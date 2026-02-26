Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΞεκαθαρίζει για τους αγιασμούς σε φάρμες η Μητρόπολη Κιτίου - «Δεν επιζητούμε εντυπώσεις»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ξεκαθαρίζει για τους αγιασμούς σε φάρμες η Μητρόπολη Κιτίου - «Δεν επιζητούμε εντυπώσεις»

 26.02.2026 - 11:38
Ξεκαθαρίζει για τους αγιασμούς σε φάρμες η Μητρόπολη Κιτίου - «Δεν επιζητούμε εντυπώσεις»

Διευκρινίσεις εξέδωσε η Ιερά Μητρόπολη Κιτίου αναφορικά με δημοσιεύματα που αφορούν την πρόσφατη επίσκεψη του Πανιερωτάτου σε κτηνοτροφική μονάδα της επαρχίας.

Σε ανακοίνωσή της, η Μητρόπολη επισημαίνει ότι με αίσθημα ευθύνης επιθυμεί να αποκαταστήσει ανακρίβειες που, όπως αναφέρει, δημοσιεύθηκαν σε μερίδα των ΜΜΕ σχετικά με τη χθεσινή επίσκεψη.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Αγιασμός σε φάρμα: Διερευνά το περιστατικό η Αστυνομία μετά από συνεννόηση με την υπ. Γεωργίας

Όπως διευκρινίζεται, μετά την τέλεση του Αγιασμού και την ανάγνωση ειδικών ευχών στον Ιερό Ναό, ο Μητροπολίτης Κιτίου Γεράσιμος μετέβη σε μία και μόνο κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή Τρούλλοι και όχι σε «μονάδες», όπως λανθασμένα αναφέρθηκε. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι ο Αγιασμός τελέστηκε εντός του Ιερού Ναού και όχι επιτόπου στην κτηνοτροφική μονάδα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατά την επίσκεψη τηρήθηκαν αυστηρά όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά και κτηνιατρικά πρωτόκολλα. Πριν από την είσοδο στον χώρο πραγματοποιήθηκε έλεγχος από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, ενώ εφαρμόστηκαν όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι και διπλή απολύμανση κατά την είσοδο και έξοδο. Επιπλέον, τόσο κατά την άφιξη όσο και κατά την αναχώρηση από τη μονάδα, ακολουθήθηκαν εκ νέου οι προβλεπόμενες διαδικασίες απολύμανσης, σε πλήρη συμμόρφωση με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Η Μητρόπολη τονίζει ότι η Εκκλησία «δεν επιζητεί εντυπώσεις, ούτε έχει ανάγκη υπερβολών», σημειώνοντας πως η προηγούμενη ανακοίνωσή της ήταν σαφής και ακριβής. Παράλληλα, επισημαίνει ότι σε περίοδο κρίσης απαιτείται υπευθυνότητα και πιστή μεταφορά των γεγονότων.

Τέλος, επαναλαμβάνει ότι στέκεται στο πλευρό των κτηνοτρόφων και των οικογενειών τους, καλώντας τον λαό σε προσευχή και έμπρακτη στήριξη. Ο Πανιερώτατος απευθύνει εκ νέου έκκληση προς τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας για ουσιαστική και αποτελεσματική στήριξη των αιτημάτων των κτηνοτρόφων, υπογραμμίζοντας ότι η Εκκλησία διαχρονικά βρίσκεται δίπλα στον άνθρωπο που δοκιμάζεται και δεν μπορεί να γίνεται αποδέκτης στοχοποίησης για την ποιμαντική της παρουσία και διακονία.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

«Η Ιερά Μητρόπολη, με αίσθημα ευθύνης, επιθυμεί να διευκρινίσει ορισμένες ανακρίβειες που δημοσιεύθηκαν σε μερίδα των ΜΜΕ αναφορικά με τη χθεσινή επίσκεψη του Πανιερωτάτου.

Μετά την τέλεση του Αγιασμού και την ανάγνωση των ειδικών ευχών στον Ιερό Ναό, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κιτίου κκ. Γεράσιμος μετέβη σε μία και μόνο κτηνοτροφική μονάδα της περιοχής (Τρούλλους), και όχι σε “μονάδες”, όπως λανθασμένα αναφέρθηκε.

Διευκρινίζεται επίσης ότι ο Αγιασμός τελέστηκε στον Ιερό Ναό και όχι επιτόπου στην κτηνοτροφική μονάδα. Κατά την επίσκεψη τηρήθηκαν αυστηρώς όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά και κτηνιατρικά πρωτόκολλα. Πριν από την είσοδο στη περιοχή πραγματοποιήθηκε έλεγχος από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

Πραγματοποιήθηκαν όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι και διπλή απολύμανση κατά την είσοδο και έξοδο, ενώ κατά την άφιξη και αναχώρηση από τη μονάδα ακολουθήθηκαν εκ νέου οι προβλεπόμενες διαδικασίες απολύμανσης, σε πλήρη συμμόρφωση με τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών.

Η Εκκλησία δεν επιζητεί εντυπώσεις ούτε έχει ανάγκη υπερβολών. Η προηγούμενη ανακοίνωση της Ιεράς Μητροπόλεως ήταν σαφής και ακριβής. Σε περίοδο κρίσεως απαιτείται υπευθυνότητα και πιστή μεταφορά των γεγονότων.

Η Ιερά Μητρόπολη επαναλαμβάνει ότι στέκεται στο πλευρό των κτηνοτρόφων και των οικογενειών τους, καλώντας τον λαό σε προσευχή και έμπρακτη στήριξη. Παράλληλα, ο Πανιερώτατος απευθύνει εκ νέου έκκληση προς τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας να παραστέκονται ουσιαστικά και αποτελεσματικά στους κτηνοτρόφους, στηρίζοντας τα αιτήματα τους.

Η Εκκλησία πάντοτε στεκόταν και στέκεται δίπλα στον πονεμένο άνθρωπο στις δυσκολίες της ζωής και δεν είναι αποδεκτό να στοχοποιείται για την ποιμαντική της παρουσία και διακονία».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοβαρή καταγγελία για ιατρικό λάθος: Χορηγήθηκε πενικιλίνη σε ασθενή με αλλεργία - Ήταν τέσσερις ώρες σε αναμονή
Αφθώδης πυρετός: Μεταδίδεται τελικά σε σκύλους και γάτες; - Ποια ζώα επηρεάζει και ποια θανατώνονται
Στο νοσοκομείο γνωστός Έλληνας τραγουδιστής - Ακυρώθηκαν όλες οι εμφανίσεις του - Ποιος ο λόγος
Φειδίας Παναγιώτου - Νέο βίντεο: Θέλεις να πας στο Ευρωκοινοβούλιο; - Η δοκιμασία που πρέπει να περάσεις
«Ο Γάρος της ημέρας»: Πάρκαρε… κόντρα στην πινακίδα έξω από το Προεδρικό - Δείτε φωτογραφίες
Κι όμως: 41χρονη εξηγεί πώς «κάνει έρωτα» με τον ΑΙ σύντροφό της - Τον θεωρεί καλύτερο από τους ανθρώπους

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Συγκίνηση σε λύκειο: Μαθητές αφιέρωσαν το τραγούδι «για που το ‘βαλες καρδιά μου» στον άτυχο Κυπριανό - Δείτε φωτογραφίες

 26.02.2026 - 11:16
Επόμενο άρθρο

Τρ. Κύπρου: Στηρίζει έμπρακτα τις τοπικές αρχές για αντιμετώπιση της κρίσης του αφθώδους πυρετού

 26.02.2026 - 11:44
ΠτΔ: Μεταβαίνει σήμερα στη Ρώμη – Έμφαση σε άμυνα, ασφάλεια και ενέργεια – Το ζήτημα των οδοφραγμάτων και η πρόταση για το Καϊμακλί

ΠτΔ: Μεταβαίνει σήμερα στη Ρώμη – Έμφαση σε άμυνα, ασφάλεια και ενέργεια – Το ζήτημα των οδοφραγμάτων και η πρόταση για το Καϊμακλί

Σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους για την επίσκεψη που θα έχει σήμερα και αύριο στην Ιταλία καθώς και το ζήτημα των οδοφραγμάτων προέβη σήμερα το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης στο πλαίσιο του Συνεδρίου «Battlefield ReDEFiNED 2026».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Μεταβαίνει σήμερα στη Ρώμη – Έμφαση σε άμυνα, ασφάλεια και ενέργεια – Το ζήτημα των οδοφραγμάτων και η πρόταση για το Καϊμακλί

ΠτΔ: Μεταβαίνει σήμερα στη Ρώμη – Έμφαση σε άμυνα, ασφάλεια και ενέργεια – Το ζήτημα των οδοφραγμάτων και η πρόταση για το Καϊμακλί

  •  26.02.2026 - 09:25
Βουλευτικές: Νέες ισορροπίες και διαχωριστικές γραμμές στο προεκλογικό σκηνικό

Βουλευτικές: Νέες ισορροπίες και διαχωριστικές γραμμές στο προεκλογικό σκηνικό

  •  26.02.2026 - 06:37
Ξεκαθαρίζει για τους αγιασμούς σε φάρμες η Μητρόπολη Κιτίου - «Δεν επιζητούμε εντυπώσεις»

Ξεκαθαρίζει για τους αγιασμούς σε φάρμες η Μητρόπολη Κιτίου - «Δεν επιζητούμε εντυπώσεις»

  •  26.02.2026 - 11:38
Υπόθεση Γιώργου Κούμα: Αναβολή στη δίκη, ορίστηκε εγγύηση €100.000 - Στις 6 Μαΐου η απάντηση στις κατηγορίες

Υπόθεση Γιώργου Κούμα: Αναβολή στη δίκη, ορίστηκε εγγύηση €100.000 - Στις 6 Μαΐου η απάντηση στις κατηγορίες

  •  26.02.2026 - 10:03
Αφθώδης πυρετός: Μεταδίδεται τελικά σε σκύλους και γάτες; - Ποια ζώα επηρεάζει και ποια θανατώνονται

Αφθώδης πυρετός: Μεταδίδεται τελικά σε σκύλους και γάτες; - Ποια ζώα επηρεάζει και ποια θανατώνονται

  •  26.02.2026 - 12:27
«Κράτος Μαφία»: Δίνει εξηγήσεις η Αρχή κατά της Διαφθοράς για τις καθυστερήσεις στην παράδοση της τελικής έκθεσης

«Κράτος Μαφία»: Δίνει εξηγήσεις η Αρχή κατά της Διαφθοράς για τις καθυστερήσεις στην παράδοση της τελικής έκθεσης

  •  26.02.2026 - 10:34
Σοβαρή καταγγελία για ιατρικό λάθος: Χορηγήθηκε πενικιλίνη σε ασθενή με αλλεργία - Ήταν τέσσερις ώρες σε αναμονή

Σοβαρή καταγγελία για ιατρικό λάθος: Χορηγήθηκε πενικιλίνη σε ασθενή με αλλεργία - Ήταν τέσσερις ώρες σε αναμονή

  •  26.02.2026 - 10:41
Ριέκα: Πρασινίζει το κέντρο της πόλης - Αυστηρή προειδοποίηση προς Ομονοιάτες

Ριέκα: Πρασινίζει το κέντρο της πόλης - Αυστηρή προειδοποίηση προς Ομονοιάτες

  •  26.02.2026 - 12:43

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα