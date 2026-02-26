Έτσι απέσπασαν χιλιάδες ευρώ από 50χρονο στην Κύπρο - Το... κόλπο με τη Revolut

Σύμφωνα με την Αστυνομία ο παραπονούμενος ανέφερε πως δέχτηκε κλήση στο κινητό του τηλέφωνο με την ένδειξη Revolut Bank.

Αυτός που τον κάλεσε ισχυρίστηκε ότι εντοπίστηκε ύποπτη δραστηριότητα στον λογαριασμό του παραπονούμενου και ότι τρίτα πρόσωπα επιχειρούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτόν. Με το πρόσχημα της «προστασίας» των χρημάτων του, του ζήτησε να δώσει προσωπικά στοιχεία, καθώς και κωδικούς ασφαλείας.

Ο 50χρονος, πεπεισμένος ότι συνομιλούσε με εκπρόσωπο της εταιρείας, έδωσε τα στοιχεία που του ζητήθηκαν. Ακολούθως, πραγματοποιήθηκαν μεταφορές χρημάτων από τον λογαριασμό του, με αποτέλεσμα να αποσπαστεί το ποσό των €6.860.

Η υπόθεση που αφορά απάτη μέσω διαδικτύου καταγγέλθηκε στην Αστυνομία, η οποία διερευνά την καταγγελία. Παράλληλα, η Αστυνομία απευθύνει έκκληση στο κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό, υπογραμμίζοντας ότι τράπεζες και χρηματοοικονομικοί οργανισμοί δεν ζητούν ποτέ τηλεφωνικά κωδικούς πρόσβασης, PIN ή κωδικούς επιβεβαίωσης συναλλαγών.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ