λειτουργήσουν

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τρώτε πολλά λουκάνικα, μπέικον και σαλάμια; Τότε κινδυνεύετε από διαβήτη

 26.02.2026 - 15:35
Επόμενο άρθρο

Πάλμας για εκρηκτικά: Αναμένει "φως στην άκρη του τούνελ" από αστυνομικές έρευνες - Έρχονται ποινές σε στελέχη της ΕΦ

 26.02.2026 - 15:42
VIDEO - Φαίδωνας Φαίδωνος: Παραδόθηκε στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος για τον καταγγελλόμενο βιασμό

VIDEO - Φαίδωνας Φαίδωνος: Παραδόθηκε στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος για τον καταγγελλόμενο βιασμό

Μια σημαντική εξέλιξη προέκυψε την Πέμπτη (26/2) σχετικά με την μια υπόθεση που διερευνάται εναντίον του εν αργία δημάρχου Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

VIDEO - Φαίδωνας Φαίδωνος: Παραδόθηκε στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος για τον καταγγελλόμενο βιασμό

VIDEO - Φαίδωνας Φαίδωνος: Παραδόθηκε στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος για τον καταγγελλόμενο βιασμό

  •  26.02.2026 - 13:42
Υπ. Γεωργίας: Απαντά στις «επικρίσεις» Γαβριήλ για μη παρουσία στη Βουλή - «Έχω το ιστορικό των κλήσεων» - Δείτε βίντεο

Υπ. Γεωργίας: Απαντά στις «επικρίσεις» Γαβριήλ για μη παρουσία στη Βουλή - «Έχω το ιστορικό των κλήσεων» - Δείτε βίντεο

  •  26.02.2026 - 13:15
Απίστευτη ιστορία: Ιατρική ευθύνη για καθυστέρηση διάγνωσης εμφράγματος - Τεράστιο το ύψος των αποζημιώσεων - Η απόφαση του Ανωτάτου

Απίστευτη ιστορία: Ιατρική ευθύνη για καθυστέρηση διάγνωσης εμφράγματος - Τεράστιο το ύψος των αποζημιώσεων - Η απόφαση του Ανωτάτου

  •  26.02.2026 - 14:48
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες: «Είμαστε ακόμα στην αρχή» με τον αφθώδη πυρετό - Ο λόγος που δεν επηρεάζεται το χαλλούμι

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες: «Είμαστε ακόμα στην αρχή» με τον αφθώδη πυρετό - Ο λόγος που δεν επηρεάζεται το χαλλούμι

  •  26.02.2026 - 14:20
Τροχαίο στη Λευκωσία: Στο Νοσοκομείο μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με όχημα - Δείτε σε ποια περιοχή

Τροχαίο στη Λευκωσία: Στο Νοσοκομείο μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με όχημα - Δείτε σε ποια περιοχή

  •  26.02.2026 - 15:53
Βαριά ποινή φυλάκισης σε πατέρα για τον βιασμό της κόρης του – Πόσα χρόνια θα περάσει στο κελί

Βαριά ποινή φυλάκισης σε πατέρα για τον βιασμό της κόρης του – Πόσα χρόνια θα περάσει στο κελί

  •  26.02.2026 - 13:10
Άλλο ένα κυπριακό πανεπιστήμιο «βάζει πλώρη» για Ελλάδα - Το όνομα του νέου ιδρύματος και οι σχολές που θα λειτουργήσουν

Άλλο ένα κυπριακό πανεπιστήμιο «βάζει πλώρη» για Ελλάδα - Το όνομα του νέου ιδρύματος και οι σχολές που θα λειτουργήσουν

  •  26.02.2026 - 14:30
VIDEO: Άρχισαν το... ζέσταμα οι Ομονοιάτες - Μαζεύτηκαν και δίνουν ρυθμό στην Κροατία

VIDEO: Άρχισαν το... ζέσταμα οι Ομονοιάτες - Μαζεύτηκαν και δίνουν ρυθμό στην Κροατία

  •  26.02.2026 - 15:58

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα