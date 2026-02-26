Διαμαρτυρία συνταξιούχων για αναβολή ψήφισης πρότασης νόμου για ασφαλιστική κάλυψη

Η πρόταση, εάν ψηφιζόταν, τροποποιούσε τον περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης έναντι Τρίτου) Νόμο, ώστε να εισαχθούν ρυθμίσεις όσον αφορά την άρνηση από ασφαλιστικές επιχειρήσεις σύναψης ασφαλιστικής σύμβασης με οποιοδήποτε πρόσωπο, ενισχύοντας έτσι τη διαφάνεια και την ισονομία στον τομέα της ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων.

"Εκφράζουμε τη βαθιά μας ανησυχία και διαμαρτυρόμαστε για την αναβολή αυτή. Αφού το όλο θέμα συζητείτο στη Βουλή για μια ολόκληρη τριετία και αφού στην Επιτροπή υπήρξε ομοφωνία όλων για τη ψήφιση της πρότασης, είναι άξιο απορίας για ποιο λόγο γίνεται τώρα αναβολή την τελευταία στιγμή", αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Οι οργανωμένοι συνταξιούχοι καλούν όλα τα κόμματα "να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων , να μην υποκύψουν στις γνωστές πιέσεις των ασφαλιστικών εταιρειών και να επαναφέρουν τάχιστα την πρόταση στην ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση".

Σημειώνουν ότι το θέμα επηρεάζει και αφορά άμεσα πέραν του 20% του πληθυσμού της Κύπρου.