«Μία δυσάρεστη έκπληξη»: Ο Μακρόν αποδοκιμάζει την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας Mercosur από την ΕΕ

 27.02.2026 - 16:17
Την αντίθεσή του στην προσωρινή εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης - Mercosur, που ανακοινώθηκε από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εξέφρασε την Παρασκευή ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, κάνοντας λόγο για «κακή έκπληξη» για τη χώρα του και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Για τη Γαλλία είναι μια έκπληξη και μια δυσάρεστη έκπληξη. Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι κακή πρακτική», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος, κατά τη διάρκεια κοινής τοποθέτησης στο Παρίσι με τον πρωθυπουργό της Σλοβενίας Ρόμπερτ Γκόλομπ. Χαρακτήρισε την απόφαση «μονομερή» και υποστήριξε ότι συνιστά «μεγάλη ευθύνη απέναντι στους αγρότες που έχουν εκφράσει τις ανησυχίες τους», αλλά και «μεγάλη ευθύνη απέναντι στους Ευρωπαίους πολίτες και τους εκπροσώπους τους, οι οποίοι δεν έτυχαν του δέοντος σεβασμού».

Η Γαλλία έχει εκφράσει εδώ και μήνες επιφυλάξεις για τη συμφωνία, ενώ ευρωβουλευτές έχουν προσφύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να εξεταστεί αν το κείμενο είναι σύμφωνο με τις ευρωπαϊκές συνθήκες ή αν πρέπει να απορριφθεί. Η προσφυγή αυτή «παγώνει» τη διαδικασία κύρωσης για περίπου ενάμιση χρόνο, ωστόσο στο μεταξύ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί τη δυνατότητα να εφαρμόσει προσωρινά τη συμφωνία.

«Θα είμαστε σε εγρήγορση και θα διασφαλίσουμε ότι όσα διαπραγματευθήκαμε με κόπο τους τελευταίους μήνες θα τηρηθούν: η ενισχυμένη εποπτεία των ευαίσθητων τομέων, η αγροτική ρήτρα διασφάλισης που προωθήσαμε και είναι ιδιαίτερα σημαντική, (…) η υιοθέτηση των "μέτρων-καθρέφτη" (…) και η ενίσχυση των υγειονομικών ελέγχων σε τρίτες χώρες και στα σύνορα της Ένωσης» ανέφερε ο Μακρόν, διαμηνύοντας ότι θα είναι «αδιάλλακτος ως προς την τήρηση αυτών των κανόνων».

«Η Ευρώπη μας έχει αυστηροποιήσει σημαντικά τους κανόνες για τους παραγωγούς μας τα τελευταία χρόνια. Δεν θα υπερασπιστώ ποτέ μια συμφωνία που είναι ελαστική απέναντι σε ό,τι εισάγουμε και αυστηρή απέναντι σε ό,τι παράγουμε. Αυτό είναι ασυνεπές για τον Ευρωπαίο καταναλωτή και εγκληματικό για την ευρωπαϊκή κυριαρχία», κατέληξε.

Αντίθετη στάση εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, ο οποίος χαιρέτισε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προχωρήσει στην προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας, εκτιμώντας ότι θα συμβάλει σε «ευημερία και ανάπτυξη». «Είναι η ώρα της Ευρώπης (…). Οι επιχειρήσεις και οι πολίτες και των δύο ηπείρων μπορούν επιτέλους να επωφεληθούν από μεγαλύτερη ευημερία και αυξημένη ανάπτυξη», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Γιόχαν Βάντεφουλ, χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία «ιστορική».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Ισπανία, με την κυβέρνηση να δηλώνει ότι στηρίζει την απόφαση της Επιτροπής. «Σε έναν κόσμο ολοένα και πιο αβέβαιο, η Ευρώπη δεν μπορεί να επιτρέψει στον εαυτό της να μείνει πίσω. Η συμφωνία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στον οδικό χάρτη της ΕΕ για να καταστεί πιο αυτόνομη και πιο ανθεκτική» ανέφερε ο υπουργός Οικονομίας της Ισπανίας Κάρλος Κουέρπο.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

