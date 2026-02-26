Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΔιαμαρτυρία συνταξιούχων για αναβολή ψήφισης πρότασης νόμου για ασφαλιστική κάλυψη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαμαρτυρία συνταξιούχων για αναβολή ψήφισης πρότασης νόμου για ασφαλιστική κάλυψη

 26.02.2026 - 15:10
Διαμαρτυρία συνταξιούχων για αναβολή ψήφισης πρότασης νόμου για ασφαλιστική κάλυψη

Οι Κλάδοι συνταξιούχων ΠΑΣΥΔΥ και ΣΕΚ, η ΕΚΥΣΥ και το Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας με ανακοίνωσή τους εκφράζουν διαμαρτυρία, έκπληξη και ανησυχία γιατί κατόπιν αιτήματος του ΔΗΣΥ, όπως αναφέρουν, έχει αναβληθεί η συζήτηση και ψήφιση στη σημερινή Ολομέλεια της Βουλής, της πρότασης νόμου που κατέθεσε η Βουλευτής Αλεξάνδρα Ατταλίδου.

Η πρόταση, εάν ψηφιζόταν, τροποποιούσε τον περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης έναντι Τρίτου) Νόμο, ώστε να εισαχθούν ρυθμίσεις όσον αφορά την άρνηση από ασφαλιστικές επιχειρήσεις σύναψης ασφαλιστικής σύμβασης με οποιοδήποτε πρόσωπο, ενισχύοντας έτσι τη διαφάνεια και την ισονομία στον τομέα της ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων.

"Εκφράζουμε τη βαθιά μας ανησυχία και διαμαρτυρόμαστε για την αναβολή αυτή. Αφού το όλο θέμα συζητείτο στη Βουλή για μια ολόκληρη τριετία και αφού στην Επιτροπή υπήρξε ομοφωνία όλων για τη ψήφιση της πρότασης, είναι άξιο απορίας για ποιο λόγο γίνεται τώρα αναβολή την τελευταία στιγμή", αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Οι οργανωμένοι συνταξιούχοι καλούν όλα τα κόμματα "να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων , να μην υποκύψουν στις γνωστές πιέσεις των ασφαλιστικών εταιρειών και να επαναφέρουν τάχιστα την πρόταση στην ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση".

Σημειώνουν ότι το θέμα επηρεάζει και αφορά άμεσα πέραν του 20% του πληθυσμού της Κύπρου.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοβαρή καταγγελία για ιατρικό λάθος: Χορηγήθηκε πενικιλίνη σε ασθενή με αλλεργία - Ήταν τέσσερις ώρες σε αναμονή
Αφθώδης πυρετός: Μεταδίδεται τελικά σε σκύλους και γάτες; - Ποια ζώα επηρεάζει και ποια θανατώνονται
Συγκίνηση σε λύκειο: Μαθητές αφιέρωσαν το τραγούδι «για που το ‘βαλες καρδιά μου» στον άτυχο Κυπριανό - Δείτε φωτογραφίες
VIDEO: Τα «σοφά λόγια» της Ιωάννας Τούνη - «Πλέον η αγαπημένη μου εποχή είναι όταν έχω λεφτά»
«Ο Γάρος της ημέρας»: Πάρκαρε… κόντρα στην πινακίδα έξω από το Προεδρικό - Δείτε φωτογραφίες
Άλλο ένα κυπριακό πανεπιστήμιο «βάζει πλώρη» για Ελλάδα - Το όνομα του νέου ιδρύματος και οι σχολές που θα λειτουργήσουν

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Ιερή» απάτη: Σε δίκη αρχιμανδρίτης και πρώην ιερέας στη Θεσσαλονίκη για 1,3 εκατ. ευρώ - Έταξαν δουλειά σε πιστό με αντάλλαγμα

 26.02.2026 - 15:06
Επόμενο άρθρο

Γιατί σχεδόν το 50% των γυναικών δεν ενδιαφέρονται πια για έρωτα; Το χάσμα στην απόλαυση

 26.02.2026 - 15:16
VIDEO - Φαίδωνας Φαίδωνος: Παραδόθηκε στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος για τον καταγγελλόμενο βιασμό

VIDEO - Φαίδωνας Φαίδωνος: Παραδόθηκε στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος για τον καταγγελλόμενο βιασμό

Μια σημαντική εξέλιξη προέκυψε την Πέμπτη (26/2) σχετικά με την μια υπόθεση που διερευνάται εναντίον του εν αργία δημάρχου Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

VIDEO - Φαίδωνας Φαίδωνος: Παραδόθηκε στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος για τον καταγγελλόμενο βιασμό

VIDEO - Φαίδωνας Φαίδωνος: Παραδόθηκε στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος για τον καταγγελλόμενο βιασμό

  •  26.02.2026 - 13:42
Υπ. Γεωργίας: Απαντά στις «επικρίσεις» Γαβριήλ για μη παρουσία στη Βουλή - «Έχω το ιστορικό των κλήσεων» - Δείτε βίντεο

Υπ. Γεωργίας: Απαντά στις «επικρίσεις» Γαβριήλ για μη παρουσία στη Βουλή - «Έχω το ιστορικό των κλήσεων» - Δείτε βίντεο

  •  26.02.2026 - 13:15
Απίστευτη ιστορία: Ιατρική ευθύνη για καθυστέρηση διάγνωσης εμφράγματος - Τεράστιο το ύψος των αποζημιώσεων - Η απόφαση του Ανωτάτου

Απίστευτη ιστορία: Ιατρική ευθύνη για καθυστέρηση διάγνωσης εμφράγματος - Τεράστιο το ύψος των αποζημιώσεων - Η απόφαση του Ανωτάτου

  •  26.02.2026 - 14:48
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες: «Είμαστε ακόμα στην αρχή» με τον αφθώδη πυρετό - Ο λόγος που δεν επηρεάζεται το χαλλούμι

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες: «Είμαστε ακόμα στην αρχή» με τον αφθώδη πυρετό - Ο λόγος που δεν επηρεάζεται το χαλλούμι

  •  26.02.2026 - 14:20
Τροχαίο στη Λευκωσία: Στο Νοσοκομείο μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με όχημα - Δείτε σε ποια περιοχή

Τροχαίο στη Λευκωσία: Στο Νοσοκομείο μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με όχημα - Δείτε σε ποια περιοχή

  •  26.02.2026 - 15:53
Βαριά ποινή φυλάκισης σε πατέρα για τον βιασμό της κόρης του – Πόσα χρόνια θα περάσει στο κελί

Βαριά ποινή φυλάκισης σε πατέρα για τον βιασμό της κόρης του – Πόσα χρόνια θα περάσει στο κελί

  •  26.02.2026 - 13:10
Άλλο ένα κυπριακό πανεπιστήμιο «βάζει πλώρη» για Ελλάδα - Το όνομα του νέου ιδρύματος και οι σχολές που θα λειτουργήσουν

Άλλο ένα κυπριακό πανεπιστήμιο «βάζει πλώρη» για Ελλάδα - Το όνομα του νέου ιδρύματος και οι σχολές που θα λειτουργήσουν

  •  26.02.2026 - 14:30
VIDEO: Άρχισαν το... ζέσταμα οι Ομονοιάτες - Μαζεύτηκαν και δίνουν ρυθμό στην Κροατία

VIDEO: Άρχισαν το... ζέσταμα οι Ομονοιάτες - Μαζεύτηκαν και δίνουν ρυθμό στην Κροατία

  •  26.02.2026 - 15:58

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα