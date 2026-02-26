Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔελτία ΤύπουΤρ. Κύπρου: Στηρίζει έμπρακτα τις τοπικές αρχές για αντιμετώπιση της κρίσης του αφθώδους πυρετού
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Τρ. Κύπρου: Στηρίζει έμπρακτα τις τοπικές αρχές για αντιμετώπιση της κρίσης του αφθώδους πυρετού

 26.02.2026 - 11:44
Τρ. Κύπρου: Στηρίζει έμπρακτα τις τοπικές αρχές για αντιμετώπιση της κρίσης του αφθώδους πυρετού

Η Τράπεζα Κύπρου αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα της υγειονομικής κρίσης που έχει προκύψει από την εμφάνιση κρουσμάτων αφθώδη πυρετού στην επαρχία Λάρνακας, προχώρησε σε άμεση προσφορά προστατευτικού και υγειονομικού εξοπλισμού προς τους επηρεαζόμενους Δήμους και τις αρμόδιες αρχές.

Παραδόθηκαν ήδη στους Δήμους Αραδίππου και Αθηένου, στο Δημοτικό διαμέρισμα Βορόκλινης καθώς και στην Εθνική Φρουρά, προστατευτικές στολές και ειδικά φαρμακευτικά και απολυμαντικά σκευάσματα, εγκεκριμένα για χρήση σε περιβάλλοντα κτηνοτροφικών μονάδων, με στόχο την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων ελέγχου, περιορισμού και απολύμανσης στις πληγείσες περιοχές.

Κατά την παράδοση, ο Διευθυντής της Περιφέρειας Λάρνακας/Αμμοχώστου της Τράπεζας Κύπρου, Μιχάλης Ττινιώζου ανέφερε: «Σε περιόδους κρίσεων που επηρεάζουν άμεσα την πρωτογενή παραγωγή και την κυπριακή οικονομία, η συλλογική δράση και η άμεση ανταπόκριση είναι καθοριστικής σημασίας. Η Τράπεζα Κύπρου παραμένει σταθερά δίπλα στις τοπικές κοινωνίες και στις αρμόδιες αρχές, συμβάλλοντας ουσιαστικά στις προσπάθειες αντιμετώπισης της κρίσης και της οικονομικής σταθερότητας.»

Από την πλευρά τους, οι Δήμαρχοι Αραδίππου και Αθηένου Χριστόδουλος Πάρτου και Κυριάκος Καρεκλάς καθώς και ο Αντιδήμαρχος Βορόκλινης Φακοντής Νεόφυτος, εξέφρασαν τις θερμές ευχαριστίες τους προς την Τράπεζα Κύπρου για τη στήριξη και τη συμβολή της στην αντιμετώπιση της κρίσης του αφθώδους πυρετού.

Η όλη δράση συντονίστηκε από το SupportCY της Τράπεζας Κύπρου στο πλαίσιο της στρατηγικής του, που έχει ως στόχο να είναι άμεσα και έμπρακτα δίπλα στην κοινωνία και στις αρμόδιες αρχές στην αντιμετώπιση κρίσεων και καταστροφών. Η προστασία της δημόσιας υγείας, η διασφάλιση της κτηνοτροφικής παραγωγής και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής αποτελούν προτεραιότητες ύψιστης σημασίας.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοβαρή καταγγελία για ιατρικό λάθος: Χορηγήθηκε πενικιλίνη σε ασθενή με αλλεργία - Ήταν τέσσερις ώρες σε αναμονή
Αφθώδης πυρετός: Μεταδίδεται τελικά σε σκύλους και γάτες; - Ποια ζώα επηρεάζει και ποια θανατώνονται
Στο νοσοκομείο γνωστός Έλληνας τραγουδιστής - Ακυρώθηκαν όλες οι εμφανίσεις του - Ποιος ο λόγος
Φειδίας Παναγιώτου - Νέο βίντεο: Θέλεις να πας στο Ευρωκοινοβούλιο; - Η δοκιμασία που πρέπει να περάσεις
«Ο Γάρος της ημέρας»: Πάρκαρε… κόντρα στην πινακίδα έξω από το Προεδρικό - Δείτε φωτογραφίες
Κι όμως: 41χρονη εξηγεί πώς «κάνει έρωτα» με τον ΑΙ σύντροφό της - Τον θεωρεί καλύτερο από τους ανθρώπους

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ξεκαθαρίζει για τους αγιασμούς σε φάρμες η Μητρόπολη Κιτίου - «Δεν επιζητούμε εντυπώσεις»

 26.02.2026 - 11:38
Επόμενο άρθρο

Αφθώδης πυρετός: Έγιναν 8 χιλ. εμβολιασμοί σε βοοειδή - Αναμονή για νέα παρτίδα εμβολίων – Σάλος με τον αγιασμό φάρμας

 26.02.2026 - 11:48
ΠτΔ: Μεταβαίνει σήμερα στη Ρώμη – Έμφαση σε άμυνα, ασφάλεια και ενέργεια – Το ζήτημα των οδοφραγμάτων και η πρόταση για το Καϊμακλί

ΠτΔ: Μεταβαίνει σήμερα στη Ρώμη – Έμφαση σε άμυνα, ασφάλεια και ενέργεια – Το ζήτημα των οδοφραγμάτων και η πρόταση για το Καϊμακλί

Σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους για την επίσκεψη που θα έχει σήμερα και αύριο στην Ιταλία καθώς και το ζήτημα των οδοφραγμάτων προέβη σήμερα το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης στο πλαίσιο του Συνεδρίου «Battlefield ReDEFiNED 2026».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Μεταβαίνει σήμερα στη Ρώμη – Έμφαση σε άμυνα, ασφάλεια και ενέργεια – Το ζήτημα των οδοφραγμάτων και η πρόταση για το Καϊμακλί

ΠτΔ: Μεταβαίνει σήμερα στη Ρώμη – Έμφαση σε άμυνα, ασφάλεια και ενέργεια – Το ζήτημα των οδοφραγμάτων και η πρόταση για το Καϊμακλί

  •  26.02.2026 - 09:25
Βουλευτικές: Νέες ισορροπίες και διαχωριστικές γραμμές στο προεκλογικό σκηνικό

Βουλευτικές: Νέες ισορροπίες και διαχωριστικές γραμμές στο προεκλογικό σκηνικό

  •  26.02.2026 - 06:37
Ξεκαθαρίζει για τους αγιασμούς σε φάρμες η Μητρόπολη Κιτίου - «Δεν επιζητούμε εντυπώσεις»

Ξεκαθαρίζει για τους αγιασμούς σε φάρμες η Μητρόπολη Κιτίου - «Δεν επιζητούμε εντυπώσεις»

  •  26.02.2026 - 11:38
Υπόθεση Γιώργου Κούμα: Αναβολή στη δίκη, ορίστηκε εγγύηση €100.000 - Στις 6 Μαΐου η απάντηση στις κατηγορίες

Υπόθεση Γιώργου Κούμα: Αναβολή στη δίκη, ορίστηκε εγγύηση €100.000 - Στις 6 Μαΐου η απάντηση στις κατηγορίες

  •  26.02.2026 - 10:03
Αφθώδης πυρετός: Μεταδίδεται τελικά σε σκύλους και γάτες; - Ποια ζώα επηρεάζει και ποια θανατώνονται

Αφθώδης πυρετός: Μεταδίδεται τελικά σε σκύλους και γάτες; - Ποια ζώα επηρεάζει και ποια θανατώνονται

  •  26.02.2026 - 12:27
«Κράτος Μαφία»: Δίνει εξηγήσεις η Αρχή κατά της Διαφθοράς για τις καθυστερήσεις στην παράδοση της τελικής έκθεσης

«Κράτος Μαφία»: Δίνει εξηγήσεις η Αρχή κατά της Διαφθοράς για τις καθυστερήσεις στην παράδοση της τελικής έκθεσης

  •  26.02.2026 - 10:34
Σοβαρή καταγγελία για ιατρικό λάθος: Χορηγήθηκε πενικιλίνη σε ασθενή με αλλεργία - Ήταν τέσσερις ώρες σε αναμονή

Σοβαρή καταγγελία για ιατρικό λάθος: Χορηγήθηκε πενικιλίνη σε ασθενή με αλλεργία - Ήταν τέσσερις ώρες σε αναμονή

  •  26.02.2026 - 10:41
Ριέκα: Πρασινίζει το κέντρο της πόλης - Αυστηρή προειδοποίηση προς Ομονοιάτες

Ριέκα: Πρασινίζει το κέντρο της πόλης - Αυστηρή προειδοποίηση προς Ομονοιάτες

  •  26.02.2026 - 12:43

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα