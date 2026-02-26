Themasports lifenewscy
Γιατί σχεδόν το 50% των γυναικών δεν ενδιαφέρονται πια για έρωτα; Το χάσμα στην απόλαυση
ΥΓΕΙΑ

Γιατί σχεδόν το 50% των γυναικών δεν ενδιαφέρονται πια για έρωτα; Το χάσμα στην απόλαυση

 26.02.2026 - 15:16
Γιατί σχεδόν το 50% των γυναικών δεν ενδιαφέρονται πια για έρωτα; Το χάσμα στην απόλαυση

Η σeξουαλική επιθυμία φαίνεται πως περνάει μια παρατεταμένη κρίση, ειδικά για το γυναικείο φύλο.

Μια εκτενής μελέτη που δημοσιεύτηκε στο BMC Public Health, εξετάζοντας πάνω από 12.000 Βρετανούς, φέρνει στο φως δεδομένα που ανατρέπουν πολλά από όσα θεωρούσαμε δεδομένα για τη λίμπιντο.

Το συμπέρασμα είναι σοκαριστικό: περίπου το 47,5% των γυναικών κατατάσσεται πλέον στην κατηγορία της «κακής σeξουαλικής υγείας», ένας όρος που περιλαμβάνει από τη σωματική δυσκολία στην απόλαυση μέχρι το βαθύ συναισθηματικό κενό.

Ενώ για τους άνδρες η έλλειψη ενδιαφέροντος περιορίζεται στο 15%, για τις γυναίκες το ποσοστό εκτοξεύεται στο 34%. Το πιο εντυπωσιακό εύρημα της έρευνας, ωστόσο, αφορά το περιβάλλον αυτής της αποχής. Το 80% όσων δήλωσαν χαμηλό ενδιαφέρον για το σeξ δεν ήταν singles, αλλά άνθρωποι που ζούσαν μαζί με τον σύντροφό τους ή ήταν παντρεμένοι. Φαίνεται πως η οικειότητα και η καθημερινή συνύπαρξη, αντί να ενισχύουν την επιθυμία, συχνά λειτουργούν ως «καταστολείς» της.

Το χάσμα στην απόλαυση και το βάρος του παρελθόντος

Τα νούμερα αποκαλύπτουν ένα τεράστιο χάσμα εμπειριών ανάμεσα στα δύο φύλα. Οι γυναίκες αναφέρουν διπλάσια ή και τριπλάσια ποσοστά σε προβλήματα όπως η απουσία απόλαυσης (12,1%), η δυσκολία στην επίτευξη οργασμού (16,3%) και ο πόνος κατά τη διάρκεια της επαφής. Αντίθετα, οι άνδρες φαίνεται να ανησυχούν περισσότερο για «τεχνικά» ζητήματα, όπως η στύση (12,1%) ή ο φόβος μετάδοσης κάποιου νοσήματος, διατηρώντας όμως υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης.

Πόσο διαφέρουν οι εμπειρίες ανδρών και γυναικών στο σeξ (Μελέτη 5.000 ανδρών και 7.000 γυναικών, 16-74, 2010-2012)

Άνδρες (%)           Γυναίκες(%)

Έλλειψη ενδιαφέροντος για σeξ

15          34.1

Απουσία απόλαυσης στο σeξ

4.8        12.1

Άγχος κατά τη διάρκεια του σeξ

5.4         5.2

Πόνος κατά τη διάρκεια του σeξ

1.8         7.4

Έλλειψη διέγερσης

3.1         8.2

Δυσκολία επίτευξης οργασμού

9.2       16.3

Πρόωρος οργασμός

14.9     2.3

Προβλήματα στύσης ή ξηρότητα του κόλπου

12.1    12.2

Αποφυγή του σeξ

11       13.5

Μη ικανοποιητική σeξουαλική ζωή

11.6    11.2

Διάγνωση ΣΜΝ στα προηγούμενα 5 χρόνιαs

4.2       4

Φόβος νόσησης από ΣΜΝ

4.1      2.7

Φόβος νόσησης από HIV

3.5      2.6

σeξ χωρίς προστασία με 2 ανθρώπους ταυτόχρονα

6.7      5.1

σeξ χωρίς προστασία για πρώτη φορά με τον τελευταίο ερωτικό σύντροφο

15.2    13.4

Εξαναγκασμός για σeξ από την ηλικία των 13 ετών

1.4     10.3

Μεγαλύτερη επιθυμία για σeξ εκ μέρους των άλλων μετά την πρώτη φορά

4.4    16.2

Σύμφωνα με την επικεφαλής της έρευνας, Δρ. Alison Parkes, η μειωμένη ερωτική επιθυμία των γυναικών δεν είναι ένα απλό βιολογικό ζήτημα. Συνδέεται άρρηκτα με την έλλειψη συναισθηματικής εγγύτητας και την κακή επικοινωνία μέσα στη σχέση.

Παράλληλα, το παρελθόν παίζει καθοριστικό ρόλο: το 10,3% των γυναικών δήλωσε ότι έχει υποστεί εξαναγκαστικό σeξ (έναντι μόλις 1,4% των ανδρών), μια εμπειρία που «παγώνει» τη διάθεση για οικειότητα χρόνια αργότερα. Η κατάθλιψη, η πρόωρη έναρξη της σeξουαλικής ζωής και οι προκλήσεις της σύγχρονης καθημερινότητας συνθέτουν ένα σκηνικό όπου το σeξ, αντί για απόλαυση, καταλήγει να θεωρείται άλλη μία «υποχρέωση» που πολλές γυναίκες προτιμούν να αποφύγουν.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

