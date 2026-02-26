Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΈθιμο 200 χρόνων στην Ιαπωνία: Άντρες φορούν μόνο τα εσώρουχά τους και παλεύουν μέσα στο κρύο και τη λάσπη... για καλή σοδειά
ΔΙΕΘΝΗ

Έθιμο 200 χρόνων στην Ιαπωνία: Άντρες φορούν μόνο τα εσώρουχά τους και παλεύουν μέσα στο κρύο και τη λάσπη... για καλή σοδειά

 26.02.2026 - 15:45
Έθιμο 200 χρόνων στην Ιαπωνία: Άντρες φορούν μόνο τα εσώρουχά τους και παλεύουν μέσα στο κρύο και τη λάσπη... για καλή σοδειά

Περισσότεροι από 30 Ιάπωνες, ντυμένοι μόνο με παραδοσιακά εσώρουχα, αψήφησαν το τσουχτερό κρύο και την καταρρακτώδη βροχή, συμμετέχοντας σε μια γιορτή συγκομιδής με ιστορία άνω των δύο αιώνων. Το φεστιβάλ «Warabi Hadaka Matsuri» πραγματοποιήθηκε σε ένα μικρό, λασπωμένο χωράφι σε οικιστική περιοχή έξω από το Τόκιο.

Χωρισμένοι σε ομάδες, οι άνδρες που έτρεμαν από το κρύο και έσφιγγαν τα δόντια, σχηματίζοντας ανθρώπινες πυραμίδες, ορμούσαν ο ένας πάνω στον άλλο και έριχναν τους αντιπάλους τους στη λάσπη, σε μια τελετουργική πάλη που έχει ως στόχο την προσευχή για πλούσια σοδειά.

«Αυτή η γιορτή έχει μακρά ιστορία», δήλωσε ο Τακέσι Σεΐνο, δάσκαλος που συμμετείχε για τρίτη φορά στη διοργάνωση της Τετάρτης, στην πόλη Γιοτσουκαΐντο.

Η τελετουργία ανάγεται στην εποχή που οι κάτοικοι του Γουαράμπι, ενός χωριού ανάμεσα σε καλλιέργειες και ορυζώνες, πάλευαν στα πλημμυρισμένα χωράφια μαζί με άλογα, εξήγησε ο Κέντζι Τσουρουόκα, ένας από τους διοργανωτές.

Στο πλαίσιο του εθίμου, οι συμμετέχοντες προσεύχονται και για την υγιή ανάπτυξη των παιδιών, με αρκετούς να φέρνουν φέτος τα νεογέννητα βρέφη τους στο λασπωμένο πεδίο πριν μπουν και οι ίδιοι στην πάλη.

Παρότι στην περιοχή έχουν απομείνει ελάχιστες αγροτικές εκμεταλλεύσεις και το τοπίο έχει αλλάξει ριζικά σε σύγκριση με την εποχή που ξεκίνησε το φεστιβάλ πριν από 200 χρόνια, η παράδοση παραμένει ζωντανή και κεντρική για την τοπική κοινότητα.

«Δεν έχει βρέξει πολύ φέτος, αλλά σήμερα έριξε καταρρακτωδώς», δήλωσε ο 60χρονος Κέντζι Ναγκάτα, ένας από τους συμμετέχοντες. «Ας πούμε ότι είναι ευλογημένη βροχή».

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοβαρή καταγγελία για ιατρικό λάθος: Χορηγήθηκε πενικιλίνη σε ασθενή με αλλεργία - Ήταν τέσσερις ώρες σε αναμονή
Αφθώδης πυρετός: Μεταδίδεται τελικά σε σκύλους και γάτες; - Ποια ζώα επηρεάζει και ποια θανατώνονται
Συγκίνηση σε λύκειο: Μαθητές αφιέρωσαν το τραγούδι «για που το ‘βαλες καρδιά μου» στον άτυχο Κυπριανό - Δείτε φωτογραφίες
VIDEO: Τα «σοφά λόγια» της Ιωάννας Τούνη - «Πλέον η αγαπημένη μου εποχή είναι όταν έχω λεφτά»
«Ο Γάρος της ημέρας»: Πάρκαρε… κόντρα στην πινακίδα έξω από το Προεδρικό - Δείτε φωτογραφίες
Άλλο ένα κυπριακό πανεπιστήμιο «βάζει πλώρη» για Ελλάδα - Το όνομα του νέου ιδρύματος και οι σχολές που θα λειτουργήσουν

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πάλμας για εκρηκτικά: Αναμένει "φως στην άκρη του τούνελ" από αστυνομικές έρευνες - Έρχονται ποινές σε στελέχη της ΕΦ

 26.02.2026 - 15:42
Επόμενο άρθρο

«Αυστηρό» το ΑΚΕΛ: Μονόδρομος η παραίτηση της Υπουργού Γεωργίας

 26.02.2026 - 15:51
VIDEO - Φαίδωνας Φαίδωνος: Παραδόθηκε στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος για τον καταγγελλόμενο βιασμό

VIDEO - Φαίδωνας Φαίδωνος: Παραδόθηκε στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος για τον καταγγελλόμενο βιασμό

Μια σημαντική εξέλιξη προέκυψε την Πέμπτη (26/2) σχετικά με την μια υπόθεση που διερευνάται εναντίον του εν αργία δημάρχου Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

VIDEO - Φαίδωνας Φαίδωνος: Παραδόθηκε στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος για τον καταγγελλόμενο βιασμό

VIDEO - Φαίδωνας Φαίδωνος: Παραδόθηκε στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος για τον καταγγελλόμενο βιασμό

  •  26.02.2026 - 13:42
Υπ. Γεωργίας: Απαντά στις «επικρίσεις» Γαβριήλ για μη παρουσία στη Βουλή - «Έχω το ιστορικό των κλήσεων» - Δείτε βίντεο

Υπ. Γεωργίας: Απαντά στις «επικρίσεις» Γαβριήλ για μη παρουσία στη Βουλή - «Έχω το ιστορικό των κλήσεων» - Δείτε βίντεο

  •  26.02.2026 - 13:15
Απίστευτη ιστορία: Ιατρική ευθύνη για καθυστέρηση διάγνωσης εμφράγματος - Τεράστιο το ύψος των αποζημιώσεων - Η απόφαση του Ανωτάτου

Απίστευτη ιστορία: Ιατρική ευθύνη για καθυστέρηση διάγνωσης εμφράγματος - Τεράστιο το ύψος των αποζημιώσεων - Η απόφαση του Ανωτάτου

  •  26.02.2026 - 14:48
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες: «Είμαστε ακόμα στην αρχή» με τον αφθώδη πυρετό - Ο λόγος που δεν επηρεάζεται το χαλλούμι

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες: «Είμαστε ακόμα στην αρχή» με τον αφθώδη πυρετό - Ο λόγος που δεν επηρεάζεται το χαλλούμι

  •  26.02.2026 - 14:20
Τροχαίο στη Λευκωσία: Στο Νοσοκομείο μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με όχημα - Δείτε σε ποια περιοχή

Τροχαίο στη Λευκωσία: Στο Νοσοκομείο μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με όχημα - Δείτε σε ποια περιοχή

  •  26.02.2026 - 15:53
Βαριά ποινή φυλάκισης σε πατέρα για τον βιασμό της κόρης του – Πόσα χρόνια θα περάσει στο κελί

Βαριά ποινή φυλάκισης σε πατέρα για τον βιασμό της κόρης του – Πόσα χρόνια θα περάσει στο κελί

  •  26.02.2026 - 13:10
Άλλο ένα κυπριακό πανεπιστήμιο «βάζει πλώρη» για Ελλάδα - Το όνομα του νέου ιδρύματος και οι σχολές που θα λειτουργήσουν

Άλλο ένα κυπριακό πανεπιστήμιο «βάζει πλώρη» για Ελλάδα - Το όνομα του νέου ιδρύματος και οι σχολές που θα λειτουργήσουν

  •  26.02.2026 - 14:30
VIDEO: Άρχισαν το... ζέσταμα οι Ομονοιάτες - Μαζεύτηκαν και δίνουν ρυθμό στην Κροατία

VIDEO: Άρχισαν το... ζέσταμα οι Ομονοιάτες - Μαζεύτηκαν και δίνουν ρυθμό στην Κροατία

  •  26.02.2026 - 15:58

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα