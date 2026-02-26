Αφθώδης πυρετός: Έγιναν 8 χιλ. εμβολιασμοί σε βοοειδή - Αναμονή για νέα παρτίδα εμβολίων – Σάλος με τον αγιασμό φάρμας

Σε δηλώσεις της σήμερα το πρωί, η Εκπρόσωπος Τύπου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Ανώτερος Κτηνιατρικός Λειτουργός Σωτηρία Γεωργιάδου, ανέφερε πως μέχρι στιγμής δεν έχουν βγει άλλα θετικά κρούσματα, παρόλο που συνεχίζονται οι δειγματοληψίες μέσα στα 3 και τα 10 χιλιόμετρα στην μολυσμένη περιοχή, όπως και αλλού.

Χθες το πρωί έχουν παραλειφθεί οι 10.000 δόσεις εμβολίων από τα κατεχόμενα. Μετά από μία πολύωρη συνάντηση των εμπειρογνωμόνων που ήρθαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και των ιδιωτών κτηνιάτρων, καταρτίστηκε ένα πρόγραμμα εμβολιασμού οι οποίο ξεκίνησαν εχθές το βράδυ.

Συγκεκριμένα, οι εμβολιασμοί άρχισαν από τα βοοειδή στην περιοχή Αραδίππου. Συνολικά έχουν γίνει 8 χιλιάδες εμβολιασμοί.

Σήμερα αναμένονται άλλες 50 χιλιάδες δόσεις εμβολίων.

Συνεχίζονται οι θανατώσεις και οι ταφές των ζώων από τα άλλα δέκα μολυσμένα κοπάδια αιγοπροβάτων, που είχαμε αναφέρει. Έχουν καθοριστεί σημεία ταφής για τη θανάτωση ζώων και έχουν συμφωνηθεί αυτά τα σημεία ταφής σε συνεννόηση με την Υπηρεσία Περιβάλλοντος, το Τμήμα Γεωργίας, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και το Κτηματολόγιο, στη βάση συγκεκριμένου πρωτοκόλλου.

Την ίδια ώρα, έχουν αυξηθεί τα σημεία ψεκασμών εντός της μολυσμένης περιοχής με τον αριθμό να ανέρχεται στα 21 σημεία.

Συνεχίζεται η κατασκευή και η υλοποίηση των τροχοδοτήρων στις κτηνοτροφικές περιοχές.

Παράλληλα, η υπουργός Γεωργίας πραγματοποιεί μια σειρά διαβουλεύσεων με τις αγροτικές οργανώσεις, τους εκπροσώπους των εμπλεκόμενων κλάδων για τα μέτρα στήριξης που δοθούν στους κτηνοτρόφους των μολυσμένων μονάδων.

Όσον αφορά το περιστατικό με αγιασμό σε φάρμα, δήλωσε πως η Υπουργός έδωσε άμεσα οδηγία στην αστυνομία να το διερευνήσει. «Μόλις έφυγε τώρα ο υπεύθυνος αστυνομικός της Λάρνακας, έδωσε κι αυτός οδηγίες. Τονίζεται ότι η είσοδος στη μολυσμένη περιοχή επιτρέπεται μόνο σε όσους έχουν κάποια εργασία. Και κάνω έκκληση στον κόσμο να τηρούνται τα μέτρα. Δεν είναι γνωστό αν η συγκεκριμένη φάρμα είχε κρούσματα, γίνεται η σχετική διερεύνηση».

