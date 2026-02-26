Themasports lifenewscy
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Έξι συλλήψεις για υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών - Τι αφορούν

 26.02.2026 - 11:55
Έξι συλλήψεις για υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών - Τι αφορούν

 26.02.2026 - 11:55

Στη σύλληψη εφτά προσώπων, προχώρησε χθες η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υποθέσεων διαρρήξεων και κλοπών.

Συγκεκριμένα, μετά από συντονισμένη επιχείρηση που μέλη του ΤΑΕ Λευκωσίας διενήργησαν χθες σε περιοχή στην επαρχία Λευκωσίας, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης διάρρηξης καταστήματος και κλοπής, συνελήφθη άντρας ηλικίας 38 ετών. Η διάρρηξη διαπράχθηκε στο διάστημα μεταξύ 29 και 31 Ιανουαρίου, σε κατάστημα στον Στρόβολο, από όπου κλάπηκαν ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και ένα ηλεκτρικό σκούτερ. Στην κατοχή του 38χρονου τα μέλη του ΤΑΕ εντόπισαν το κλοπιμαίο ηλεκτρικό ποδήλατο.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, άντρας ηλικίας 39 ετών, ο οποίος εντοπίστηκε μαζί με τον 38χρονο, συνελήφθη για την κατοχή περιουσίας που διερευνάται κατά πόσον είναι κλοπιμαία. Στο αυτοκίνητο του 39χρονου συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων αντικειμένων, πέντε ραδιόφωνα αυτοκινήτων, δύο ηλεκτρονικές κονσόλες παιχνιδιών και μία οθόνη, ένας ενισχυτής ήχου, 22 τόμοι εγκυκλοπαίδειας, προβολείς και εργαλεία. Εντοπίστηκαν επίσης στο αυτοκίνητο του, ένας μπαλτάς, τέσσερα μαχαίρια και ένα ξύλινο ρόπαλο.

Άλλα δύο πρόσωπα, άντρες ηλικίας 22 και 28 ετών, συνελήφθησαν χθες, δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων, στο πλαίσιο διερεύνησης από το ΤΑΕ Λάρνακας και τον Αστυνομικό Σταθμό Κιτίου, ξεχωριστών υποθέσεων διάρρηξης δύο κατοικιών, από όπου είχαν κλαπεί κοσμήματα, όπως χρυσά βραχιόλια και καδένες με μενταγιόν, μπρούτζινα σκεύη, παλαιά νομίσματα, και εργαλεία.

Οι δύο υποθέσεις καταγγέλθηκαν στην Αστυνομία στις 13 Ιανουαρίου, 2024 και στις 17 Ιουλίου, 2025, αντίστοιχα. Για την πρώτη υπόθεση συνελήφθη στις 13 Ιανουαρίου, 2024, άλλο ένα πρόσωπο, άντρας ηλικίας 39 ετών.

Στην επαρχία Αμμοχώστου, μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν χθες βράδυ, στη σύλληψη άντρα ηλικίας 31 ετών, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης διάρρηξης κτιρίου και κλοπής. Η διάρρηξη διαπράχθηκε το βράδυ της περασμένης Δευτέρας, 23 Φεβρουαρίου, στις εγκαταστάσεις ξενοδοχείου στον Πρωταρά, από όπου κλάπηκαν σωλήνες χαλκού.

Σχετικά με υπόθεση κλοπής αυτοκινήτου, καθώς και με υπόθεση κλοπής καυσίμων από δύο σταθμευμένα φορτηγά οχήματα, που διαπράχθηκαν στην Πάφο, στο διάστημα μεταξύ 26 και 28 Οκτωβρίου 2024, συνελήφθη χθες βράδυ, δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων, γυναίκα ηλικίας 41 ετών.

Το κλοπιμαίο αυτοκίνητο εντοπίστηκε στις 29 Οκτωβρίου, 2024, στην Πάφο, ενώ στις 04 Δεκεμβρίου, 2024, συνελήφθη άντρας ηλικίας 24 ετών, μετά από στοιχεία που προέκυψαν εναντίον του κατά τη διερεύνηση των δύο υποθέσεων. Τις δύο υποθέσεις διερευνούν το ΤΑΕ Πάφου και ο Αστυνομικός Σταθμός Πέγειας.

Σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους για την επίσκεψη που θα έχει σήμερα και αύριο στην Ιταλία καθώς και το ζήτημα των οδοφραγμάτων προέβη σήμερα το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης στο πλαίσιο του Συνεδρίου «Battlefield ReDEFiNED 2026».

