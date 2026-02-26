Αστυνομικός στη Βρετανία απολύθηκε, για 2 μήνες παρίστανε ότι δούλευε από το σπίτι χρησιμοποιώντας μια κορνίζα

Όπως αναφέρει το Sky News, η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από έλεγχο στοιχείων που έδειξαν ασυνήθιστα υψηλό αριθμό πληκτρολογήσεων κατά τη διάρκεια των βαρδιών της.

Αντιμετώπιζε προσωπικά θέματα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομικής διεύθυνσης, η αξιωματικός, η οποία αναφέρεται ως «Αξιωματικός Χ», μιας και τα στοιχεία της δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα, εφάρμοσε το συγκεκριμένο τέχνασμα στην πλειονότητα των βαρδιών, με τηλεργασία, που εργάστηκε τον Απρίλιο και τον Μάιο του περασμένου έτους.

Η ίδια παραδέχθηκε ότι τοποθετούσε τη γωνία μιας κορνίζας πάνω στα πλήκτρα του φορητού υπολογιστή της, ώστε να μην τίθεται σε λειτουργία «sleep mode», σε μια περίοδο κατά την οποία - όπως είπε - αντιμετώπιζε προσωπικές δυσκολίες. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούσε την εντύπωση ότι βρισκόταν σε υπηρεσία, ενώ στην πραγματικότητα δεν εργαζόταν.



Σύμφωνα με το ρεπορτάζ η έρευνα ξεκίνησε όταν δεδομένα που αξιοποιήθηκαν από το τμήμα επαγγελματικών προτύπων της υπηρεσίας κατέδειξαν ότι ο αριθμός των πληκτρολογήσεών της ήταν σημαντικά αυξημένος. Περαιτέρω στοιχεία έδειξαν ότι τα «χτυπήματα» στο πληκτρολόγιο ήταν από τρεις έως και οκτώ φορές περισσότερα σε σύγκριση με συναδέλφους που κατείχαν παρόμοιο ρόλο.

Απολύθηκε άμεσα

Μετά την ολοκλήρωση πειθαρχικής διαδικασίας, κρίθηκε ότι η συμπεριφορά της συνιστούσε βαρύ πειθαρχικό παράπτωμα. Η αξιωματικός απολύθηκε άμεσα, χωρίς προειδοποίηση, και της απαγορεύθηκε η μελλοντική απασχόληση στην αστυνομία ή σε άλλες υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

«Είναι εξαιρετικά απογοητευτικό το γεγονός ότι μία αξιωματικός συμπεριφέρθηκε με τρόπο που θα μπορούσε όχι μόνο να δυσφημίσει την αστυνομία, αλλά και να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη του κοινού ως προς τα καθήκοντα και τις ευθύνες μας», τόνισε εκπρόσωπος της βρετανικής Αστυνομίας σε δήλωσή του.



«Γνωρίζουμε ότι οι αξιωματικοί και το προσωπικό αντιμετωπίζουν τεράστια πίεση και υψηλό φόρτο εργασίας και, παρότι η "Αξιωματικός Χ" είχε ορισμένες ελαφρυντικές περιστάσεις, είναι απαράδεκτο για έναν αξιωματικό να ενεργεί με αυτόν τον σκόπιμο και παραπλανητικό τρόπο, καταχρώμενος την εμπιστοσύνη που του έχει δοθεί, δημιουργώντας την εντύπωση ότι εργαζόταν ενώ δεν το έκανε», πρόσθεσε.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα