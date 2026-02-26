Συνελήφθη η μητέρα που εντοπίστηκε στις ΗΠΑ 25 χρόνια μετά την εξαφάνισή της, εκκρεμούσε ένταλμα σε βάρος της

Σύμφωνα με τη New York Post, η Μισέλ Χάντλεϊ Σμιθ, σήμερα 62 ετών, τέθηκε υπό κράτηση αφού οι Αρχές διαπίστωσαν ότι εκκρεμούσε εις βάρος της ενεργό ένταλμα σύλληψης για μη εμφάνιση σε δικαστήριο σχετικά με υπόθεση οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ τον Νοέμβριο του 2001, έναν μήνα πριν εξαφανιστεί ενώ έκανε χριστουγεννιάτικα ψώνια.

Ελεύθερη με εγγύηση

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στην κομητεία Ρόμπεσον, έπειτα από αίτημα των αρχών της κομητείας Ρόκινγχαμ. Μετά την κράτησή της, η Σμιθ κατέβαλε εγγύηση και αφέθηκε ελεύθερη εν αναμονή της προγραμματισμένης εμφάνισής της στο περιφερειακό δικαστήριο της κομητείας στις 26 Μαρτίου.

Σημειώνεται ότι η 62χρονη είχε δηλωθεί ως αγνοούμενη στις 9 Δεκεμβρίου 2001. Η υπόθεσή της είχε χαρακτηριστεί ως εξαφάνιση ενήλικης σε κίνδυνο, με τις αρχές να εκδίδουν τότε σχετική αφίσα αναζήτησης με τα στοιχεία και τις φωτογραφίες της.

Μετά τον εντοπισμό της, δημοσιοποιήθηκαν φωτογραφίες της για πρώτη φορά έπειτα από περισσότερες από δύο δεκαετίες, καθώς και εικόνα από τη σύλληψή της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Σμιθ φέρεται να ζούσε μια νέα ζωή κατά το διάστημα της εξαφάνισής της.



Η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο τα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες της εξαφάνισής της το 2001 και το πώς κατάφερε να παραμείνει εκτός εντοπισμού για περισσότερα από 20 χρόνια.

Εκτεταμένη έρευνα

Ήταν 38 ετών όταν, στις 9 Δεκεμβρίου 2001, έφυγε για τα ψώνια της και δεν επέστρεψε ποτέ. Ο σύζυγός της, ανήσυχος, δήλωσε την εξαφάνισή της λίγες εβδομάδες αργότερα. Η υπόθεση πυροδότησε εκτεταμένη έρευνα που διήρκεσε 24 χρόνια, με τις αστυνομικές αρχές τόσο της Βιρτζίνια όσο και της Βόρειας Καρολίνας να παραμένουν ενεργές στην αναζήτηση. Στην έρευνα συμμετείχαν επίσης πολλές υπηρεσίες, μεταξύ αυτών και το FBI.



Τα τρία παιδιά της – 19, 14 και επτά ετών τότε – συνέχισαν μαζί με άλλα μέλη της οικογένειας να την αναζητούν όλα αυτά τα χρόνια.



Η ιστορία της μητέρας τριών παιδιών που πήγε για ψώνια το 2001, εξαφανίστηκε και βρέθηκε 25 χρόνια μετά ζωντανή.

Νέα στοιχεία και εντοπισμός

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι ερευνητές έλαβαν «νέες πληροφορίες» σχετικά με την υπόθεση και κατάφεραν να έρθουν σε επαφή με τη Smith την επόμενη ημέρα. Σήμερα είναι 62 ετών. Το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Ρόκινγχαμ ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκε σε «μη αποκαλυπτόμενη τοποθεσία εντός της Βόρειας Καρολίνας».



Σε δήλωση που εκδόθηκε στις 20 Φεβρουαρίου, οι Αρχές ανέφεραν ότι είναι «ζωντανή και καλά», διευκρινίζοντας πως, κατόπιν δικού της αιτήματος, δεν θα δοθούν στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες για τον τόπο διαμονής της.





Ανάμεικτα συναισθήματα στην οικογένεια

Η είδηση προκάλεσε έντονα συναισθήματα στους οικείους της. Η ξαδέλφη της, δήλωσε ότι η πρώτη της αντίδραση ήταν να βγει έξω και να φωνάξει «είναι ζωντανή». Όπως ανέφερε, το μεγαλύτερο ερώτημα που παραμένει είναι τι συνέβη τον Δεκέμβριο του 2001 και τι την οδήγησε να φύγει. Τόνισε ωστόσο ότι σέβεται την επιθυμία της Σμιθ να μην επικοινωνήσει με την οικογένεια και πως το σημαντικότερο είναι ότι είναι ζωντανή.



Η κόρη της, Αμάντα, εξέφρασε δημόσια μέσω Facebook τα αντικρουόμενα συναισθήματά της, περιγράφοντας ότι αισθάνεται ταυτόχρονα χαρά, θυμό και θλίψη. Όπως έγραψε, δεν γνωρίζει αν θα υπάρξει ξανά σχέση με τη μητέρα της, αναγνωρίζοντας όμως ότι «η μητέρα της είναι άνθρωπος όπως όλοι».





Τα χρόνια της αναζήτησης

Το 2020, η Αμάντα είχε μιλήσει στο NBC για τον αντίκτυπο της εξαφάνισης στη ζωή της. Είχε περιγράψει τα πρώτα Χριστούγεννα χωρίς τη μητέρα της ως μια εμπειρία που άλλαξε τα πάντα, τονίζοντας ότι τίποτα δεν ήταν το ίδιο από τότε.



Σύμφωνα με την ίδια, η μητέρα της συνήθιζε να πηγαίνει για ψώνια τα βράδια και συχνά επισκεπτόταν το συγκεκριμένο εμπορικό κέντρο. Εκείνο το βράδυ περίμεναν να επιστρέψει μέσα σε λίγες ώρες, όμως δεν γύρισε ποτέ.



Τα επόμενα χρόνια χαρακτηρίστηκαν από συνεχείς έρευνες, με αστυνομικούς να επισκέπτονται την οικογένεια και να εξετάζουν κάθε πληροφορία που προέκυπτε, χωρίς όμως αποτέλεσμα.



Ο πατέρας της Amanda, ο οποίος αργότερα ξαναπαντρεύτηκε, πίστευε ότι η Smith «απλώς έφυγε» εκείνο το βράδυ και ξεκίνησε νέα ζωή. Η Amanda είχε παραδεχθεί ότι αυτό το ενδεχόμενο δεν μπορούσε να αποκλειστεί, αλλά ταυτόχρονα την απασχολούσε η σκέψη ότι ίσως κάτι της συνέβη στον δρόμο της επιστροφής.





Εκστρατεία για να βρεθεί

Στο πλαίσιο των προσπαθειών εντοπισμού της είχε δημιουργηθεί σελίδα στο Facebook με τίτλο «Bring Michele Hundley Smith Home».









Η σελίδα ανέφερε ότι «δεν θα άφηνε ποτέ τα παιδιά της από επιλογή» και έκανε έκκληση στην κοινότητα για βοήθεια στην αναζήτηση της αλήθειας σχετικά με το τι συνέβη.



Μετά τον εντοπισμό της, σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικτυακή ομάδα θα αξιοποιηθεί πλέον για την υποστήριξη αναζητήσεων άλλων αγνοουμένων.



Παρά τον εντοπισμό της Σμιθ, τα ερωτήματα για τα γεγονότα του 2001 παραμένουν αναπάντητα, καθώς η ίδια επέλεξε να μην αποκαλύψει λεπτομέρειες για τη ζωή της όλα αυτά τα χρόνια.

