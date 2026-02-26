Ξεκαθαρίζει για τους αγιασμούς σε φάρμες η Μητρόπολη Κιτίου - «Δεν επιζητούμε εντυπώσεις»

Σε ανακοίνωσή της, η Μητρόπολη επισημαίνει ότι με αίσθημα ευθύνης επιθυμεί να αποκαταστήσει ανακρίβειες που, όπως αναφέρει, δημοσιεύθηκαν σε μερίδα των ΜΜΕ σχετικά με τη χθεσινή επίσκεψη.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

«Η Ιερά Μητρόπολη, με αίσθημα ευθύνης, επιθυμεί να διευκρινίσει ορισμένες ανακρίβειες που δημοσιεύθηκαν σε μερίδα των ΜΜΕ αναφορικά με τη χθεσινή επίσκεψη του Πανιερωτάτου.

Μετά την τέλεση του Αγιασμού και την ανάγνωση των ειδικών ευχών στον Ιερό Ναό, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κιτίου κκ. Γεράσιμος μετέβη σε μία και μόνο κτηνοτροφική μονάδα της περιοχής (Τρούλλους), και όχι σε “μονάδες”, όπως λανθασμένα αναφέρθηκε.

Διευκρινίζεται επίσης ότι ο Αγιασμός τελέστηκε στον Ιερό Ναό και όχι επιτόπου στην κτηνοτροφική μονάδα. Κατά την επίσκεψη τηρήθηκαν αυστηρώς όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά και κτηνιατρικά πρωτόκολλα. Πριν από την είσοδο στη περιοχή πραγματοποιήθηκε έλεγχος από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

Πραγματοποιήθηκαν όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι και διπλή απολύμανση κατά την είσοδο και έξοδο, ενώ κατά την άφιξη και αναχώρηση από τη μονάδα ακολουθήθηκαν εκ νέου οι προβλεπόμενες διαδικασίες απολύμανσης, σε πλήρη συμμόρφωση με τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών.

Η Εκκλησία δεν επιζητεί εντυπώσεις ούτε έχει ανάγκη υπερβολών. Η προηγούμενη ανακοίνωση της Ιεράς Μητροπόλεως ήταν σαφής και ακριβής. Σε περίοδο κρίσεως απαιτείται υπευθυνότητα και πιστή μεταφορά των γεγονότων.

Η Ιερά Μητρόπολη επαναλαμβάνει ότι στέκεται στο πλευρό των κτηνοτρόφων και των οικογενειών τους, καλώντας τον λαό σε προσευχή και έμπρακτη στήριξη. Παράλληλα, ο Πανιερώτατος απευθύνει εκ νέου έκκληση προς τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας να παραστέκονται ουσιαστικά και αποτελεσματικά στους κτηνοτρόφους, στηρίζοντας τα αιτήματα τους.

Η Εκκλησία πάντοτε στεκόταν και στέκεται δίπλα στον πονεμένο άνθρωπο στις δυσκολίες της ζωής και δεν είναι αποδεκτό να στοχοποιείται για την ποιμαντική της παρουσία και διακονία».